J.J. Corry Irish Whiskey presenta a su The Chosen: un Irish Whiskey de una sola malta con 27 años de añejamiento en cuba única

El Irish Whiskey de una sola malta y 27 años de añejamiento en cuba única se presenta en 100 decantadores de cristal tallados a mano individualmente por J. Hill's Standard, con sus respectivos gabinetes de madera de fresno diseñados por John Galvin Design y tallados a mano. The Chosen se vende con un precio de £6.500 y está disponible internacionalmente en Bordeaux Index y Fine & Rare y en Irlanda en The Celtic Whiskey Shop.

Los diseños del decantador y el gabinete se hacen eco de la hierba en las dunas de las playas locales y del Wild Atlantic Way, hogar del J.J. Corry Irish Whiskey. Cada decantador de cristal fue tallado a mano en Waterford por J. Hill's Standard, una casa contemporánea de diseño en cristal fundada por Anike Tyrell, mientras que el gabinete de madera de fresno es una creación del maestro artesano John Galvin, oriundo de Cork. Ambas casas de diseño irlandesas comparten el respeto por las artesanías tradicionales irlandesas al mismo tiempo que las interpretan de un modo contemporáneo, similar al espíritu del J.J. Corry Irish Whiskey.

Louise McGuane, fundadora de J.J. Corry Irish Whiskey, comentó: "The Chosen es una celebración del Irish Whiskey y del diseño irlandés contemporáneo. El Irish Whiskey no ha sido celebrado por su calidad y rareza, como tal vez lo han sido otras categorías. Tenemos algunas de las mejores existencias mundiales de whiskey añejo y siento como que la industria se subestima a la hora de vender. Quería cambiar eso. Nuestro enfoque al elaborar Irish Whiskey celebra la tradición, abraza el cambio y tiene en mente al consumidor de whiskey moderno. Todo esto se ve reflejado en The Chosen".

"Somos curadores de cubas y creadores de los sabores individuales de whiskey. Extraemos y probamos en forma constante, conociendo la personalidad de cada una de nuestras cubas. En nuestros bastidores hechos a medida, cada cuba tiene una historia y un destino diferentes. En algunas ocasiones nos econtramos con una cuba tan excepcional que amerita su propio lanzamiento exclusivo y éste fue el caso de The Chosen. Antes de liberar el contenido de la cuba, esperamos hasta que alcanzó su punto de añejamiento absoluto", aregó.

"El escarpado paisaje del condado Clare, donde J.J. Corry añeja y mezcla el whiskey, también cuenta con muchas praderas importantes y es un hábitat de vida silvestre reconocido internacionalmente. El corte de hierba personalizado en los decantadores y gabinetes refleja el estrecho vínculo entre esta casa de whisky especial y el entorno en el cual se ha perfeccionado. Ha sido un enorme placer formar parte de su materialización".

Notas de cata

Rico y sublimemente elegante, con notas de toffee, rancio (frutos secos), mango seco y castaña. Este paladar intenso de frutos maduros se complementa con incienso y una exquisita textura oleosa. El final es largo con apenas un toque ahumado. El Irish Whiskey de una sola malta se embotella con un cask strength del 52%.

FUENTE J.J. Corry

