A Huawei constrói uma plataforma conectada melhor para bancos digitais, trazendo infinitas possibilidades

As instituições financeiras se tornarão uma plataforma que conecta tudo e impulsiona as inovações financeiras

O documento técnico Leading with Digital in Banking (Como lidar com a digitalização nos bancos), divulgado recentemente pela International Data Corporation (IDC), uma empresa global de consultoria, identificou que os bancos digitais em todo o mundo estão mudando dos serviços digitais para a transformação digital. A próxima onda de transformação bancária começará com bancos totalmente conectados. Os bancos estão se tornando mais abertos em relação a tecnologias e modelos de negócios. A relação bilateral entre os bancos tradicionais e as empresas da FinTech evoluirá para um ecossistema orgânico. Os sistemas essenciais transformados e fortalecidos estabelecerão as bases para o novo crescimento do setor bancário.

Ma Yue, vice-presidente da Huawei Enterprise BG e presidente da EBG Global Sales, disse que: "Com a tendência de transformação digital no setor financeiro, as instituições financeiras do mundo todo precisam aprofundar continuamente suas estratégias digitais e iniciativas de transformação, para chegar à transformação estratégica com base em plataforma. Os bancos são a plataforma que conecta tudo e fornece serviços financeiros digitais na era atual totalmente conectada. A Huawei segue a estratégia "plataforma + ecossistema", ajuda clientes financeiros globais a desenvolver produtos e serviços baseados em cenários e a implementar gerenciamento inteligente de clientes".

A base para implementar a estratégia da plataforma financeira é que a infraestrutura de TIC tem base em plataforma, além de ter um ecossistema financeiro próspero. Kong Bing, gerente geral adjunto do departamento de tecnologia da informação da sede do ICBC, disse que, no contexto do rápido desenvolvimento do banco de informações, o ICBC iniciou o projeto Smart Banking Information System (sistema de informações de banco inteligente), que terá como foco toda a linha de requisitos de trabalho para a transformação de negócios, fortalecer ainda mais a profunda integração de finanças e tecnologia, além de fortalecer continuamente as bases para a inovação da ciência e tecnologia, para a melhor transformação do banco inteligente.

Com foco na integração de valor financeiro, a Huawei traz a conexão total

Com tecnologias como computação em nuvem, 5G, big data, inteligência artificial e blockchain, os aplicativos de reconhecimento facial para autenticação de pagamento, as agências bancárias autônomas e a liquidação transfronteiriça estão se tornando realidade. No futuro, as instituições financeiras se tornarão uma plataforma abrangente de informações financeiras e transações e conectarão todas as pessoas e coisas. A Huawei se concentra na integração de valores financeiros, garantindo melhores conexões e cooperando com parceiros da indústria para acelerar a transformação digital.

Imaginando o futuro do setor bancário, Brett King, autor do livro Bank 3.0 destacou que "o 5G forçará os bancos a funcionarem em tempo real". Em 2025, mais pessoas farão transações e interagirão com seu dinheiro usando computadores, smartphones, voz e realidade aumentada, todos os dias, do que aqueles que visitam a rede coletiva de agências do mundo anualmente".

Durante a tarde, clientes de bancos e integradores de sistemas do país e do exterior fizeram excelentes discursos e debates interativos em duas áreas: nova plataforma de finanças e conexão total em finanças. À tarde também aconteceu a criação do laboratório de inovação conjunta Huawei-CMBC. Além disso, o Huawei FusionInsight LibrA, um repositório de dados convergentes de última geração, estreou na China.

A solução financeira completa de TIC impulsiona a nova transformação financeira digital

Durante a cúpula, a Huawei demonstrou as 16 principais soluções financeiras, com base em cenários, em 600 m2 de área de exposição, que continha quatro áreas de subexposições: nuvem de finanças, big data financeiro, plataforma aberta de alto desempenho e agência inteligente.

Área nuvem de finanças: o uso de nuvem nas finanças (cloudification) tornou-se uma tendência do setor. Abundantes soluções de infraestrutura em nuvem, como a plataforma de O&M financeira inteligente, a nuvem privada financeira, a rede SDN e a solução de recuperação de desastres na nuvem estão começando a ser notadas. Essa área também revelou a solução em nuvem SaaS para empresas de bancassurance (a relação entre os bancos e as seguradoras), desenvolvida pela Huawei e pela Sinosoft, baseada na nuvem pública da Huawei.

Área de big data financeiro: a solução de armazenamento de dados convergentes de última geração, baseada na plataforma x86 e na tecnologia distribuída, tem desempenho líder no setor e oferece suporte on-line à rápida expansão de capacidade. Essa solução foi usada em vários grandes bancos comerciais, como o ICBC.

Área de plataforma aberta de alto desempenho: o FusionCube, baseado na arquitetura hiperconvergente x86, é compatível com a construção rápida de gerenciamento unificado e os grupos de recursos padronizados, ajudando os bancos a integrar rapidamente os recursos das agências. A plataforma de computação em memória da GridGain Systems, baseada na arquitetura hiperconvergente da Huawei, ajuda os bancos a melhorar a experiência em tempo real dos clientes e vem sendo usada pelo Sberbank, o maior banco comercial da Rússia.

Área de agência inteligente: múltiplas soluções, como nuvem de área de trabalho de escritório móvel e sala de equipamentos multifuncional para agências bancárias são exibidas no modo de serviços reais. A solução Mobile Money atendeu a mais de 150 milhões de pessoas em 19 regiões subdesenvolvidas, com mais de 35 milhões de transações por dia.

A Cúpula Global de FSI da Huawei, organizada pela própria empresa, é um evento global de TIC com foco no setor financeiro. A primeira cúpula aconteceu em 2013, e todos os participantes da cúpula atual são membros de elite do setor financeiro. Para obter mais informações sobre a Cúpula Global de FSI da Huawei, visite: http://e.huawei.com/topic/finance2018-cn/index.html

