A IBS Software celebra contrato plurianual com a British Airways

LONDRES, 21 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A IBS Software (IBS), uma provedora líder de soluções de TI da próxima geração para o setor da aviação, foi selecionada pela British Airways (BA) para fornecer uma solução tecnológica para a gestão de voos e tripulação. O contrato plurianual multimilionário celebrado recentemente em Londres foi a conclusão de uma exaustiva avaliação de mercado feita pela BA. Conforme o contrato, a IBS implementará sua recém-lançada plataforma digital de última geração, a iFlight NEO.

A funcionalidade para a aeronave manterá toda a operação de voo sob controle, destacando os problemas de forma proativa e fornecendo ferramentas para rapidamente encontrar e implementar soluções de impacto mínimo para a recuperação da interrupção. A funcionalidade para a tripulação permitirá que a BA determine o uso mais efetivo em relação aos custos de sua tripulação, através da execução do dia de operações, incluindo recuperação das interrupções. Espera-se que a implementação da plataforma iFlight NEO resulte em uma redução dos custos com combustível, tripulação e custos operacionais. A plataforma iFlight NEO é uma aplicação baseada em navegador, que fornece aos usuários uma percepção melhorada das situações, bem como acesso a várias plataformas e dispositivos. A solução tecnológica não irá somente substituir o sistema de Controle de Operações e o sistema de Acompanhamento da Tripulação do mainframe preexistente da empresa aérea, mas também irá consolidar uma série de outras aplicações em um único sistema integrado.

Klaus Goersch, Executivo-Chefe de Operações da British Airways, disse: "Continuar a investir em novas tecnologias em todas as partes da nossa operação nos ajudará a melhorarmos ainda mais nossos níveis de pontualidade e serviços aos clientes. Manter o controle da movimentação e escalas de 270 aeronaves e 4.500 pilotos em todo o mundo, 24 horas por dia, tem várias complexidades e sabemos que teremos benefícios verdadeiros com o uso da mais recente tecnologia nesta área. Estamos ansiosos para trabalharmos junto com a IBS Software para introduzir estes novos sistemas em nosso centro de controle de operações globais".

"Termos sido escolhidos por uma das empresas aéreas de maior prestígio de todo o mundo é realmente um momento marcante para nossa recém-lançada plataforma iFlight NEO. Isso demonstra nossa forte relação com o grupo IAG e a aceitação do setor para nossa solução como uma plataforma integrada, da próxima geração, para as operações das empresas aéreas. Esperamos adicionar um significativo valor de negócios para a BA e nos tornarmos um parceiro transformacional em sua busca para alcançar maiores eficiências operacionais e crescimento", disse VK Mathews, Presidente-Executivo do Conselho do IBS Group.

Mais informações sobre a IBS estão disponíveis no endereço http://www.ibsplc.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/708528/IBS_Logo.jpg

FONTE IBS Software

SOURCE IBS Software

Related Links

http://www.ibsplc.com