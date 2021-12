HR Path annonce l'acquisition d'Integra, spécialiste en solutions RH

PARIS, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- HR Path a annoncé aujourd'hui qu'il a réalisé l'une de ses plus importantes acquisitions, Integra, depuis la création du groupe il y a 20 ans, renforçant ainsi sa position de leader dans les offres RH en Europe et en Amérique latine.

Integra concentre son activité sur la mise en œuvre de la solution SAP SuccessFactors HXM (Human Experience Management), l'externalisation des services de gestion du personnel, de la paie et des talents (modèles BPO et TBPO) et Cornerstone OnDemand. Avec plusieurs bureaux en Espagne mais également situés en Belgique et au Mexique, ils fournissent un support à plus de 100 000 employés sur la plateforme SAP SuccessFactors.

HR Path est un leader mondial et un expert dans le secteur des ressources humaines depuis plus de vingt ans. Il propose des services RH complets allant de la réflexion stratégique au déploiement de solutions intégrées, en passant par l'assistance et les services de gestion des salaires.

Avec cette dernière acquisition, HR Path accueille deux nouveaux partenaires, Ignacio San Luis et José Manuel Fernandez, qui continueront à diriger le développement des activités dans ces régions.

"Cette fusion historique fera de nous le premier intégrateur SAP SuccessFactors et le premier expert de l'Employee Central Payroll (ECP) en Espagne et nous positionnera ensuite comme le numéro un en Europe et un expert de premier plan dans le secteur des RH à l'échelle mondiale.", a déclaré François Boulet, associé co-fondateur, HR Path,.

Cyril Courtin associé co-fondateur, HR Path, a déclaré, "Nous sommes impatients de développer également notre activité "Advise" en Espagne, car il s'agit d'une de nos lignes d'activité les plus demandées et en pleine croissance sur ces marchés, avec l'aide de nos nouveaux partenaires."

"Nous sommes convaincus que les 3 piliers du succès Integra (Améliorer, Innover et Inspirer) combinés au support HR Path nous permettront d'étendre notre portefeuille de services en tirant parti de leur expertise mondiale et de leur présence sur le marché", a déclaré Ignacio San Luis, co-fondateur d'Integra et associé, HR Path.

"Nos clients actuels et potentiels peuvent être assurés que nos meilleures pratiques, renforcées par cette intégration, garantiront la livraison de projets. Nos employés pourront évoluer plus facilement et bénéficieront, d'un plus large éventail de projets et de la possibilité de faire partie d'une plus grande équipe de consultants pour répondre aux besoins de nos clients", a déclaré José Manuel Fernandez, co-fondateur d'Integra et associé, HR Path.

A propos de HR Path

HR Path, expert, et acteur majeur des Ressources Humaines, accompagne les entreprises pour lesquelles l'expérience humaine est essentielle à leur transformation digitale. Advise, Implement & Run sont les 3 métiers de HR Path qui contribuent à la performance RH de nos clients.

Créé en 2001 à Paris et fort de ses 1 250 talents, HR Path conseille, intègre et opère pour plus de 1 500 clients dans 18 pays. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 140 millions d'euros.

Plus d'informations: www.hr-path.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hr-path

About Integra

Chez Integra, nous sommes spécialistes des solutions de gestion du personnel, de la paie et des talents basées sur la suite SAP SuccessFactors. Notre objectif est de fournir au département des ressources humaines, de toute entreprise et de tout secteur, la capacité d'être technologiquement avancé.

Nous aidons des grandes organisations aux PME à améliorer leurs processus de gestion des talents main dans la main avec la transformation numérique, en gardant toujours l'accent sur les personnes.

Plus d'informations: https://integra-soluciones.net

