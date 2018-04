A Kohler comemora o modernismo MAXIMIN na Semana do Design de Milão

"O excelente design tem base no equilíbrio dos fundamentos com camadas extras de expressão", disse Mark Bickerstaffe, diretor de desenvolvimento de novos produtos da Kohler Co. "A exposição deste ano baseia-se na ideia de design moderno escalável: produtos e espaços simples e clean para os que são complexos e dramáticos".

As instalações de cada produto estão em perfeita justaposição com o espaço histórico do museu, englobando o amplo continuum de modernidade que a Kohler explorará no próximo ano. Dentre os produtos a serem apresentados na exposição deste ano, estão:

Pias florais Dutchmaster: nomeadas devido ao estilo de pintura que inspirou o padrão da pia, a nova coleção Dutchmaster explora plantas dramáticas em tons exuberantes e melancólicos que, certamente, atrairão o olhar dos consumidores mais exigentes. A pia capta o movimento e a beleza dos florais em sua mais nova estampa, para se unir aos produtos das mundialmente populares edições de artistas da marca Kohler.

Acabamentos em PVD da linha Ombré: os acabamentos Ombré da Kohler usam superfícies transparentes e mínimas para realçar as transições entre as cores e os elementos gráficos. Conjuntos curados de combinações de cores incluem ouro rosé e níquel polido, titânio e ouro rosé.

Torneiras Components: colocando a liberdade de escolha nas mãos de consumidores e especificadores, a nova linha Components de elementos intercambiáveis de torneirasda KOHLER oferece ampla gama de opções modernas e minimalistas para compor o produto final. A linha é reduzida e refinada, porém luxuosa e chique o suficiente para se destacar em qualquer ambiente. O acabamento em preto fosco faz referência aos estilos contemporâneo e industrial, acrescentando refinamento instantâneo.

Conjunto de iluminação Veil – a coleção Veil dá ao design moderno do banheiro um novo toque, com linhas suaves e formas assimétricas esculpidas. O novo conjunto de iluminação da coleção oferece iluminação ajustável no espelho, na cuba, no móvel da pia, na banheira e no vaso sanitário inteligente preso à parede. Os recursos de iluminação permitem que os usuários otimizem a iluminação das tarefas e do ambiente por meio de cores escalonadas e temperaturas suaves. Além disso, o móvel da pia tem um vidro ajustável operado por sensor, que permite que os proprietários mudem de fosco para transparente.

Torneira Kallista estilo grade – inspirada nos fundamentos do movimento De Stijl, a torneira estilo grade combina formas geométricas simples e design de ponta. A forma singular do bico e os cursos d'água discretos foram criados usando a tecnologia de impressão 3-D, pela primeira vez para o portfólio de produtos da Kallista.

A exposição em si combinará diferentes elementos de design, texturas e iluminação, incluindo luzes brilhantes em neon, para conectar logicamente cada uma das instalações de produtos. Cada um dos produtos Kohler apresentados será exibido fora do contexto típico do banheiro, vinculando-se ainda mais ao tema do modernismo e proporcionando experiências imersivas para os visitantes.

Além das instalações no museu, os produtos da Kohler também serão apresentados em todos os pop-ups sobre a Semana de Design da revista Surface, no restaurante The Diner. Criado e projetado como uma leitura moderna do clássico restaurante americano, o The Diner contará com uma mistura eclética de marcas americanas e globais.

Para ver informações adicionais sobre os lançamentos dos mais recentes produtos da Kohler, visite o site www.kohler.com.

Sobre o Museu Bagatti Valsecchi

O Museu Bagatti Valsecchi é um museu histórico, fruto da extraordinária experiência de dois irmãos colecionadores no final do século XIX: Barons Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. A partir da década de 1880, os dois irmãos dedicaram-se à reforma da casa de sua família, localizada no coração de Milão: uma mansão entre a rua Gesù e a rua Santo Spirito, hoje o centro do bairro da moda de Milão. Com o objetivo de criar uma casa inspirada nas mansões Lombard do século XVI, eles também começaram a colecionar pinturas e artes decorativas dos séculos XV e XVI. Após a morte de Fausto e Giuseppe, a família continuou morando na mansão até 1974, ano em que foi criada a Fundação Bagatti Valsecchi, que recebeu a doação do patrimônio artístico colecionado pelos dois irmãos. Aberto ao público em 1994, o Museu Bagatti Valsecchi não é apenas um dos museus históricos mais bem-preservados da Europa, como também uma das primeiras grandes expressões do design milanês e a casa do primeiro chuveiro de Milão.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873 e sediada em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas dos Estados Unidos, com mais de 30.000 funcionários. Com mais de 50 fábricas no mundo, a Kohler é líder global na fabricação de produtos para cozinhas e banheiros, motores e sistemas de potência, azulejos e proprietária/operadora de dois dos melhores hotéis cinco estrelas do mundo e resorts de golfe em Kohler e St. Andrews, na Escócia.

Contato:

Vicki Hafenstein

Vicki.hafenstein@kohler.com

920-457-4441, ramal 70519

