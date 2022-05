A la suite de résultats convaincant d'un pilot en France, Lyca Mobile va déployer la solution Flytxt CVM Accelerator en Europe et aux États-Unis

Lyca Mobile a annoncé la mise en œuvre de solutions Salesforce au début de l'année afin d'unifier les données et les interactions des clients sur plusieurs canaux, dans le but de générer des interactions personnalisées avec les clients. L'accélérateur CVM de Flytxt fournira à Lyca des informations exploitables sur ses clients et les produits afin de maximiser la valeur vie client (CLTV) grâce à ces interactions personnalisées.

L'accélérateur CVM est une IA spécialement conçue qui s'intègre de manière transparente à tout environnement CRM ou CX afin de fournir des informations exploitables pour maximiser la CLTV. Sa puissance a été démontrée au cours d'un projet pilote d'un mois sur l'un des marchés européens de Lyca Mobile. Lyca a exploité les informations prédictives de l'accélérateur tout en exécutant des campagnes de marketing via Salesforce Marketing Cloud, ce qui a entraîné une augmentation de 1,3 % de l'ARPU.

Jogan Satkunanathan, responsable de la tarification et de la gestion des produits chez Lyca Mobile, a déclaré : « Nous souhaitons placer les clients et les capacités numériques au centre de notre stratégie commerciale pendant que nous entrons dans la prochaine phase de notre ambitieux parcours de croissance. Flytxt, avec ses solutions avancées d'IA, est un partenaire idéal pour Lyca Mobile pour 'arriver à mieux comprendre les besoins des clients et de leur offrir des expériences de haute qualité. »

Dr Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt, a déclaré : « Les fournisseurs de services de communication disposent d'une grande quantité de données, mais souvent, ne possèdent pas la technologie nécessaire pour prendre des décisions fondées sur les données afin de maximiser la CLTV, un indicateur clé de performance essentiel pour toutes les entreprises basées sur l'abonnement et l'utilisation. L'accélérateur CVM utilise une IA éprouvée et bien entraînée pour y parvenir. Nous sommes ravis de soutenir Lyca Mobile grâce à notre solution unique, qui l'aidera à améliorer de manière significative les résultats de ses initiatives en matière de CX. »

Ankit Rai, responsable de la fidélisation, CRM/CVM de Lyca Mobile, ajoute : « Nous avons pour mission de faire passer l'engagement des clients au niveau supérieur, de leur offrir une expérience personnalisée et pertinente sur tous nos points de contact. L'accélérateur CVM de Flytxt permet de mieux comprendre le comportement d'utilisation des clients et leurs besoins. Le projet pilote a prouvé qu'avec des informations exploitables fondées sur des données, nous pouvons améliorer encore la valeur des interactions avec les clients sur nos systèmes CX existants et construire une relation à long terme avec nos clients. »

L'accélérateur CVM exploite l'IA primée de Flytxt, qui a été conçue et entraînée à partir d'informations réelles provenant de plus d'un milliard de consommateurs et de billions de points de données. Le partenariat avec Lyca Mobile constitue son premier déploiement aux États-Unis et en Europe.

À propos de Flytxt

Flytxt permet aux grandes entreprises du monde entier de résoudre l'un des problèmes fondamentaux des entreprises basées sur l'abonnement et l'utilisation : comment optimiser la CLTV. Flytxt est le partenaire technologique de confiance de plus de 80 entreprises numériques dans plus de 50 pays, ainsi que des principaux fournisseurs de plateformes CX pour l'optimisation de la CLTV. Son IA d'optimisation de la CLTV, reconnue et propriétaire, a été entraînée à partir d'informations et de modèles du monde réel provenant de plus d'un milliard de consommateurs et de billions de points de données.

À propos de Lyca Mobile

Lyca Mobile est l'un des plus grands opérateurs de réseaux virtuels mobiles au monde, présent dans 23 pays sur cinq continents, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et une grande partie de l'Europe. Il s'agit de l'un des leaders du marché des appels mobiles internationaux prépayés, avec plus de 16 millions de clients dans le monde. Lyca Mobile fait partie du groupe Lyca, une multinationale britannique qui fournit des produits et des services à bas prix et de haute qualité dans le monde entier.

