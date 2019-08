A IPv4.Global está agora listando Endereços de IPv4 do LACNIC no mercado

NOVA YORK, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A IPv4.Global, plataforma de corretagem de endereços IPv4 da Hilco Streambank anunciou hoje que agora estará listando blocos de Endereços de IP registrados no LACNIC, registro regional de Internet da América Latina.

A primeira lista LACNIC da IPv4.Global está atualmente disponível no seu mercado on-line no endereço www.ipv4.Global/auctions.

Com a adição do espaço LACNIC,a IPv4.Global agora tem listas disponíveis em todas as cinco regiões do mundo - ARIN, RIPE NCC, APNIC, AFRINIC e LACNIC.

Em 2016 a comunidade LACNIC aprovou a habilidade de transferir espaço IPv4 para terceiros, dentro da região LACNIC. Desde então, existe um total de sessenta e três blocos LACNIC transferidos utilizando essa política. O LACNIC e o AFRINIC são os dois únicos registros regionais de Internet (RIRs) remanescentes sem uma política que permita a habilidade da transferência para outros RIRs.

Gabe Fried, CEO da Hilco Streambank disse, "Este é mais um marco para a IPv4.Global. Estamos muito satisfeitos por termos a mais diversificada e completa oferta de recursos IPv4 baseada tanto na região quanto no tamanho do bloco".

A Hilco Streambank é uma corretora líder do mercado para a compra e venda de endereços IPv4 em todo o mundo. Nossa plataforma de leilões de IPv4 foi lançada em 2014 e reuniu compradores e vendedores para mais de 1.000 transações na APNIC, RIPE e ARIN. Desde sua primeira transação, a IPv4.Global tem sido uma proponente ativa de disponibilizar gratuitamente informações sobre preços para os participantes do mercado e observadores do mercado. A Hilco Streambank é também uma intermediária para transações negociadas privadamente de grandes blocos de endereços, variando de /16s até ofertas inteiras da classe A.

CONTATO: Gary Epstein, Hilco Global, escritório: (847) 418-2712, celular: (847) 323-4943, E-mail: gepstein@hilcoglobal.com

FONTE Hilco Streambank

