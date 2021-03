Voor een diepe integratie in het wereldwijde innovatienetwerk is zelfvertrouwen in wetenschap en technologie nodig

BEIJING, 10 maart 2021 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily:

Twee jaar geleden stelde Wang Pu, CPPCC-lid en professor aan de Faculteit voor Materialen en Productie van de Beijing University of Technology, dat het cruciaal is om technologieën, materialen en ambachten als kern van de bedrijfsmiddelen te bezitten.

Met het idee van "zelfredzaamheid en zelfverbetering in wetenschap en technologie" gepromoot, bevestigde Wang de richting van zijn inspanningen en werd hij nog enthousiaster.

"Om diep in het wereldwijde innovatienetwerk te integreren, moeten we echt zelfvertrouwen in wetenschap en technologie creëren op basis van zelfredzaamheid en zelfverbetering daarin. China kan met "Oosterse wijsheid" een geweldige bijdragen leveren aan problemen die we wereldwijd ondervinden.

Veel experts die we in de academische wereld en in de industrie hebben geïnterviewd, herhaalden zijn gedachten.

"Veranderingen die een eeuw lang hun weerga niet kenden": Is internationale samenwerking nog oké?

Het idee om "internationale industriële toeleveringsketens uit China te verwijderen" verspreidt zich overzee. "Amerikaanse media spraken over 'China Threat Theory'." Wang ontkende niet de uitdagingen waarmee China nu wordt geconfronteerd.

Guo Tiecheng, expert op het gebied van wetenschappelijke en technologische strategie en vice-president van het Instituut voor Wetenschappelijke en Technische Informatie van China, gaf zijn analyse.

"Hoewel de uitdagingen groot zijn en de onderdrukking vaak voorkomt, wordt de kans op samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie tussen China en andere landen groter en is er veel speelruimte voor de Chinese strategieën", aldus Guo.

Naarmate het innovatievermogen van China verbeterd is, heeft het land als voordeel te kunnen putten uit een groot aantal getalenteerde mensen en te beschikken over een economie van grote hoeveelheden en een compleet assortiment, enz.

De samenwerking met andere landen kan volledig of geleidelijk verlopen, afhankelijk van hoe de andere partij op dat gebied presteert.

Guo stelde: "Zolang we stabiele strategieën behouden en stevig vasthouden aan ontwikkeling van innovatie, hervorming en daarmee naar buiten treden, zal de invloed van de beperkingen die worden veroorzaakt door 'gedeeltelijke ontkoppeling' beperkt zijn en zal er geen ondermijnend effect plaatsvinden."

"Zelfredzaamheid en zelfverbetering in wetenschap en technologie": De basislogica is de welvaart van de wetenschap

Wang bleef benadrukken: 'Begin niet aan moeilijke taken tenzij je over de nodige vaardigheden beschikt. Op de lange termijn kunnen we alleen beweren dat we een plek in het moderne wetenschapssysteem hebben als basistheorieën, originele concepten en technologieën in China sterk ontwikkeld worden."

Guo gaf ook zijn mening over de essentie van "zelfredzaamheid en zelfverbetering in wetenschap en technologie": Alleen door de welvaart van wetenschap als onderliggende logica te nemen, kunnen we zelfredzaamheid bereiken.

Hij legde verder uit: "Bovendien zouden we enkele marktspelers moeten aanmoedigen om bij het upgraden naar het gemiddelde tot het hogere niveau het voortouw te nemen, innovatieve productiefactoren zoals human resources en gegevens voor economische ontwikkeling te bieden, en het enthousiasme en de creativiteit van wetenschappelijke en technologische experts stimuleren om de vitaliteit van innovatie te ontketenen. Met deze essentie moeten zelfredzaamheid en zelfverbetering in wetenschap en technologie de komende tijd de strategische focus van ons land worden."

Digitale economie: een nieuwe innovatie-arena

Onlangs heeft China zich geconcentreerd op de "digitale economie".

Wat betreft de rol van data bij het bevorderen van hoogwaardige ontwikkeling, prees Xu Wei, die universitair hoofddocent is aan het Instituut voor Interdisciplinaire Informatiewetenschappen van de Tsinghua University, China zeer omdat het land het voortouw neemt bij het naar voren brengen van "data als een productiefactor".

Het beheer van data-elementen is niet eenvoudig, zeker niet in de circulatie van data waarbij dataproviders, gebruikers en zelfs toezichthouders met hoge risico's worden geconfronteerd. China heeft echter geoefend met het zoeken naar oplossingen voor problemen op technisch niveau. Een oplossing gebaseerd op de onderliggende theoretische innovatie van Academicus Yao Qizhi's "multi-party computing (MPC)", die het idee kan bereiken dat "data beschikbaar, onzichtbaar, controleerbaar, kwantificeerbaar en onder toezicht staat", wordt getransformeerd door de technologieonderneming Hua Kong Tsingjiao, met Xu Wei als hoofdwetenschapper, om de toepassing ervan in praktische scenario's zoals de circulatie en integratie van gegevenselementen te versnellen.

De praktijk loopt altijd voorop: in de internationale samenwerking zijn nieuwe vormen en kenmerken ontstaan

Guo gaf zijn analyse: "Naarmate China geleidelijk integreert in het wereldwijde innovatienetwerk, zal China in de toekomst meer geneigd zijn tot strategische samenwerking op het gebied van bestuur.

Afgezien van traditionele nationale en internationale projecten en internationale samenwerking op het gebied van belangrijke wetenschappelijke technische apparaten, vertonen meer vormen van samenwerking op het gebied van niet-gouvernementele innovatie, zoals off-shore innovatie, transnationaal technologieplatform, open-source ecosysteem en wetenschappelijke vrijwilligersorganisaties zonder grenzen, een flexibel en efficiënt wereldwijd innovatienetwerk.

"In termen van verdere openstelling kan China overwegen om een open 'innovatief aankoopfonds' op te richten om komende aanbestedingen uit te voeren, zoals innovatieve en op maat gemaakte aanbestedingen en precommerciële inkoop naar de wereld", stelde Guo voor.

Gericht op het oplossen van problemen: Zelfverzekerd maar niet arrogant

Wang vertelde de verslaggever van Science and Technology Daily: "Academische papers zijn slechts een basisinstrument voor academische communicatie en vertegenwoordigen gedeeltelijk de prestaties van wetenschappelijke en technologische innovatie. De fundamentele criteria voor de prestaties van wetenschappelijk onderzoek moeten zijn of ze het voortouw nemen in de frontlinie van wetenschappelijke ontwikkeling óf feitelijke wetenschappelijke of technologische problemen oplossen."

Xu wees er ook op dat veel investeerders of gebruikers van nieuwe technologieën hem altijd vragen waarmee de "multi-party computation" kan worden vergeleken. In zijn antwoord stelde hij: "China is niet langer een"ik-ook"-volger op het gebied van innovatie. We moeten vertrouwen hebben in de innovatieve voorsprong van China die onze wetenschappers hebben ontwikkeld en aanhouden en die ondersteunen in opkomende industrieën."

Geschreven door Fang Linlin & Zhang Jiaxin.

SOURCE Science and Technology Daily