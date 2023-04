A Janya, uma Cloud Playout Platform, faz parceria com a Frndly TV para entregar quatro canais

ATLANTA, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Janya, uma provedora abrangente de soluções de plataforma em nuvem, anunciou hoje sua parceria com a Frndly TV para prover quatro canais no serviço Frndly TV. A Frndly TV é a provedora de TV ao vivo mais acessível da América, oferecendo muitas redes de TV ao vivo de primeira linha nos EUA. A parceria oferece acesso à FrndlyTV aos serviços da Janya para gerar conteúdo e distribuir canais ao vivo nos Estados Unidos.

A Janya Cloud Playout Solution capacita os produtores de canal com uma variedade de recursos exclusivos, como reprodução em nuvem linear 24 horas por dia, 7 dias por semana, estúdio em nuvem, corte e edição de vídeo, plataforma de notícias em nuvem, publicação, distribuição e monetização via sua plataforma. O serviço Frndly vMVPD TV oferece programação de televisão a preços favoráveis aos usuários, oferecendo mais de 40 redes de TV ao vivo, incluindo Hallmark Channel, A&E, The History Channel, Game Show Network, INSP, Lifetime, UPtv, Curiosity Stream, The Weather Channel e GAC Family, entre outras. A Frndly TV oferece quatro canais usando a solução Janya Cloud Playout.

M.V. Prabhakar, CTO da YuppTV/Janya, disse: "A adoção detecnologia em todo o mundo ofereceu oportunidades para produtores de conteúdo como nunca antes. Ela ajuda a alcançar um público mais amplo, gerando novos fluxos de receita com o lançamento mais rápido no mercado. É com grande satisfação que anunciamos nossa parceria com o principal provedor de serviços OTT, a FrndlyTV, fornecendo nossos serviços Janya-Cloud Playout para permitir que eles ofereçam conteúdo novo e emocionante para telespectadores e suas famílias na América.

Joey Monjure, Vice-Presidente de Produto e CX, Frndly TV, disse: "Ao utilizar a solução de playout em nuvem da Janya, podemos fornecer canais exclusivos. Esperamos ampliar a parceria e continuar a aumentar o engajamento, oferecendo conteúdo adicional aos nossos assinantes"

Sobre a Janya

A Janya é uma plataforma de reprodução em nuvem que permite a emissoras como Live TV, provedores de vídeo sob demanda e over-the-top uma rede multicanal para alcançar um público maior, aproveitando novos fluxos de receita por meio de configuração imediata, sem capital inicial, redes rápidas com recursos de monetização de anúncios.

