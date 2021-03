A integração profunda na rede global de inovação exige autoconfiança em ciência e tecnologia

PEQUIM, 10 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Um relatório do Science and Technology Daily:

Há dois anos, Wang Pu, membro da CPPCC e professor de Faculdade de Materiais e Manufatura da Universidade de Tecnologia de Pequim, sugeriu que é crucial possuir tecnologias, materiais e habilidades essenciais.

Com a ideia de "autossuficiência e autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia" promovida, Wang reafirmou a direção de seus esforços e tornou-se ainda mais enérgico.

"A fim de nos integrarmos profundamente à rede global de inovação, precisamos gerar confiança real em ciência e tecnologia baseada em autossuficiência e autoperfeiçoamento em ciência e tecnologia. Assim, a China pode contribuir muito com a "sabedoria oriental" para os desafios globais.

Muitos especialistas que entrevistamos na academia e no setor concordaram com seus pensamentos.

"Mudanças não vistas em um século": a cooperação internacional ainda funciona?

A ideia de "remover cadeias de suprimentos industriais internacionais da China" tem se difundido no exterior. "A mídia americana tem discutido sobre a "teoria da ameaça da China". Wang não negou os desafios que a China enfrenta atualmente.

Guo Tiecheng, especialista em estratégia científica e tecnológica e vice-presidente do Instituto de Informações Científicas e Técnicas da China, fez sua análise.

"Embora os desafios sejam difíceis e a supressão seja frequente, a oportunidade de cooperação em ciência e tecnologia entre a China e outros países está sendo ampliada e há muito espaço de manobra para as estratégias da China", observou Guo.

À medida que a capacidade de inovação da China é aprimorada, o país tem uma vantagem em um rico pool de talentos e uma economia de grande quantidade e gama completa, etc.

A cooperação com outros países pode ser em grande escala ou gradiente, de acordo com o desempenho da contraparte no campo relativo.

Guo sugeriu: "Enquanto mantivermos estratégias estáveis e nos mantivermos firmes no desenvolvimento da inovação e na reforma e abertura, a influência das restrições causadas pela 'dissociação parcial' será limitada e nenhum efeito subversivo ocorrerá."

"Autossuficiência e autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia": a lógica básica é a prosperidade da ciência

Wang continuou enfatizando: "Não empreenda tarefas difíceis a menos que você tenha as habilidades necessárias. No longo prazo, só podemos afirmar que temos um lugar no sistema de ciência moderno se teorias básicas, conceitos e tecnologias originais forem muito desenvolvidos na China."

Guo também expressou sua visão sobre a essência da "autossuficiência e do autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia": "Só poderemos alcançar a autossuficiência se tomarmos a prosperidade da ciência como a lógica subjacente."

Ele explicou ainda: "Além disso, devemos incentivar alguns participantes do mercado a assumir a liderança na atualização para o nível médio a alto, oferecer fatores inovadores de produção, como recursos humanos e dados para o desenvolvimento econômico, e estimular o entusiasmo e a criatividade de especialistas científicos e tecnológicos para liberar a vitalidade da inovação. Com essa essência, autossuficiência e autoperfeiçoamento em ciência e tecnologia devem se tornar o foco estratégico de nosso país no próximo período."

Economia Digital: uma nova arena de inovação

Recentemente, a China tem focado na "economia digital".

Quanto ao papel dos dados no fortalecimento do desenvolvimento de alta qualidade, Xu Wei, que é professor associado do Instituto de Ciências da Informação Interdisciplinar da Universidade de Tsinghua, elogiou muito a China por assumir a liderança na implementação de "dados como um fator de produção".

Não é fácil gerenciar elementos de dados, especialmente na circulação de dados, onde provedores de dados, usuários e até mesmo reguladores se deparam com altos riscos. No entanto, a China tem praticado a exploração de soluções para problemas em nível técnico. Uma solução baseada na inovação teórica subjacente da "computação multipartidária (multi-party computing, MPC)" do acadêmico Yao Qizhi, que pode alcançar a ideia de que "os dados estão disponíveis, invisíveis, controláveis, quantificáveis e supervisionados", está sendo transformada pela empresa de tecnologia Hua Kong Tsingjiao, com Xu Wei como cientista-chefe, para acelerar sua aplicação em cenários práticos como a circulação e integração de elementos de dados.

Prática sempre à frente: novas formas e recursos surgiram em cooperação internacional

Guo apresentou sua análise: "À medida que se integrar gradualmente à rede global de inovação, a China estará mais inclinada a conduzir uma cooperação estratégica sobre governança no futuro.

Além dos tradicionais projetos nacionais e internacionais e da cooperação internacional nos principais dispositivos de engenharia científica, mais modos de cooperação de inovação não governamental, tais como inovação off-shore, plataforma de tecnologia transnacional, ecossistema de fonte aberta e organizações científicas voluntárias sem fronteiras, exibem uma rede global de inovação flexível e eficiente.

"Em termos de maior abertura, é possível que a China considere a criação de um "fundo de aquisição inovador" aberto para realizar aquisições emergentes, como aquisições personalizadas inovadoras e aquisições pré-comerciais para o mundo", sugeriu Guo.

Visando a solução de problemas: Confiante, mas não arrogante

Wang disse ao repórter do Science and Technology Daily: "Os artigos acadêmicos são apenas uma ferramenta básica de comunicação acadêmica e, em parte, representam as conquistas da inovação científica e tecnológica. O critério fundamental para os resultados da pesquisa científica deve consistir em saber se eles assumem a liderança na fronteira do desenvolvimento científico ou resolvem problemas científicos ou tecnológicos reais."

Xu também ressaltou que muitos investidores ou usuários de novas tecnologias sempre lhe pedem uma referência de comparação para a "computação multipartidária". Ele sugeriu: "A China não é mais um seguidor "eu-também" em termos de inovação." Devemos acreditar e dar suporte à vantagem inovadora da China nos setores emergentes, que nossos cientistas desenvolveram e mantiveram."

Escrito por Fang Linlin & Zhang Jiaxin.

FONTE Science and Technology Daily

