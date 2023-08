Flytxt remporte le Frost & Sullivan Competitive Strategy Leadership Award pour la région MEASA

Flytxt a reçu un prix dans la catégorie « IA pour l'expérience client dans les télécoms »

C'est la deuxième fois que les compétences de Flytxt en matière de solutions d'IA pour les opérateurs télécoms sont reconnues par Frost & Sullivan, après avoir remporté le Global Company of the Year Award en 2021 pour l'IA dans le marketing

DUBAÏ, EAU, 11 août 2023 /PRNewswire/ -- Flytxt, l'un des principaux fournisseurs de SaaS de maximisation de la valeur à vie des clients (CLTV) pilotés par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prestigieux Frost & Sullivan Competitive Strategy Leadership Award 2023 dans la catégorie « IA pour l'expérience client dans les télécoms ».

Les entreprises de télécommunications sur les marchés en expansion du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA) élargissent leur offre de services pour devenir le partenaire privilégié des clients en matière de style de vie numérique. Elles se concentrent de plus en plus sur la fourniture d'expériences numériques supérieures qui créent une valeur durable pour le client. Ce prix récompense la pertinence du marché et la proposition de valeur unique des solutions de Flytxt basées sur l'intelligence artificielle, qui permettent aux opérateurs télécoms de mesurer, de contrôler et de maximiser sans effort la CLTV dans l'ensemble de leurs fonctions commerciales.

« Flytxt a prouvé que l'intégration d'une intelligence actionnable en temps réel dans les flux de travail liés à l'expérience client (CX) permet d'optimiser les décisions et les résultats de l'entreprise. En se concentrant sur la mise au point de solutions SaaS prêtes à l'emploi qui peuvent être facilement intégrées dans n'importe quel système de gestion de la relation client ou d'expérience client, Flytxt démocratise la génération et la consommation de l'intelligence client pour créer des expériences client rentables à l'ère numérique », a déclaré Natalia Casanovas, analyste des meilleures pratiques chez Frost & Sullivan.

Les nombreux points de données de consommation à travers différents produits et l'évolution dynamique du comportement des clients font du calcul de la CLTV un problème complexe pour les opérateurs télécoms, même s'ils ont accès à des outils modernes de CX et de gestion des données. Flytxt s'appuie sur son IA bien entraînée et respectueuse de la vie privée pour résoudre ce problème. Elle analyse des modèles complexes de données d'abonnement, en tire des informations plus approfondies et propose des actions recommandées via des API pour les flux de travail CX existants afin d'optimiser les résultats de l'entreprise. La société a récemment lancé un outil d'IA générative, qui permet de concevoir rapidement des itérations de produits numériques très performants qui répondent aux objectifs de l'entreprise.

« Nous sommes honorés de recevoir pour la deuxième fois la reconnaissance de Frost & Sullivan pour notre technologie unique. Nous prévoyons une application plus large de notre IA bien entraînée dans des fonctions d'entreprise telles que la gestion des produits, le service à la clientèle, le marketing et le numérique. Elle influence les décisions et les actions dans les différents flux de travail CX et permet aux opérateurs de télécommunications et à leurs partenaires numériques de partager des informations sur les clients tout en préservant la confidentialité des données », a indiqué Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt.

Flytxt travaille avec les leaders de l'industrie dans la région MEASA tels que Indosat, MTN, Orange, Ooredoo, et Zain directement ou par l'intermédiaire de partenaires pour diriger leurs programmes de transformation CX.

À propos de Flytxt

Flytxt permet aux plus grandes marques du monde de résoudre l'un des défis fondamentaux des entreprises basées sur l'abonnement et l'utilisation : comment maximiser la valeur à vie des clients (CLTV). Ses solutions SaaS basées sur l'IA permettent aux entreprises de maximiser la CLTV en acquérant une connaissance plus approfondie de leurs clients et de leurs produits et en leur donnant les moyens d'offrir des expériences numériques rentables avec agilité et précision, à l'échelle. Flytxt est le partenaire technologique de confiance de plus de 70 entreprises numériques dans plus de 50 pays, ainsi que des principaux fournisseurs de plateformes CX pour l'optimisation de la CLTV. L'IA CLTV, propriétaire et primée, a été conçue et entraînée à partir d'informations et de modèles du monde réel provenant de plus d'un milliard de consommateurs et de billions de points de données. Le siège social de l'entreprise se situe à Dubaï et elle possède des centres de développement mondiaux en Inde. Elle est également présente au Mexique, aux Pays-Bas, en Colombie, en Malaisie, en République tchèque, en Espagne et au Kenya.

