A Huawei lançou inovações 5GigaGreen para promover o desempenho máximo de rede e economia de energia

XANGAI, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- No MWC Shanghai 2023, a Huawei lançou inovações 5GigaGreen para comunicações sem fio com a intenção de promover o desempenho máximo de rede e economia de energia com as operadoras globais.

Gan Bin, vice-presidente e diretor de marketing da linha de produtos de rede sem fio da Huawei, afirmou que o desempenho máximo e a economia de energia são as forças motrizes da inovação sem fio da Huawei. Aderindo à filosofia 5GigaGreen, a Huawei continua inovando em banda ultralarga, multiantena, capacidade passiva maximizada e equipamentos e rede "0 bit 0 watt" para transformar o 5G de bom para ótimo.

A banda ultralarga é a melhor escolha para reduzir o consumo de energia da rede multibanda.

A solução de banda ultralarga da Huawei combina várias bandas em uma para menor consumo de energia e é aplicável a todas as bandas e cenários.

Graças às inovações em RF de banda ultralarga e algoritmo de amplificador de potência, a Huawei foi capaz de apresentar o FDD 4T4R RRU de banda tripla, ostentando o menor consumo de energia do setor, que suporta a implementação simplificada de todos os RATs em todas as bandas de frequência e oferece um ganho de consumo de energia de mais de 20% em comparação com a média do setor. Na Europa, após uma unidade ser atualizada de quatro para seis bandas, seu consumo de energia pode ser reduzido em 30%. Os 4T4R RRUs de banda ultralarga já entraram em uso comercial em larga escala em todo o mundo, com mais de 100.000 remessas.

A Huawei também expandiu a tecnologia de banda ultralarga de FDD para TDD. O MetaAAU de 800 MHz, a maior largura de banda do setor, cobre toda a banda C e reduz o consumo de energia em 20% em relação a dois módulos separados de 400 MHz.

A banda ultralarga também foi expandida de estações base macro para micro-ondas e DIS. Em micro-ondas, o novo 2T ODU permite a agregação de mais portadoras para fornecer largura de banda de 800 MHz, reduzindo o consumo de energia em 50% em comparação com a média do setor. Além disso, o LampSite de banda ultralarga permite largura de banda de 2 GHz, reduzindo o consumo de energia de todo o site em 40%.

A multiantena é ideal para melhorar a eficiência energética dos bits

Suportado por tecnologias multiantenas e de grande largura de banda, o Huawei TDD Massive MIMO melhora a eficiência energética de bits em 20 vezes em comparação com o 4T4R. Em áreas de alto tráfego de redes comerciais no Oriente Médio, o TDD 64T64R Massive MIMO alcançou um ganho de eficiência energética de mais de 10 vezes, empregando tecnologia de emparelhamento multicamadas. No futuro, o volume de tráfego continuará aumentando e mais camadas serão configuradas para melhorar a eficiência energética de bits em até 20 vezes.

A Huawei também é líder do setor em tecnologia multiantena FDD. Na Europa, a solução FDD 8T8R, com seu algoritmo inteligente de formação de feixes, obteve um ganho de eficiência energética de bits de 1,5 vezes em comparação com o 4T4R tradicional. O FDD M-MIMO, que é a única solução no setor que está em uso comercial em larga escala, melhorou a eficiência energética em 3 vezes. Com o aprimoramento no 3GPP Release 18 e além, será possível atingir um aumento de 4 a 6 vezes na eficiência energética.

Maximizar as capacidades passivas e explorar novos horizontes para reduzir o consumo de energia

A alimentação por injeção direta de sinal (SDIF) é a tecnologia de antena avançada exclusiva da Huawei. Ela atinge cabo zero e reduz a perda em 1,5 dB. Ela trabalha com o Meta Lens para concentrar a energia do feixe para maior eficiência de RF das antenas, melhorando a eficiência energética em 25%. A Huawei entregou mais de 250.000 antenas verdes para redes comerciais globais.

Além disso, a Huawei continua a inovar no TDD Massive MIMO. O MetaAAU exclusivo do setor apresenta tecnologia de matriz de antena extremamente grande (ELAA). Na Europa, em comparação com as AAUs tradicionais, o MetaAAU reduziu o consumo de energia em 33%, oferecendo a mesma cobertura, graças a inovações em algoritmos, arquiteturas, software e hardware. Os MetaAAUs já entraram em uso comercial em larga escala em todo o mundo, com mais de 100.000 peças enviadas.

"0 Bit 0 Watt": uma nova referência para economia de energia em equipamentos

Com base no design avançado de hardware e software, a Huawei alcançou a primeira dormência super profunda da indústria com uma taxa de desligamento de 99%, reduzindo a energia operacional do equipamento para menos de 5W. Com o inovador algoritmo de ativação sob demanda, o equipamento pode ser ativado a qualquer momento para garantir a experiência do usuário.

A Huawei também é a primeira empresa do setor a alcançar o desligamento de operadora e canal em nível de milissegundos por meio de inovações conjuntas com módulos digitais e de RF. Essa capacidade significa uma economia de energia adicional de 10% em comparação com o desligamento em nível de minuto comumente visto no setor.

A inteligência permite nível de rede "0 Bit 0 Watt"

Em uma única rede, o volume de tráfego, os recursos de economia de energia, a eficiência energética da banda e dos equipamentos e a cobertura de cada banda variam entre as unidades. O Huawei iPowerStar implementa orquestração inteligente de estratégia de economia de energia com base nas características de tráfego, características de economia de energia, redes de eficiência energética e grades de experiência em redes ativas. Isso maximiza a eficiência energética de redes multibanda, aplicando uma estratégia ideal para cada unidade em cada momento.

Durante o feriado de primeiro de maio em Hebei, na China, o iPowerStar reduziu o consumo de energia em 19%, enquanto o volume de tráfego aumentou em 19%. No geral, a eficiência energética da rede aumentou 45%.

No final de seu discurso, Gan Bin disse que a Huawei nunca interromperá a inovação 5GigaGreen e continuará trabalhando com parceiros do setor para transformar o 5G de bom para ótimo.

