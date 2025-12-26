À la suite du lancement, au salon Formnext, de son modèle d'entrée de gamme d'imprimante à dépôt de fil fondu (FDM) multi-couleurs de nouvelle génération, Anycubic ouvre les précommandes pour la Kobra X

SHENZHEN, Chine, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le sillage de son lancement public au salon Formnext 2025, Anycubic a annoncé aujourd'hui l'ouverture du programme de précommande pour la Kobra X, une nouvelle imprimante en 3D FDM d'entrée de gamme, conçue pour rendre l'impression multi-couleurs et multi-matériaux plus accessible à un nombre accru d'utilisateurs.

Anycubic‘s Newly Released Entry-Level Multicolor FDM Printer Kobra X

Dévoilée à Francfort en même temps que la dernière gamme de produits de l'entreprise, la Kobra X illustre l'intérêt constant d'Anycubic pour la simplification des flux de fabrication avancée au format bureau. Comme l'a souligné 3D Printing Industry lors du salon Formnext, les produits sortis dernièrement par l'entreprise témoignent d'une séparation plus nette entre les systèmes d'entrée de gamme et les systèmes plus performants, tout en mettant davantage l'accent sur la vitesse, l'adaptabilité des matériaux et la facilité d'utilisation.

Imprimante multicolore à cadre ouvert et à buse unique, destinée aux utilisateurs qui se lancent pour la première fois dans l'impression multi-couleurs, la Kobra X s'inscrit pleinement dans cette stratégie en éliminant la nécessité de dispositifs de support de couleur externes ou d'une intégration dans un système complexe.

La nouvelle norme des imprimantes multi-couleurs d'entrée de gamme : l'architecture ACE GEN2

Au cœur de la Kobra X se trouve l'architecture ACE (Anycubic Color Engine : moteur de couleur Anycubic) de deuxième génération d'Anycubic, qui intègre quatre canaux de filament directement dans la tête d'impression et réduit le parcours de transition du filament fondu à environ 30 mm. Par rapport aux systèmes externes de changement de filament, qui reposent sur de longues distances de rétraction, cette conception permet des changements de couleur sur une plage de déplacement beaucoup plus courte, ce qui améliore l'efficacité des impressions multicolores présentant des transitions fréquentes.

Lors de tests internes contrôlés ciblant les modèles courants à 4 couleurs, Anycubic a observé que l'architecture ACE GEN2 pouvait réduire la durée de changement de couleur d'environ 30 à 50 %, ainsi que les déchets de purge de filament dans des proportions similaires. Bien que les résultats varient en fonction de la géométrie du modèle, des combinaisons de matériaux et de la fréquence de transition, un trajet plus court du filament fondu assure en général, dans les scénarios d'impression multicolore quotidiens, des changements de couleur plus rapides qui utilisent plus efficacement les matériaux, tout en conservant le flux de travail à buse unique que les utilisateurs débutants connaissent bien.

Capacité multi-matériaux pratique : PLA, TPU et PVA

Au-delà de la couleur, la Kobra X est conçue pour prendre en charge l'impression multi-matériaux au sein d'un même travail. Grâce à un contrôle adaptatif de la pression d'extrusion, le système peut basculer entre plusieurs matériaux aux propriétés mécaniques différentes, et accepte des combinaisons telles que PLA avec TPU (68D) ou PLA avec PVA.

Cette capacité permet aux utilisateurs d'aborder des conceptions fonctionnelles, telles que des articulations flexibles, des composants doux au toucher ou des supports solubles, sans passer par des systèmes de double extrusion ou des plateformes industrielles fermées. En maintenant le changement de matériau dans une architecture à buse unique, la Kobra X conserve une configuration relativement simple tout en élargissant la gamme d'applications disponibles pour les utilisateurs débutants.

La Kobra X a été pensée pour être accessible aux utilisateurs novices de la technologie d'impression multicolore, tout en intégrant les caractéristiques matérielles et micrologicielles standard des imprimantes FDM de bureau modernes, entre autres le nivellement automatique du lit, l'étalonnage du mouvement et du débit, la surveillance de l'impression assistée par l'IA, les modes de fonctionnement silencieux, ou encore un flux de travail d'assemblage et de maintenance rationalisé.

Le programme de précommande est désormais ouvert

Anycubic a ouvert le programme de précommande de la Kobra X via sa boutique officielle le 26 décembre. Les clients peuvent verser un acompte de 10 dollars américains, qui sera appliqué comme une réduction de 30 dollars américains sur le prix d'achat final au moment de la validation de la commande.

À propos d'Anycubic

Fondée en 2015, la société Anycubic est un fabricant mondial d'imprimantes en 3D de bureau et de matériaux, qui propose aux créateurs, concepteurs, ingénieurs et fabricants à petite échelle des solutions d'impression FDM et en résine. L'entreprise demeure attachée à rendre les technologies de fabrication avancée plus accessibles grâce à une conception pratique et à des innovations centrées sur les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851936/Anycubic_s_Newly_Released_Entry_Level_Multicolor_FDM_Printer_Kobra_X.jpg