ATLANTA, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Janya, ein Anbieter umfassender Cloud-Plattformlösungen, gab heute seine Partnerschaft mit Frndly TV für die Bereitstellung von vier Kanälen im Serviceangebot von Frndly TV bekannt. Frndly TV ist der günstigste Live-TV-Anbieter in Amerika und bietet viele erstklassige Live-TV-Netzwerke in den USA. Die Partnerschaft verschafft FrndlyTV Zugang zu den Diensten von Janya, um Inhalte zu generieren und Live-Kanäle in den Vereinigten Staaten zu verbreiten.

Die Plattform der Janya Cloud Playout Solution bietet Kanalproduzenten eine Reihe einzigartiger Funktionen wie lineares Cloud-Playout rund um die Uhr, Cloud-Studio, Videoclipping und -bearbeitung, Cloud-Nachrichtenplattform, Veröffentlichung, Vertrieb und Monetarisierung. Der vMVPD-Dienst von Frndly TV liefert Fernsehprogramme zu verbraucherfreundlichen Preisen für Benutzer und bietet mehr als 40 Live-TV-Netzwerke, darunter Hallmark Channel, A&E, The History Channel, Game Show Network, INSP, Lifetime, UPtv, Curiosity Stream, The Weather Channel und die GAC-Familie. Frndly TV bietet mit der Janya Cloud Playout-Lösung vier Kanäle.

M.V. Prabhakar, CTO von YuppTV/Janya, sagte: „Die Nutzung von Technologie auf der ganzen Welt bietet den Produzenten von Inhalten Möglichkeiten wie nie zuvor. Sie hilft, ein breiteres Publikum zu erreichen und neue Einnahmequellen mit der schnellsten Markteinführung zu generieren. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem führenden OTT-Dienstleister FrndlyTV bekannt zu geben, der unsere Janya-Cloud-Playout-Dienste bereitstellt, damit sie Zuschauern und ihren Familien in Amerika neue und aufregende Inhalte bieten können."

Joey Monjure, VP Product und CX, Frndly TV, sagte: „Durch die Nutzung der Cloud-Playout-Lösung von Janya sind wir in der Lage, einzigartige Kanäle bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen und das Engagement weiter zu steigern, indem wir unseren Abonnenten zusätzliche Inhalte zur Verfügung stellen."

Informationen zu Janya

Janya ist eine Cloud-Playout-Plattform, die Sendern wie Live-TV, On-Demand- und Over-the-Top-Videoanbietern ein Multi-Channel-Netzwerk zur Verfügung stellt, um ein größeres Publikum zu erreichen und ohne Vorabkapital neue Einnahmequellen durch seine sofortige Einrichtung zu erschließen und FAST-Netzwerke mit Funktionen zur Monetarisierung von Werbung zu ermöglichen.

