A Huawei fornecerá tecnologia para uma das maiores usinas de energia FER da Europa Central e Oriental

KLECZEW, Polônia, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O maior parque híbrido da Europa Central e Oriental será construído na Polônia, combinando usinas fotovoltaicas e eólicas com uma capacidade total de 205 MW. A produção anual fornecerá eletricidade para mais de 100.000 residências e reduzirá as emissões de CO2 em quase 160 toneladas. Para desenvolver a infraestrutura tecnológica da planta, a Huawei fornecerá 710 inversores string e 23 estações de transformadores inteligentes. O parque híbrido está sendo construído em terras pós-mineração em Kleczew, Wielkopolska Voivodesship.

Kleczew Solar & Wind está localizado em terras pós-mineração e será um dos maiores parques de energia renovável da Europa Central e Oriental e o primeiro projeto na Polônia, em uma escala tão grande, a combinar tecnologias fotovoltaicas e eólicas. A primeira fase de construção inclui a construção de uma usina fotovoltaica de 193 MWp e uma usina eólica 12 MW. Como parte do investimento, a Huawei fornecerá 23 estações de transformadores inteligentes e 710 inversores, um dos principais componentes da usina fotovoltaica. O rendimento anual presumido de energia da usina fotovoltaica é de cerca de 222 GWh e cerca de 47 GWh do parque eólico. O parque híbrido em Kleczew poderá atender às necessidades de energia de mais de 100.000 residências.

A Huawei tem estado consistentemente envolvida no desenvolvimento do setor de energia moderna com soluções fotovoltaicas inteligentes há vários anos. Estou extremamente satisfeito que nossas tecnologias possam apoiar proativamente a transformação verde da Polônia em projetos importantes como a usina híbrida em Kleczew. Este é um investimento muito importante a caminho da descarbonização total da economia da Polônia e do fornecimento de energia verde, limpa e econômica para toda a sociedade. - diz Ryszard Hordyński, diretor de estratégia e comunicações da Huawei Poland.

O investidor do Kleczew Solar & Wind é o Lewandpol Group; a gestora de ativos é a Ergy, cabendo ao Electrum Group a contratação geral e a implementação do regulador de potência ativa e reativa, Renedium.

Este é um projeto estrategicamente importante para a descarbonização da economia polonesa. Os fornecedores e prestadores de serviços contratados envolvidos na cadeia de suprimentos foram cuidadosamente selecionados, a fim de garantir eficiência e confiabilidade durante e além do período de construção da usina de energia. Estamos confiantes de que cooperaremos com os melhores fornecedores, incluindo a Huawei, já conhecida no mercado polonês como uma fornecedora confiável de inversores de ponta. - disse Marcin Kuprel, CEO da Ergy.

A Huawei aproveita suas vantagens em tecnologias digitais e eletrônicas de potência e inova na integração de suas tecnologias digitais estabelecidas com tecnologias fotovoltaicas, armazenamento de energia, nuvem e IA. Ela oferece soluções inteligentes de armazenamento fotovoltaico+ para três cenários principais em geração, transmissão, distribuição e consumo de energia: solução fotovoltaica inteligente em escala de serviços públicos, solução fotovoltaica inteligente C&I e solução fotovoltaica inteligente residencial. As soluções reduzem o custo nivelado de eletricidade (LCOE) das usinas fotovoltaicas ao longo da vida útil e melhoram o desempenho de formação da rede, tornando a fotovoltaica uma fonte primária de energia.

A seleção de inversores e estações de transformadores inteligentes por nossos parceiros de negócios é a melhor confirmação da alta qualidade e confiabilidade de nossa tecnologia. O investimento do Kleczew Solar & Wind é o ápice de muitos anos de cooperação empresarial holística, bem como um fator importante para o desenvolvimento futuro de usinas de energia híbridas. A confiança dos parceiros de negócios: Ergy, Electrum e investidor Lewandpol em nossos produtos nos enche de orgulho e nos motiva a continuar trabalhando, em nome do desenvolvimento de fontes de energia livres de emissões. Vale ressaltar que os inversores da Huawei foram os primeiros na Polônia a receber certificação obrigatória indefinida para todos os inversores fotovoltaicos. - acrescenta Paweł Strzałkowski, representante sênior de contas, Digital Power, Huawei Poland.

A parte fotovoltaica da usina de energia Kleczew Solar & Wind está sendo construída com a participação da Electrum, Jinko Solar, Budmat e Tele-Fonika Kable.

