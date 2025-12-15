TM Forum vydáva balík vysoko spoľahlivých riešení autonómnych sietí v rámci základnej siete, ktorý predstavuje poprednú formu nového modelu autonómnych sietí
Dec 15, 2025, 12:55 ET
BANGKOK, 15. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Počas nedávneho kurzu pre inovovanie autonómnych sietí (AS) v Ázii sa expert spoločnosti Huawei na riešenia základných sietí Michael Wang, pozvaný organizáciou TM Forum (TMF), zúčastnil uvedenia balíka riešení autonómnych sietí pre správu porúch základnej siete. Balík riešení, zameraný na kľúčové funkcie vysokej stability, integruje štandardy IG1500 od TM Forum s cieľom poskytovať opakovane použiteľné šablóny autonómnych sietí, čo signalizuje začiatok komerčnej replikácie balíka riešení pre vysoko stabilnú základnú sieť.
Základový kameň tvorby stability základnej siete v siedmich dimenziách
Balík riešení sa venuje siedmim dimenziám zabezpečenia stability základnej siete: architektúra nasadenia s vysokou stabilitou, obnova riadiacej roviny po havárii, obnova používateľskej roviny po havárii, obnova infraštruktúry po havárii, schopnosť ochrany pred prepätím signalizácie, predikcia rizík a obnova po zhoršení kvality služieb. Na základe funkcie analýzy údajov riadenia (Management Data Analytics Function, MDAF) stanovenej v norme 3GPP TS 28.104 poskytuje balík riešení systematický rámec pre komplexnú odolnosť siete. Využíva technológiu digitálnych dvojčiat a umožňuje riadenie v uzavretej slučke od predikcie rizík až po automatizovanú optimalizáciu, čím výrazne zvyšuje schopnosť siete odolávať extrémnym scenárom, ako sú napríklad signálne búrky.
Kľúčovou inováciou je signalizácia hodnotenia rizika búrok. Prostredníctvom modelovania digitálnych dvojčiat balík riešení vytvára virtuálne sieťové prostredie na predpovedanie rizík a implementáciu aktívnej obrany. Skôr ako dôjde k signálnej búrke, systém zhromažďuje štatistiky prevádzky, údaje o pripojení uzlov a konfigurácie časovania zariadení a potom pomocou simulačného zariadenia generuje modely dopadu. Tento proces umožňuje presné vyhodnotenie kapacity siete a poskytuje optimalizačné odporúčania, čím pomáha operátorom včas eliminovať potenciálne poruchy.
Štandardizácia urýchľuje prijatie v priemysle
Tento balík riešení AS prísne dodržiava štandardy IG1500 organizácie TM Forum a bezproblémovo sa integruje s existujúcimi systémami prostredníctvom štandardizovaných rozhraní API. Michael Wang vo svojom prejave zdôraznil, že balík riešení poskytuje štandardizovanú šablónu technickej implementácie a ďalej demonštruje jeho uskutočniteľnosť v scenároch zabezpečenia stability základnej siete prostredníctvom projektu Katalyzátor. Následne uviedol optimalizačné postupy operátora pri obnove infraštruktúry po havárii. Medzi kľúčové procesy patrí presná identifikácia VIP používateľov, rýchle určenie obnoviteľných ciest a okamžité generovanie riešení obnovy. Cieľom je skrátiť čas obnovy siete pre VIP používateľov z 30 minút na 1 minútu a zároveň zachovať 30-minútový čas obnovy pre bežných používateľov. Vďaka uplatňovaniu politík diferencovaného zabezpečenia služieb toto riešenie zlepšuje sieťový zážitok pre používateľov s vysokou hodnotou a efektívne zmierňuje ekonomické straty spôsobené odchodom VIP používateľov.
S vydaním balíka riešení AS je zabezpečenie stability základnej siete oficiálne začlenené do štandardných scenárov TM Forum. Replikovateľný a škálovateľný model spoločnosti Huawei pre budovanie vysoko stabilných sietí poskytuje operátorom výkonný nástroj na zvýšenie odolnosti a zároveň poskytuje kľúčovú podporu pre monetizáciu hodnotenia siete.
