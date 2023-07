A Huawei anuncia taxas de royalties para seus programas de licenças de patentes

A empresa promove a proteção de IP, alcançando o equilíbrio entre inovação e adoção de tecnologia

SHENZHEN, China, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Na quinta-feira, a Huawei, uma das maiores detentoras de patentes do mundo, anunciou taxas de royalties para seus programas de licença de patentes de dispositivos, Wi-Fi e IoT.

"A Huawei está disposta a compartilhar inovações de ponta na forma de patentes com o mundo", comentou o diretor jurídico da empresa, Song Liuping, que acrescentou: "Isso apoiará o desenvolvimento comum e sustentável dos setores globalmente".

Suas considerações foram feitas no principal evento anual da Huawei sobre inovação e proteção de propriedade intelectual em Shenzhen, que, este ano, foi intitulado "Abrir horizontes de inovações: compartilhar IP, impulsionar a inovação".

Nos últimos 20 anos, a Huawei tem sido uma das mais importantes contribuintes para os principais padrões de TIC, como codecs para celulares, Wi-Fi e multimídia.

O evento contou com sessões de compartilhamento de especialistas de diversas áreas, abrangendo tecnologias aplicáveis em casa, em viagens e no trabalho. Isso inclui pesquisa líder em 5.5G, tecnologias de áudio e vídeo, abertura ajustável de dez tamanhos em telefones celulares, uma rede geral de detecção de obstáculos que ajuda os carros a identificar objetos anormais fora da lista aprovada de obstáculos gerais e algoritmos que podem permitir otimização e agendamento inteligente de produção.

A Huawei tem o compromisso de licenciar suas patentes essenciais padrão (SEPs) com base em princípios justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND). No evento, a Huawei também anunciou taxas de royalties para dispositivos 4G e 5G, dispositivos Wi-Fi 6 e produtos de Internet das Coisas (IoT, todas as áreas em que a Huawei é uma das principais proprietárias de SEP. Os limites de taxa para dispositivos 4G e 5G são de US$ 1,5 por unidade e US$ 2,5 por unidade, respectivamente. A taxa de royalties da Huawei para dispositivos de consumo Wi-Fi 6, por sua vez, é de US$ 0,5 por unidade. Para a IoT, a taxa para dispositivos centrados em IoT é de 1% do preço líquido de venda, limitado a US$ 0,75, enquanto a taxa para dispositivos aprimorados por IoT varia de US$ 0,3 a US$ 1 por unidade.

Alan Fan, Vice-Presidente e Chefe do Departamento de Direitos de Propriedade Intelectual da Huawei, afirmou que um ciclo positivo em que os inovadores são protegidos, recompensados e incentivados é a chave para a inovação sustentável.

"A Huawei adota uma abordagem equilibrada para o licenciamento de patentes. Acreditamos que taxas razoáveis de royalties incentivarão tanto a criação quanto a adoção de inovações", disse ele.

Até o momento, a Huawei já assinou quase 200 licenças bilaterais de patentes, de acordo com Fan. Além disso, mais de 350 empresas obtiveram licenças para as patentes da Huawei por meio de pools de patentes. Sob essas licenças, o pagamento total de royalties anteriores da Huawei é cerca de três vezes sua arrecadação total de royalties, e sua receita de licenciamento em 2022 totalizou US$ 560 milhões.

Ao discursar remotamente no evento, Tomas Lamanauskas, Secretário-Geral Adjunto da União Internacional de Telecomunicações, comentou que a Huawei tem sido uma peça-chave no processo colaborativo de apoio à inovação econômica e inclusiva em escala.

"À medida que continuamos a enfrentar os desafios globais e a trabalhar para resgatar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), políticas e estruturas favoráveis são essenciais para ajudar os ecossistemas de inovação a florescer", acrescentou Lamanauskas.

O investimento cumulativo em pesquisa e desenvolvimento da empresa nos últimos dez anos totalizou CNY 977,3 bilhões. Em 2022, seus gastos com pesquisa e desenvolvimento foram de CNY 161,5 bilhões, ou 25,1% de sua receita. O Painel de Avaliação de Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento Industrial da UE de 2022 colocou a Huawei em 4º lugar no mundo.

A Huawei assinou licenças de patentes com as principais empresas do setor de tecnologia, como Samsung e Oppo, e com os principais fabricantes de automóveis, incluindo Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini e Bentley.

Além disso, é defensora e apoiadora ativa das principais organizações globais do setor de código aberto, de acordo com Fan.

O site oficial de licenciamento da Huawei também foi lançado no evento. O site oferece detalhes sobre os programas de licenciamento bilaterais da empresa, desde dispositivos celulares até Wi-Fi e IoT celular.

"A propriedade intelectual é o grande impulsionador da cooperação em tecnologia. Isso faz com que a tecnologia avance para que todos possam desfrutar dela", disse Randall R. Rader, antigo Juiz-Chefe do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal.

Para saber mais sobre os programas e as taxas de licenciamento da Huawei, acesse o site oficial de licenciamento da Huawei aqui: https://www.huawei.com/en/ipr

Reprodução: Fórum sobre "Abrir horizontes de inovações: compartilhar IP, impulsionar a inovação" https://www.huawei.com/en/events/ipr2023

