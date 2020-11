A Innovex Downhole Solutions adquire a Rubicon Oilfield International, estabelecendo um fornecedor global independente líder de produtos e serviços técnicos de alto valor para campos petrolíferos.

HOUSTON, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Innovex Downhole Solutions, Inc. ("Innovex") anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Rubicon Oilfield International ("Rubicon"). Espera-se que a transação seja concluída no início de 2021 e criará a empresa independente líder do setor de produtos e tecnologia bem centrada. Os termos da transação não foram divulgados.

A Innovex e a Rubicon são fornecedores líderes de produtos, tecnologias e serviços técnicos inovadores para o setor de petróleo e gás. Juntos, os negócios combinados estabelecem uma plataforma global expansiva e robusta, com um portfólio de tecnologia que abrange perfuração, construção, completação, produção e intervenção de poços. Esta transação combina a operação dinâmica da Innovex nos Estados Unidos com a ampla força internacional da Rubicon para criar uma plataforma global capaz de ter um crescimento sustentado em um ambiente de baixo preço de commodities.

Aproveitando os portfólios de produtos altamente complementares e as pegadas geográficas da Innovex e da Rubicon, o negócio combinado oferecerá maior valor aos clientes e maiores oportunidades aos funcionários.

A liderança do negócio combinado incluirá os atuais executivos de ambas as empresas, e será liderada por Adam Anderson, CEO da Innovex, que opera sob a marca Innovex.

"Estou entusiasmado de ter a oportunidade de combinar duas grandes empresas para criar um produto ainda mais forte e uma empresa centrada em tecnologia", disse Anderson. "Nossa empresa tem sido bem-sucedida em trazer ao mercado uma ampla gama de produtos inovadores que permitem aos nossos clientes desenvolver seus recursos de forma mais econômica. Tenho muito respeito pelas pessoas, cultura e produtos da Rubicon e acredito que a transação permitirá que o negócio combinado prospere. A maior escala, a rede de distribuição e a oferta de produtos mais ampla aumentarão significativamente o valor para nossos funcionários, clientes e acionistas."

Mike Reeves, presidente e CEO da Rubicon comentou: "Os funcionários da Rubicon, e as muitas empresas predecessoras que formaram a Rubicon, trabalharam incansavelmente em parceria para construir uma empresa empolgante e centrada no cliente, que oferece uma variedade única de produtos de fundo de poço de alto valor. Nossa equipe tem apoiado com segurança e eficácia alguns dos maiores produtores do mundo em seus poços mais desafiadores globalmente. Todos os membros da equipe Rubicon têm orgulho desta história e estão extremamente entusiasmados em contribuir para a Innovex. A combinação da Rubicon e da Innovex oferecerá aos nossos clientes uma ampla gama de produtos de fundo de poço de alta qualidade, com uma forte presença em todos os principais mercados geográficos e apoiada por uma equipe extraordinária de homens e mulheres criativos e comprometidos."

Sobre a Innovex Downhole Solutions:

A Innovex Downhole Solutions, Inc. projeta, fabrica e instala uma variedade de soluções de missão crítica para construção, completação e produção de poços para operadores onshore e offshore nas principais regiões produtoras do mundo. Os principais produtos da Innovex incluem frac plugs dissolvíveis SWAGETM, produtos de centralização em águas profundas WearSox®, toe valves ORIOTM, frac plugs de material composto TOMCATTM, sistemas de suspensor de revestimento Ranger/Scout, serviços de tubulação de passagem, centralizadores CentraMax, equipamento de flutuação, ferramentas de cimentação em estágio, ICP (inflatable casing packers) e tecnologias de elevação artificial QCI. A empresa está sediada em Houston, Texas, e possui centros de serviços localizados em todas as principais bacias de petróleo e gás dos EUA, Arábia Saudita e Omã. A Innovex é apoiada pela Intervale Capital.

Para obter mais informações, visite www.innovex-inc.com

Sobre a Rubicon Oilfield International:

A Rubicon Oilfield International é uma empresa de produtos e serviços técnicos para campos petrolíferos com sede operacional em Houston, Texas. A Rubicon é liderada por uma equipe experiente de executivos do setor de equipamentos e serviços em campos petrolíferos em parceria com a Warburg Pincus. O princípio orientador da Rubicon é a inovação prática, combinando tecnologia e excelência em engenharia, com um conhecimento profundo dos desafios e aplicações do cliente para desenvolver produtos que fazem a diferença em qualquer ponto do ciclo de vida de um poço.

Para obter mais informações, visite www.rubicon-oilfield.com

