A Ideagen lança versão 'moderna, eficiente e visualmente rica' do Q-Pulse no 25o. aniversário do software

A empresa, baseada no Reino Unido – e que tem presença global com locais no Reino Unido, Europa, EUA, Sudeste Asiático e EAU – lançou hoje (segunda-feira, 5 de agosto), a versão 7 do Q-Pulse, marcando a mais recente evolução da solução de qualidade, segurança, risco e conformidade.

Mantendo suas principais funcionalidades tais como gerenciamento de documentos, auditoria e ações corretivas, o Q-Pulse 7 baseado em navegador, vem com uma poderosa funcionalidade de painel para aumentar a inteligência empresarial e a experiência intuitiva para os usuários.

Ian Hepworth, executivo chefe de tecnologia da Ideagen, disse: "Para qualquer produto de software permanecer no topo do mercado por 25 anos é uma conquista extraordinária. Ver um de nossos produtos atingindo esse marco é realmente muito especial e estamos verdadeiramente orgulhosos com essa mais recente renovação".

"Com o Q-Pulse 7, produzimos um software moderno, eficiente e visualmente rico, o qual levou o aplicativo para um nível mais alto. Nosso foco foi dar vida aos dados de toda a empresa através de apelo visual e painéis de acesso rápido para assegurar que os usuários possam acessar informações que são importantes de forma rápida e fácil".

Lançado em 1994, o Q-Pulse se destacou primeiramente como uma solução de gestão de qualidade, ajudando as organizações a darem os primeiros passos para o controle sem papel dos processos relacionados ao gerenciamento de documentos, auditoria e ações corretivas.

Desde então, cada versão expandiu sua capacidade e ajudou o Q-Pulse a se tornar uma solução confiável para mais de 2.000 organizações, operando em alguns dos setores mais regulamentados do mundo.

George Hall, gerente de produtos da Ideagen para o Q-Pulse, disse: "O Q-Pulse ajuda as organizações a construírem um repositório de informações empresariais críticas, as quais podem utilizar para melhorar outros processos. Com o Q-Pulse 7, todas essas informações podem ser acessadas imediatamente para melhorar, mais do que nunca, o entendimento do desempenho da empresa. O Q-Pulse realmente vai além da simples análise e abre uma base de dados completa para análise".

Ben Dorks, CEO da Ideagen, disse: "O Q-Pulse 7 é um lançamento significativo, o qual foi ansiosamente esperado por nossos clientes. Acreditamos que ele terá uma enorme participação em concretizar nossa posição como uma fornecedora líder de software de qualidade, segurança, risco e conformidade, em todo o mundo".

