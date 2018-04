Suning erweckt auf dem Salone del Mobile in Mailand das Zusammenspiel von Design, Technik und Einzelhandel zum Leben

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8310751-suning-holdings-milan-design-week-fc-internazionale-milano/

Die Ausstellung „Innovative Passion" zeigt mit der Installation „Colours of Passion" eine künstlerische Bearbeitung des Logos von Inter sowie Innovationen im Bereich Smart Retail, darunter künstliche Intelligenz (KI) und Gesichtserkennung, die eine einzigartige visuelle und umfassende Erfahrung erschaffen. In der Ausstellung wird der „Magic Mirror" von Suning gezeigt, der Kunden individuelle Avatar-Spiegelungen mit virtuellen Kleidungsstücken oder Accessoires ermöglicht, sowie eine „Emotional Wall", die zeigt, wie das KI- System „Biu" von Suning eine Wohnung gestaltet, welche die Bewohner besser versteht und so die Lebenswelt verändert.

Das Debüt von Suning auf dem Salone del Mobile in Mailand, der vom 17. bis zum 22. April dauert und zu den wichtigsten Designveranstaltungen der Welt gezählt wird, ist Beleg der Wichtigkeit, welche eine neue Generation chinesischer Verbraucher dem Design zumisst, die für Stil mehr zu zahlen bereit ist. Neben der Vorstellung von Konzepten über das künftige Leben und Einkaufen von Menschen ist Suning in der Hauptstadt der Lombardei, um innovative Gedanken und kulturelle Erkenntnisse mit der Designbranche auszutauschen.

Steven Zhang, Vizepräsident von Suning International und Mitglied des Aufsichtsrates des F.C. Internazionale Milano S.p.A., sagte: „Wir sehen den Salone del Mobile in Mailand als eine Plattform, um mit der internationalen Designwelt zu gegenseitigem Nutzen in Kontakt zu treten. Suning hat intelligente und innovative Einkaufswelten gestaltet, um für Marken und Verbraucher die Ära des Smart Retail einzuläuten, welche der Designbranche Nutzen bringen wird. Aber der Konsum bringt Einsichten aus dem Bereich des Designs mit sich und wir freuen uns darauf, voneinander zu lernen."

Durch Förderung internationaler Kooperation im Bereich des Designs hofft Suning auf Zusammenarbeit mit führenden globalen Designfirmen, um die Produktentwicklung zu verbessern, da man Geschäfte mit weiteren internationalen Marken tätigen will, welche sich den lukrativen chinesischen Markt erschließen möchten. Suning möchte zudem weitere Möglichkeiten für die nächste Generation von Talenten schaffen. Das chinesische Unternehmen erkundet in dieser Woche in Mailand die Möglichkeit langfristiger Zusammenarbeit mit örtlichen Designschulen und begrüßt Studenten in seinem Bereich „Innovative Passion" zu Interaktion und Austausch.

Suning war im Bereich technischer Innovation mittels seines Smart-Retail-Systems „Online-to-Offline" (O2O) in vielen Branchen bahnbrechend tätig, darunter im Einzelhandelsbereich Suning.com, der in den Fortune Global 500 vertreten ist. Man ist der Ansicht, dass Innovationen wie Big Data, Künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) allgegenwärtig werden und nicht nur das Umfeld für den Verbraucher verbessern, sondern Herstellern und Designer dabei helfen, durch Produkte, die vom Markt angenommen werden, kommenden Kundenbedarf zu decken.

Steven Zhang setzte hinzu: „Der Kunde verlangt heutzutage nach besserem und eleganteren Leben. Suning wird mittels der Vorteile von Smart Retail (online und offline) weitere Partnerschaften mit global tätigen Designfirmen formen."

Suning hat auf Grundlage seiner „Smart Retail"-Strategie eine Reihe innovativer Geschäftspraktiken entwickelt, welche die Erfahrung für die Verbraucher verbessern. Die Biu-Läden von Suning, die ohne Personal auskommen, nutzen Gesichtserkennung, Radio Frequency Identification (RFID) und Big Data, um chinesischen Verbrauchern ein intelligentes und unkompliziertes Einkaufserlebnis zu bieten.

Suning JIWU, eines der neuen O2O-Einzelhandelsformate, das aus Big-Data-Analyse entstand, bietet ein umfassendes Einkaufserlebnis mit Originaldesigns, Gütern des täglichen Bedarfs, Café und kreativen Interaktionen. So wird die Verbindung mit einer neuen Generation von Verbrauchern hergestellt, welche auf mehr Dynamik und einen anspruchsvollen Lebensstil Wert legen. So kann Suning zudem eine Omnichannel-Lösung für die künftige Entwicklung unterschiedlicher Bereiche und Branchen bereitstellen.

