L'ITF dévoile un changement d'image historique de la Fed Cup, le tournoi mondial de tennis féminin devenant la « Billie Jean King Cup par BNP Paribas »

Championne sur les courts de tennis et véritable pionnière hors des courts, Billie Jean King est une militante mondiale pour l'égalité qui a consacré sa vie à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Les valeurs qu'elle représente incarnent la philosophie d'un tournoi qui a évolué pour devenir la plus grande compétition annuelle internationale par équipes dans le sport féminin, avec 116 pays inscrits cette année.

Le changement de nom fait suite à l'introduction d'un nouveau format de finale qui réunira les 12 meilleures nations pendant une semaine à Budapest : les équipes devront se mesurer les unes aux autres et la meilleure équipe sera couronnée championne du monde. À partir de 2021, la finale de la Billie Jean King Cup décernera le plus grand prix annuel des sports d'équipe féminins.

Le président de l'ITF, David Haggerty, a déclaré : « Dès ses débuts, Billie Jean King a ouvert la voie : présente lors de la première Fed Cup en tant que membre de l'équipe victorieuse des États-Unis et fondatrice de la WTA, l'association des joueuses de tennis, Billie Jean King a également été la première athlète féminine à recevoir la Médaille présidentielle de la liberté des États-Unis. Elle ajoute aujourd'hui une nouvelle ''première fois'' à cette liste. Il s'agit d'un hommage mérité, rendu en raison de tout ce qu'elle a accompli. Cette marque de reconnaissance constituera un témoin durable qui inspirera les générations futures de joueurs et de supporters. »

L'association étroite et personnelle de Billie Jean King avec la Fed Cup a vu le jour lors du tournoi inaugural, qui s'est tenu en 1963. Elle s'est consolidée au cours des 40 années suivantes. À la suite de ce premier tournoi, Billie Jean King a levé le trophée en tant que joueuse ou capitaine à 10 reprises – plus que tout autre joueur dans l'histoire. En 2019, Billie Jean King a été nommée première ambassadrice mondiale du tournoi.

Citons l'intéressée : « Il n'y a rien de comparable au sentiment de représenter son propre pays et de faire partie d'une équipe. C'est pourquoi cette compétition est si spéciale et si importante pour moi. C'est un honneur que la Coupe du monde de tennis féminin porte mon nom et une responsabilité que je ne prendrai pas à la légère. Notre travail consiste à partager cette vision avec les générations futures de jeunes filles, parce que si vous y avez accès, vous pourrez faire de ce rêve une réalité. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275760/ITF_Billie_Jean_King_Cup.jpg

