- Anycubic abre depósitos para Kobra X, tras el debut en Formnext de su impresora FDM multicolor de nivel básico de próxima generación

SHENZHEN, China, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras su debut público en Formnext 2025, Anycubic anunció hoy la apertura del programa de depósito para Kobra X, una nueva impresora 3D FDM de nivel básico diseñada para hacer que la impresión multicolor y de múltiples materiales sea más accesible para una gama más amplia de usuarios.

Anycubic‘s Newly Released Entry-Level Multicolor FDM Printer Kobra X

Presentada junto con la última línea de productos de la compañía en Frankfurt, Kobra X refleja el enfoque continuo de Anycubic en simplificar los flujos de trabajo avanzados de fabricación de escritorio. Como señaló 3D Printing Industry durante Formnext, los recientes lanzamientos de la compañía marcan una distinción más clara entre los sistemas básicos y los de alto rendimiento, priorizando la velocidad, la adaptabilidad de los materiales y la facilidad de uso.

Kobra X se posiciona dentro de esta estrategia como una impresora multicolor de marco abierto y una sola boquilla, dirigida a usuarios que se inician en la impresión multicolor, sin necesidad de dispositivos externos de soporte de color ni una compleja integración de sistemas.

Un nuevo estándar para la impresión multicolor básica: Arquitectura ACE GEN2

En el núcleo de Kobra X se encuentra la arquitectura ACE (Anycubic Color Engine) de segunda generación de Anycubic, que integra cuatro canales de filamento directamente en el cabezal de impresión y acorta la trayectoria de transición del filamento fundido a aproximadamente 30 mm. En comparación con los sistemas externos de intercambio de filamento que dependen de largas distancias de retracción, este diseño permite que los cambios de color se produzcan en un rango de recorrido mucho más corto, lo que mejora la eficiencia durante las impresiones multicolor con transiciones frecuentes.

En pruebas internas controladas con modelos comunes de 4 colores, Anycubic observó que ACE GEN2 puede reducir el tiempo de cambio de color aproximadamente entre un 30 y un 50 %, a la vez que reduce el desperdicio de filamento por purga en un margen similar. Si bien los resultados varían según la geometría del modelo, las combinaciones de materiales y la frecuencia de transición, la trayectoria más corta del filamento fundido generalmente permite cambios de color más rápidos y con mayor eficiencia de material en las impresiones multicolor cotidianas, a la vez que conserva el flujo de trabajo de una sola boquilla habitual para los usuarios principiantes.

Capacidad práctica con múltiples materiales: desde PLA hasta TPU y PVA

Más allá del color, Kobra X está diseñado para admitir la impresión multimaterial en un mismo trabajo. Gracias al control adaptativo de la presión de extrusión, el sistema puede alternar entre materiales con diferentes propiedades mecánicas, incluyendo combinaciones como PLA con TPU (68D) o PLA con PVA.

Esta capacidad permite a los usuarios explorar diseños funcionales, como uniones flexibles, componentes suaves al tacto o soportes solubles, sin necesidad de recurrir a sistemas de doble extrusión ni a plataformas industriales cerradas. Al mantener la conmutación de materiales dentro de una arquitectura de una sola boquilla, Kobra X mantiene una configuración relativamente sencilla, a la vez que amplía la gama de aplicaciones disponibles para los usuarios principiantes.

Kobra X está diseñada para ser accesible para quienes utilizan la impresión multicolor por primera vez, a la vez que incorpora las características estándar de hardware y firmware que se esperan de las impresoras FDM de escritorio modernas. Estas incluyen nivelación automática de la cama, calibración de movimiento y flujo, monitorización de impresión asistida por IA, modos de funcionamiento silencioso y un flujo de trabajo optimizado de ensamblaje y mantenimiento.

Programa de depósito ya abierto

A partir del 26 de diciembre, Anycubic ha abierto el programa de depósito para Kobra X a través de su tienda oficial. Los clientes pueden realizar un depósito de 10 dólares, que se aplicará como un descuento de 30 dólares en el precio final de compra al finalizar la compra.

