À la Milan Design Week, Suning donne vie à l'interaction entre le design, la technologie et la vente au détail

Découvrez le communiqué de presse multicanaux interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8310751-suning-holdings-milan-design-week-fc-internazionale-milano/

L'exposition « Innovative Passion » s'appuie sur les « Colours of Passion », l'installation artistique du logo de l'Inter, et sur des innovations de pointe dans le domaine de la vente au détail intelligente comme l'intelligence artificielle (IA) et la reconnaissance faciale pour proposer une expérience visuelle et immersive inédite. L'espace présente le « Magic Mirror » de Suning, offrant aux clients des avatars personnalisés avec des vêtements ou des accessoires virtuels et un « Emotional Wall » qui démontre comment le système d'IA « Biu » de Suning transformera la maison d'une personne en un lieu qui comprend davantage son occupant, redéfinissant ainsi la manière de vivre.

La première participation de Suning à la Milan Design Week, qui se tiendra du 17 au 22 avril et est l'une des manifestations du design les plus importantes au monde, traduit l'importance qu'accorde au design une nouvelle génération de clients chinois qui sont prêts à payer plus pour de l'élégance. En plus de présenter des concepts sur la façon dont les gens vivront – et feront leurs achats – à l'avenir, Suning est dans la capitale italienne pour échanger des idées innovantes et des éclairages culturels avec le secteur du design.

Pour Steven Zhang, vice-président de Suning International et membre du conseil d'administration du F.C. Internazionale Milano S.p.A. : « Nous considérons que la Milan Design Week est une plateforme permettant de nouer des liens avec la communauté internationale du design dans un scénario où tout le monde est gagnant. Suning a créé des expériences d'achat intelligentes et innovantes afin d'ouvrir une ère de la vente au détail intelligente pour les marques et les clients, ce qui profitera au secteur du design. Mais les professionnels du design permettront également d'éclairer les modes de consommation – et nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est donnée d'en apprendre davantage l'un de l'autre. »

En favorisant la coopération internationale dans le domaine du design, Suning espère collaborer avec les chefs de file mondiaux du design afin d'améliorer le développement de produits, alors qu'elle cherche à passer des accords avec davantage de marques étrangères qui souhaitent pénétrer sur le lucratif marché chinois. Suning entend également créer davantage d'opportunités pour la prochaine génération de talents. À Milan cette semaine, l'entreprise chinoise explore les possibilités de coopération de longue durée avec des écoles de design locales, et elle accueille des étudiants dans son espace « Innovative Passion » pour qu'ils participent aux échanges et partagent des informations.

Suning a fait œuvre de pionnier dans l'innovation technologique via son écosystème de vente au détail intelligente online-to-offline (O2O) pour des secteurs diversifiés comme sa branche de vente au détail Fortune Global 500, Suning.com. Elle dit que des innovations comme les mégadonnées, l'intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) vont devenir omniprésentes, et que non seulement elles amélioreront l'expérience d'achat des consommateurs mais qu'elles aideront également les fabricants et les créateurs à répondre à l'évolution des souhaits et des exigences des consommateurs en créant des produits qui seront adoptés par le marché.

Steven Zhang ajoute : « À l'heure où les consommateurs exigent un style de vie meilleur et plus élégant, Suning instaurera davantage de partenariats avec les grands noms du design dans le monde en intensifiant le partage de nos atouts en termes de vente au détail intelligente, tant en ligne que hors ligne. »

Se fondant sur sa stratégie de vente au détail intelligente, Suning a élaboré un certain nombre de pratiques commerciales innovantes afin de renforcer l'expérience des consommateurs. Les boutiques sans vendeur Biu de Suning, qui font appel à la reconnaissance faciale et à l'identification par radiofréquence (RFID), ainsi qu'à l'analyse de mégadonnées, offrent déjà aux consommateurs chinois une expérience d'achat intelligente et sans effort.

Suning JIWU, l'un des nouveaux formats de vente au détail O2O créés sur la base de renseignements de clients tirés d'une exploration des mégadonnées, offre une expérience d'achat complète comme des créations originales, des produits de base, des interactions café créatives, pour une nouvelle génération de consommateurs qui attachent une grande importance à une attitude plus énergique et à un style de vie raffiné. Cela permet également à Suning de proposer une solution omnicanaux qui dynamisera le développement futur de différentes entreprises et différents secteurs.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec ses deux sociétés cotées en bourse, en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holdings Group s'est classée à la deuxième place des 500 meilleures entreprises privées de Chine, en réalisant un chiffre d'affaires de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Suning, qui a pour mission de « Mener l'écosystème dans les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », a renforcé et élargi ses activités principales dans huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial Services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Media & Entertainment (médias et divertissement), Sports et Investment (investissement), parmi lesquelles Suning.com a été classée sur la liste Fortune Global 500 de 2017. Pour en savoir plus, veuillez contacter www.suningholdings.com

SOURCE Suning