Huawei Digital Power's Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System krijgt topbeoordeling

BEIJING, 1 december 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, in samenwerking met toonaangevende partners uit de industrie, is met succes geslaagd voor een strenge technische beoordeling uitgevoerd door de China Electricity Council voor de Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System (kwantitatief veiligheidsbeoordelingssysteem voor de gehele levenscyclus van BESS). De beoordelingscommissie heeft unaniem bevestigd dat het systeem een wereldwijd toonaangevend niveau bereikt, waardoor kritieke technische hiaten in de veiligheid van energieopslagsystemen voor batterijen (BESS) zowel in China als wereldwijd worden gedicht.

Tot de leden van de beoordelingscommissie behoorden Ouyang Minggao, professor aan de Tsinghua Universiteit; Rao Hong, hoofdwetenschapper van China Southern Power Grid; en 12 deskundigen van China Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid Co, State Grid Shanxi Electric Power Company, China Electric Power Planning and Engineering Institute, Zhejiang University, Gespecialiseerde commissies van de China Energy Research Society, China International Engineering Consulting Corporation, Brandweer van Peking, TÜV Rheinland en de People's Insurance Company of China. De aanvraag werd ingediend door Huawei Digital Power en zes organisaties.

De commissie heeft de projectpresentatie ingezien, het beoordelingsmateriaal bekeken en grondig onderzoek gedaan. Ze waren zeer te spreken over de innovatie, de technologie en de bruikbaarheid van het kwantitatieve beoordelingssysteem voor de veiligheid van BESS en waren het er unaniem over eens dat: "Dit project bouwt op innovatieve wijze een kwantitatief veiligheidsbeoordelingssysteem voor de gehele levenscyclus van BESS om knelpunten op het gebied van veiligheid bij grootschalige BESS-toepassingen aan te pakken. Er wordt een universeel model voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van de ontwikkeling van veiligheidsrisico's ontwikkeld om veiligheidsrisico's van systemen te kwantificeren en wetenschappelijk te classificeren, waarmee de technische leemte in China en wereldwijd wordt opgevuld.

Het beoordelingssysteem dat gezamenlijk is voorgesteld door Huawei Digital Power classificeert de BESS-veiligheidsrisico's van hoog naar laag in drie niveaus: A (onacceptabel), B (te beperken) en C (acceptabel) en specificeert de faalkanseisen die bij elk niveau horen. Niveau A wijst op extreem hoge risico's die volledig onbeheersbaar zijn en de waarschijnlijkheid van ernstige veiligheidsongevallen is extreem hoog. Niveau B wijst op hoge risico's die moeten worden beperkt door het productontwerp voortdurend te optimaliseren en innovatieve technologieën te introduceren. Niveau C geeft aan dat veiligheidsrisico's beheersbaar zijn en ernstige gevolgen zoals brand effectief kunnen worden vermeden.

Dit project voert systematische veiligheidsrisicobeoordelingen uit op de BESS met behulp van een kwantitatief beoordelingskader, brengt belangrijke risicofactoren in kaart en verbetert de productveiligheid met behulp van kerntechnologieën. De vier belangrijkste veiligheidstechnologieën zijn de volgende:

[1] Het project ontwikkelde de zeer nauwkeurige intelligente actieve veiligheidswaarschuwingstechnologie. De technologie, die gebaseerd is op de hiërarchische architectuur met dubbele decoder en meerdere frequenties, verbetert de dekking van de werkomstandigheden van het algoritme voor storingswaarschuwing en garandeert een terugroeppercentage van minstens 95%.

[2] Het was pionier op het gebied van zuurstofblokkering onder positieve druk en gerichte rookafvoerarchitectuur en ontwikkelde een zeer veilige batterij met hittebestendigheid, hoge positieve druk, hoge luchtdichtheid en bescherming tegen corrosie en isolatie. De accu vat geen vlam en verspreidt geen storingen, zelfs niet als acht accucellen tegelijkertijd een thermische runaway ondergaan.

[3] Het was pionieer in de intelligente dual-level conversiearchitectuur voor string-energieopslag. Dit zorgt ervoor dat de netstroom niet terugstroomt tijdens voorbijgaande netoverspanning in het volledige SOC-bereik, waarbij het een constant uitgangsvermogen ondersteunt om een stabiel herstel van het net te bevorderen, wat de veiligheid van de apparatuur van het energieopslagsysteem en het net garandeert.

[4] Het was pionier op het gebied van duurzame isolatie bij hoge temperaturen en realtime-detectietechnologieën, waarmee een hogeweerstandstoestand van elektrolytlekkage wordt bereikt. In combinatie met isolatiedetectie over het hele bereik in real time wordt het risico van boogontsteking door isolatiefouten onderdrukt.

De projectresultaten zijn toegepast in grootschalige projecten in China en wereldwijd, zoals de ZDI-energieopslaginstallatie met netvorming in de prefectuur Ngari in China, de energieopslaginstallatie met netvorming in Oezbekistan en de microgrid met bestemming Rode Zee en 100% hernieuwbare energie in Saoedi-Arabië.

Professor Ouyang Minggao van de Tsinghua Universiteit verklaarde dat de in dit project ontwikkelde methodologie voor het kwantitatieve beoordelingssysteem voor veiligheid de eerste in zijn soort is in de industrie, met uitstekende technologische innovaties, en een belangrijke ondersteunende rol speelt bij de verbetering van het algemene veiligheidsniveau van de BESS-industrie. Het project biedt enorme economische en sociale voordelen en toepassingsvooruitzichten en bereikt het wereldtopniveau. Dit zal leiden tot de voortdurende evolutie van technologieën voor de veiligheid van energieopslag en een solide garantie bieden voor de bouw van nieuwe energiesystemen en de hoogwaardige ontwikkeling van de industrie.

Steven Zhou, President van Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power, zegt dat de komende jaren een kritieke periode zal zijn voor PV, wind en energieopslag om mainstream energiebronnen te worden. We hopen dat de spelers in de sector, de autoriteiten in de sector, brancheverenigingen, upstream- en downstreambedrijven en normalisatieorganisaties gericht zullen samenwerken om drie belangrijke taken te bevorderen: ontwikkeling van standaarden, delen van technologie en opbouw van ecosystemen. Huawei Digital Power zet zich in om samen te werken met industriële partners om de grootschalige, gestandaardiseerde en hoogwaardige vooruitgang van de industrie te ondersteunen. Hiermee wil het de ontwikkeling van PV, wind en energieopslag als belangrijkste energiebronnen in de versnelling zetten en de wereldwijde energiekloof dichten door groene, stabiele en betaalbare energie aan iedereen te leveren.

