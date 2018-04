Kohler célèbre le modernisme MAXIMIN lors de la semaine du design de Milan

« La qualité du design repose sur l'équilibre entre les éléments fondamentaux et les différentes couches d'expression », explique Mark Bickerstaffe, directeur du développement des nouveaux produits pour Kohler Co. « L'exposition de cette année repose sur l'idée d'un design moderne et évolutif, avec des produits et des espaces simples et épurés pouvant devenir complexes et dramatiques. »

Chaque installation de produit est en parfaite juxtaposition avec l'espace historique du musée, embrassant dans toute son étendue la modernité que Kohler explorera au cours de la prochaine année. Les produits présentés à l'exposition de cette année sont :

Les lavabos floraux Dutchmaster : tirant son nom du style pictural qui a inspiré ce modèle de lavabo, la nouvelle collection Dutchmaster explore des plantes spectaculaires dans des tons luxuriants et profonds qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des consommateurs les plus avertis. Ce lavabo capture le mouvement et la beauté des fleurs dans un nouveau motif et rejoint l'Artist Editions de la marque, une offre qui connait un succès mondial.

Finitions PVD ombrées : Les finitions ombrées de Kohler utilisent des surfaces propres et minimales pour mettre en valeur des transitions d'une extrême finesse entre les couleurs et les éléments graphiques. Parmi les combinaisons de couleurs disponibles figurent les associations or rose et nickel poli, ainsi que titane et or rose.

Robinets à composer Components : donnant aux consommateurs et décorateurs une grande liberté de choix, la nouvelle gamme d'éléments de robinetterie interchangeables Components de KOHLER offre un vaste choix d'éléments modernes et minimalistes pour créer un produit fini. La ligne est épurée et raffinée, mais suffisamment luxueuse et élégante pour apporter une touche de distinction dans n'importe quel décor. La finition noire mate est un clin d'œil aux styles contemporains et industriels qui ajoute instantanément une touche de raffinement.

Luminaires Veil : la collection Veil réinterprète le design moderne des salles de bain en proposant des lignes douces et des formes asymétriques sculptées. La nouvelle gamme de luminaires de la collection propose des luminaires réglables pour l'éclairage du miroir, du lavabo, du meuble-lavabo, de la baignoire et des toilettes intelligentes suspendues. Les fonctions d'éclairage permettent aux utilisateurs d'optimiser l'éclairage localisé et ambiant grâce à des échelles de couleurs et de températures de lumière. De plus, le meuble-lavabo est doté d'un verre ajustable contrôlé par un capteur qui permet aux utilisateurs de passer d'une finition dépolie à une finition transparente.

Robinet Grid Kallista : s'inspirant des principes fondamentaux du mouvement De Stijl, le robinet Grid combine des formes géométriques simples et un design d'avant-garde. La forme unique du bec et les poignées discrètes ont été obtenues en utilisant la technologie d'impression 3D, ce qui constitue une première dans le portefeuille de produits Kallista.

L'exposition elle-même combinera différents éléments de design, de textures et d'éclairage, dont des néons lumineux permettant de relier de manière cohérente chacune des installations de produit. Chacun des produits Kohler exposés sera présenté en dehors du contexte typique de la salle de bains afin de renforcer le lien avec le thème du modernisme et d'offrir aux visiteurs une expérience immersive.

Outre l'installation au Musée Bagatti Valsecchi, les produits Kohler seront également présentés dans le restaurant temporaire créé par Surface Magazine pour la semaine du design de Milan, The Diner. Imaginé et conçu comme une interprétation moderne du restaurant américain classique, The Diner présentera un mélange éclectique de marques américaines et mondiales.

Pour plus d'informations sur les nouveaux lancements de produits de Kohler, consultez www.kohler.com.

À propos du Musée Bagatti Valsecchi

Le Musée Bagatti Valsecchi est une maison-musée historique née de l'extraordinaire collection constituée par deux frères à la fin du XIXe siècle : Barons Fausto et Giuseppe Bagatti Valsecchi. À partir des années 1880, les deux frères s'attelèrent à la rénovation de leur maison familiale nichée en plein cœur de Milan : une bâtisse située entre via Gesù et via Santo Spirito, aujourd'hui le centre du quartier de la mode de Milan. Afin de créer une maison inspirée des demeures lombardes du XVIe siècle, ils se mirent également à collectionner des peintures et des objets décoratifs des XVe et XVIe siècles. Après la mort de Fausto et Giuseppe, la famille continua à vivre dans la maison jusqu'en 1974. C'est à cette date que fut créée la Fondation Bagatti Valsecchi, laquelle se vit remettre en donation le patrimoine des œuvres d'art collectionnées par les deux frères. Ouvert au public en 1994, le Musée Bagatti Valsecchi est non seulement l'une des maisons-musées historiques les mieux conservées d'Europe, mais aussi l'une des premières grandes expressions du design milanais et la première maison de Milan dotée d'une douche.

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873 et basée à Kohler, dans le Wisconsin, Kohler Co. est l'une des sociétés privées les plus anciennes et les plus importantes des États-Unis et compte aujourd'hui plus de 30 000 collaborateurs. Avec plus de 50 sites de production dans le monde, Kohler est un leader mondial dans la fabrication de produits pour la cuisine et la salle de bains, de moteurs, de systèmes d'alimentation et de carreaux de carrelage. Elle possède et exploite également deux des complexes de villégiature et de golf cinq étoiles les plus réputés au monde, l'un à Kohler et l'autre à St Andrews, en Écosse.

Contact

Vicki Hafenstein

Vicki.hafenstein@kohler.com

920-457-4441, poste 70519

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678139/Kohler_Co_KOHLERs_Components_faucet_line.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678140/Kohler_Co_KOHLER_Dutchmaster_Floral_collection.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678141/Kohler_Co_Kohlers_Ombre_finishes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.

Related Links

http://www.kohler.com

http://www.kohlerco.com