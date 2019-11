A J.J. Cory Irish Whiskey lança The Chosen - um uísque irlandês single cask, single malt de 27 anos

O uísque irlandês single cask, single malt de 27 anos, é apresentado em 100 decantadores de cristal cortados à mão individualmente da J. Hill's Standard Crystal e caixas de madeira de freixo entalhadas à mão idealizadas por John Galvin Design. The Chosen terá preço de varejo de £6.500 e está disponível internacionalmente na Bordeaux Index , Fine & Rare e na Irlanda na The Celtic Whiskey Shop.

O design do decantador e da caixa reflete a grama das dunas das praias locais do Caminho do Atlântico Selvagem (Wild Atlantic Way), que é o lar da J.J. Corry Irish Whiskey. Cada decantador de cristal foi cortado à mão em Waterford pela J. Hill's Standard, uma casa de design de cristal contemporânea fundada por Anike Tyrell, enquanto que as caixas de madeira de freixo foram criação do mestre artesão John Galvin, um nativo de Cork. Ambas as casas de design compartilham o respeito pelas artes tradicionais irlandesas enquanto as interpretam de maneira contemporânea, similar à ética da J.J. Corry Irish Whiskey.

A fundadora da J.J. Corry Irish Whiskey, Louise McGuane, comentou: "The Chosen é uma comemoração da excelência do uísque irlandês e do design irlandês contemporâneo. O uísque irlandês não foi celebrado por sua qualidade e raridade, como talvez outras categorias tenham sido. Temos alguns dos melhores estoques maturados de uísque do mundo e ainda assim acho que o setor é subcotado. Queria mudar isso. Nossa abordagem de fazer uísque irlandês comemora a tradição, abraça a mudança e tem primeiramente em mente os consumidores modernos de uísque. Tudo isso é refletido no The Chosen."

"Somos curadores dos barris e criadores de sabores individuais de uísque. Constantemente extraímos uma amostra e provamos, conhecendo a personalidade de cada barril que temos. Cada barril de nossa adega personalizada tem uma história e um destino diferentes. Ocasionalmente encontramos um barril tão excepcional que merece seu lançamento exclusivo e esse foi o caso com o The Chosen. Esperamos até que o barril atingisse o pico absoluto de maturação antes de lançá-lo", ela acrescentou.

"O cenário acidentado do Condado de Clare, onde a J.J. Corry matura e mistura o uísque também ostenta muitas pradarias importantes e é um habitat internacionalmente reconhecido para a vida selvagem. Os decantadores e as caixas personalizadas representando a grama refletem a ligação próxima entre essa casa especial de uísque e o meio ambiente onde o uísque é aperfeiçoado. Foi um grande prazer fazer parte de sua realização".

Notas de degustação

Rico e extraordinariamente elegante com notas de caramelo, rancio, manga seca e castanha. O palato de frutas intensamente maduras é complementado por incenso e exuberante textura oleosa. O final é longo com um pequeno toque defumado. O uísque irlandês single malt é engarrafado com um volume alcoólico de 52%.

