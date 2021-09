A Keystone Turbine Services obtêm dupla certificação de teste M250-C47E

"Nossa equipe, juntamente com a fabricante de células de teste - Test Logic , investiu mais de US$ 1 milhão para levar este novo recurso para as duas células de teste totalmente digitais", afirmou John Fraser, gerente geral da KTS. "Atualmente, somos a segunda instalação de AMROC aprovada pela Rolls-Royce do mundo certificada para testar todas as variantes do motor M250-C47E, e esperamos fornecer este novo recurso para todos os operadores do motor modelo M250-C47E."

David Mast, presidente e CEO do PAG, declarou: "Estamos entusiasmados em adicionar este novo recurso à KTS. O acréscimo deste serviço aumenta a capacidade de manutenção, reparo e revisão da KTS, expandindo ainda mais a sua oferta completa para toda a linha de produtos M250 da Rolls-Royce, incluindo os motores turbopropulsores. Assim como o PAG, a KTS tem um longo histórico de oferecer excepcional atendimento ao cliente, produtos líderes do setor e soluções de reparo com boa relação custo-benefício para seus clientes. Por meio do acréscimo do nosso novo recurso de teste, agora estamos melhor equipados para oferecer aos operadores do M250-C47E da Rolls-Royce suporte completo para incluir os ativos disponíveis de motores de aluguel."

Sobre a Keystone Turbine Services (KTS)

Com mais de 45 anos de experiência em motores de turbinas à gás, a KTS é o segundo maior Centro autorizado de manutenção, reparo e revisão (AMROC) certificado pela Rolls-Royce, e oferece suporte a todas as variantes do motor, módulos, acessórios e componentes da série M250. Além disso, a KTS é uma estação de reparo Part 145 certificada pela FAA e pela EASA e uma estação de reparos e garantia (AWARS) autorizada pela Honeywell para revisão, reparo e teste do M250 da Rolls-Royce, controles de combustível PT6A e PT6T da Pratt & Whitney, reguladores de turbina de energia e acessórios relacionados. (www.keystoneturbines.com).

Sobre o Precision Aviation Group (PAG)

O Precision Aviation Group é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa do mundo todo. Com 13 estações de reparo e mais de 46 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil, o PAG utiliza suas distintas unidades empresariais e seu modelo de negócios voltado para o cliente para atender aos clientes de aviação em duas áreas de negócios, cadeia de suprimentos de aviação e serviços com marca registrada de suporte de inventário nas áreas de manutenção, reparo e revisão (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®).

O PAG oferece manutenção, reparo e revisão e soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de manutenção, reparo e revisão em mais de 39 mil produtos, incluindo acessórios, aviônica, componentes dinâmicos, motores, acessórios de combustível, monitores de painel de vidro, sistemas hidráulicos, instrumentos, trem de pouso, motor de arranque/geradores, subconjuntos e rodas/freios. (www.precisionaviationgroup.com).

FONTE Precision Aviation Group

