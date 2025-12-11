Now Is Yours: Huawei lancia Mate X7 insieme a una nuova gamma di prodotti innovativi

DUBAI, EAU, 12 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei ha presentato oggi una nuova gamma di innovativi dispositivi di punta in occasione di un evento di lancio all'insegna del tema "Unfold the Moment". Tra questi prodotti figurano il telefono cellulare HUAWEI Mate X7, gli auricolari HUAWEI FreeClip 2, lo smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN e il tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.

Ispirato alla filosofia di progettazione che tende a superare sempre i limiti, HUAWEI Mate X7 presenta un design sottile ma resistente assieme a prestazioni potenti, tra cui immagini da smartphone di fascia alta. HUAWEI FreeClip 2 si propone di fissare un nuovo standard per esperienze di ascolto confortevoli open-ear. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN unisce un'estetica raffinata a ingegneria e prestazioni avanzate, consentendo agli utenti di esplorare meglio il mondo. HUAWEI MatePad 11.5 S è progettato per i creativi, con un display ad alta definizione che rilassa la vista e che consente un'esperienza creativa fluida.

Zhu Ping, Presidente dei servizi di marketing e vendita di Huawei Consumer Business Group, ha affermato che Huawei continuerà ad accompagnare gli utenti in tutto il mondo sul loro percorso, portando calore nella tecnologia. "Offrendo comprensione e risposte alle reali esigenze degli utenti, ci impegniamo per aiutare i consumatori di tutto il mondo a sfruttare la tecnologia per vivere al meglio ogni momento. Il nostro obiettivo non è solo quello di offrire esperienze di prodotto eccezionali, ma anche di consentire a tutti gli utenti di vivere appieno i momenti che più contano per loro."

HUAWEI Mate X7: si apre un nuovo capitolo

Il design del Mate X7 trae ispirazione dal concetto di "porta spazio-tempo" e da una tradizione di filatura di broccato leggero portata avanti da 1.600 anni, comunemente considerata l'apice dell'artigianato cinese della seta e parte del patrimonio culturale immateriale nazionale del Paese. Il telefono è disponibile in una finitura in nanofibra Brocade White, oltre che in due opzioni in pelle vegana: Nebula Red e Black.

Il Mate X7 è anche il primo smartphone sottile pieghevole di Huawei ad avere lo stesso livello di capacità di immagine di un telefono di punta standard. La sua fotocamera migliorata True-to-Color di seconda generazione offre una precisione del colore migliorata del 43% ed è integrata da una nuova fotocamera Ultra Lighting HDR, una fotocamera ultra-grandangolare e una fotocamera con teleobiettivo macro. Grazie al supporto per video HDR Ultra Lighting fino a 17.5 EV, il Mate X7 cattura dettagli vividi con precisione, sia in ambienti luminosi che scarsamente illuminati.

Progettato per durare a lungo, il dispositivo presenta un'architettura pieghevole ultra affidabile proprietaria, che comprende un display esterno in vetro Kunlun Crystal Armor altamente resistente, cerniere di precisione avanzate, una struttura composita ultra resistente a 3 strati e molto altro. Il sistema di dissipazione del calore SuperCool Ultra-Large VC e Graphene da 3.550 mm² e la batteria da 5.600 mAh garantiscono inoltre prestazioni stabili e una durata della batteria per tutto il giorno.

HUAWEI FreeClip 2: una dichiarazione di moda

Gli auricolari HUAWEI FreeClip 2 presentano un design a clip che combina l'innovazione open-ear con l'estetica moderna, con l'obiettivo di ridefinire i prodotti audio sia come dispositivi di ascolto che come accessori di moda.

L'auricolare FreeClip 2 è stato progettato per essere indossato tutto il giorno ed è disponibile nei tradizionali colori blu, bianco e nero dell'azienda, oltre che nella finitura oro rosa, una novità assoluta per il mercato internazionale. Ogni auricolare pesa solo 5,1 g, garantendo una sensazione di comfort nel tempo e una vestibilità sicura.

FreeClip 2 offre un audio e una qualità delle chiamate nitidi e dinamici in diversi scenari di utilizzo grazie alle sue unità dual-driver ad alta energia e al processore AI NPU che garantisce prestazioni di elaborazione dieci volte superiori rispetto alla generazione precedente. Offre inoltre resistenza alla polvere e all'acqua di classe IP57 e una durata totale della batteria fino a 38 ore, per un utilizzo senza sforzo, per tutto il giorno, in qualsiasi ambiente.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: l'espansione degli orizzonti

Il nuovo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN è disponibile nella nuova Royal Gold Edition, caratterizzata da una ghiera in ceramica viola in terra rara con oro a 18 carati, la prima del settore, abbinata a una cassa in metallo liquido a base di zirconio e a un cinturino in lega di titanio viola-oro.

L'orologio offre una gamma di funzionalità pensate appositamente per i subacquei professionisti, tra cui un innovativo sistema impermeabile e capacità di comunicazione subacquea diretta basate su sonar. È inoltre dotato di un'antenna potenziata per una connettività più potente in qualsiasi scenario, cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale per chiamate nitide, posizionamento preciso grazie al sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower e tecnologie di comunicazione eSIM avanzate. Il sistema TruSense dell'orologio è inoltre dotato della potente tecnologia X-TAP per un monitoraggio della salute più preciso e completo[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: ispirazione per la creatività

HUAWEI MatePad 11.5 S è un tablet di nuova generazione progettato per unire perfettamente il comfort visivo a una nitidezza eccezionale[2]. Il display PaperMatte di Huawei risolve in modo efficace i problemi di nitidezza spesso associati ai tradizionali display opachi, rendendo l'esperienza visiva su questo nuovo dispositivo perfettamente nitida e delicata per gli occhi.

MatePad 11.5 S è progettato per la produttività senza carta ed è dotato di uno stilo M-Pencil Pro e di una tastiera magnetica che rendono più fluida la transizione tra la presa di appunti, la scrittura e la creazione di contenuti. L'app Huawei Notes preinstallata offre un'ampia gamma di pennelli, modelli e risorse gratuite, mentre l'app GoPaint è ora dotata di una serie di nuovi strumenti di animazione che aiutano a dare vita alle idee statiche. Per i creatori di video, l'app Wondershare Filmora offre ora il supporto dei tasti di scelta rapida per semplificare i flussi di lavoro di modifica, mentre la suite WPS Office offre funzionalità professionali di modifica di documenti, presentazioni ed elaborazione dati a livello di PC.

Huawei ha dichiarato che il lancio di oggi va oltre una semplice serie di aggiornamenti tecnologici: riflette l'impegno costante dell'azienda nel mettere i consumatori al primo posto. Con la proposta di valore del brand "Now Is Yours", Huawei ambisce a interagire con i consumatori in modo trasparente e sincero e di creare connessioni interregionali e interculturali con un atteggiamento caloroso e inclusivo, consentendo a più persone in tutto il mondo di condividere la gioia del progresso tecnologico.

[1] Questo prodotto non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per diagnosi o trattamenti. [2] Questo prodotto non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per diagnosi o trattamenti.

