A ITF revela uma histórica mudança na Fed Cup, pois o torneio global por equipes feminino foi renomeado como o "Billie Jean King Cup by BNP Paribas"

Uma campeã na quadra e uma pioneira fora dela, Billie Jean King é uma militante global pela igualdade que dedicou sua vida à luta contra a discriminação em todas as formas. Os valores que ela representa resume o ethos de um torneio que evoluiu para se tornar a maior competição anual internacional por equipes no esporte feminino, com 116 países inscritos neste ano.

A alteração do nome segue a introdução de um novo formato das finais que terá os 12 melhores países juntos durante uma semana em Budapeste para competir para se tornar campeões do mundo. A partir de 2021, a Billie Jean King Cup Finals entregará o maior fundo anual de prêmios dos esportes de equipe femininos.

David Haggerty, presidente da ITF disse, "Desde jogar a primeira Fed Cup como membro da vitoriosa equipe dos EUA e fundar a WTA, até ser a primeira atleta mulher a receber a US Presidential Medal of Freedom (Medalha da Liberdade), Billie Jean King nunca parou de desbravar novos caminhos. Hoje ela adiciona outro "primeiro" a essa lista. Esta é uma homenagem adequada para tudo que ela conseguiu e fornecerá um legado duradouro para inspirar gerações futuras de jogadores e fãs."

A associação pessoal próxima de King com a Fed Cup começou no torneio inaugural em 1963 e foi consolidada ao longo dos 40 anos seguintes. Ela levantou o troféu como jogadora ou capitã em 10 ocasiões – mais do que qualquer outro indivíduo na história. King foi nomeada como a primeira Embaixadora Global da competição em 2019.

Billie Jean King disse, "Não há nada parecido à sensação de representar o seu país e ser parte de uma equipe, esta é a razão pela qual esta competição é tão especial e importante para mim. É uma honra que a copa mundial de tênis feminino tenha o meu nome e uma responsabilidade que levarei muito a sério. Nosso trabalho é compartilhar esta visão com as futuras gerações de meninas, pois se você vê isso, você pode ser isso."

