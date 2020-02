A Iniciativa Global de Segurança Alimentar Aumenta a Fasquia para a Segurança Alimentar, Divulga Novos Requisitos de Benchmarking GFSI

SEATTLE, 26 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Durante o plenário de abertura de sua conferência anual , um encontro de mais 1.000 distribuidores alimentares, fabricantes e profissionais de segurança, a Iniciativa Global de Segurança Alimentar (GFSI) anuncia a mais recente edição de seus Requisitos de Benchmarking.

Há muito que a GFSI estabeleceu a «norma global» para aqueles na indústria, no entanto, a edição mais recente dos Requisitos de Benchmarking GFSI é mais do que uma atualização - é uma revisão total, representando o início de uma nova geração de reconhecimento. Para realçar a importância das alterações realizadas nesta versão mais recente, a GFSI rompeu com sua nomenclatura tradicional e adaptará o nome de cada conjunto de normas ao ano de divulgação. Ao invés de «Versão 8», a nova versão dos Requisitos de Benchmarking será conhecida como «Versão 2020».

Os Requisitos de Benchmarking GFSI são o ponto de referência mais amplamente aceito do mundo para programas de certificação de segurança alimentar. Harmonizados com o Codex Alimentarius , estes requisitos baseados na ciência permitem consenso comum e confiança mútua na cadeia de abastecimento que promove o comércio, aumenta a eficiência e confere autoridade às operações certificadas para um programa reconhecido pela GFSI. Integram feedback de partes interessadas com base em consultas públicas e são regularmente revistos para refletir as boas práticas e a evolução das necessidades na indústria.

«A Versão 2020 estabeleceu uma nova base para garantir a segurança alimentar em todo o mundo,» afirmou Olivier Robin, Responsável de Qualidade Baseada no Projeto e Qualidade de Produção e Conformidade na Nestlé e Presidente do Fórum Consultivo de Partes Interessadas que ajudou a moldar a Versão 2020. «Especificamente, foram agregados novos requisitos para a certificação da segurança alimentar, ao mesmo tempo que a abordagem foi simplificada e padronizada. Tenho muito orgulho em ter feito parte desta conquista, a qual apenas foi possível graças à participação de todos no Fórum Consultivo de Partes Interessadas e de meus colegas da GFSI.»

A Versão 2020 ajudará a alcançar dois objetivos principais, transparência e objetividade, ao serviço da missão da GFSI de garantir alimentos seguros para consumidores em toda a parte. Os elementos novos e reforçados da Versão 2020 incluem dois novos escopos focados no design higiênico, elementos da cultura de segurança alimentar e reforço da imparcialidade do processo de auditoria e do monitoramento dos organismos de certificação.

«A Versão 2020 é uma conquista muito importante e da qual estamos todos orgulhosos,» afirmou Marie-Claude Quentin, Responsável Técnica Sênior e responsável de projeto dos novos Requisitos de Benchmarking. «O trabalho necessário para concretizar nossa visão foi considerável e o calendário era muito apertado. Atualmente, temos Requisitos de Benchmarking GFSI que aumentarão a fasquia dos programas de certificação e da segurança alimentar, e que serão um elemento essencial da corrida da GFSI até ao topo.»

O sistema alimentar global e o percurso que os alimentos realizam do campo até ao prato se tornam mais complexos a cada ano que passa, tornando a uniformização entre mercados e nações ainda mais importante. A adesão geral a programas de certificação comparados com a Versão 2020 fixou os distribuidores e fabricantes a um grupo de normas, o que significa melhores garantias e resultados para os consumidores. A GFSI trabalha de forma voluntária e é composta pelos principais especialistas mundiais em segurança alimentar de empresas de varejo, produção e serviços de alimentação, além de organizações internacionais, governos, instituições acadêmicas e prestadores de serviços para a indústria alimentar mundial. www.mygfsi.com

