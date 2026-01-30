À l'approche du congrès IMCAS 2026 et dans un élan mondial pour Mosaic 3D™, Cynosure Lutronic annonce l'obtention de l'approbation selon le règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) de l'Union européenne

SÉOUL, Corée du Sud, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic, leader mondial des technologies de médecine esthétique à base d'énergie, révèle que Mosaic 3D™ a reçu le marquage d'approbation CE dans le cadre du règlement européen MDR, ce qui signale un nouveau tournant majeur dans l'expansion mondiale de sa plateforme avancée de resurfaçage fractionné.

À la suite de son lancement réussi sur certains marchés internationaux, Mosaic 3D™ bénéficie toujours d'une forte dynamique, portée par un accueil clinique positif et l'intérêt croissant d'experts de premier plan du monde entier.

Cynosure Lutronic Mosaic

Mosaic 3D™ représente la prochaine génération de laser fractionné non ablatif, qui promet de délivrer plus d'énergie et de couvrir davantage de zones, tout en garantissant la sécurité des patients et en évitant au maximum leur inconfort et les temps d'arrêt, grâce aux caractéristiques suivantes :

3D Controlled Chaos Technology™ : Optimise la distribution et la profondeur des microfaisceaux sur plusieurs niveaux de profondeur, contribue à réduire le risque d'échauffement thermique global pour augmenter le volume de coagulation du traitement sur chaque point d'impact, sans sacrifier la sécurité.

: Optimise la distribution et la profondeur des microfaisceaux sur plusieurs niveaux de profondeur, contribue à réduire le risque d'échauffement thermique global pour augmenter le volume de coagulation du traitement sur chaque point d'impact, sans sacrifier la sécurité. Système de refroidissement intégré : Aide les prestataires des soins à traiter efficacement et en toute sécurité les zones sensibles autour des yeux et de la bouche. Le refroidissement par air intégré parcourt la pièce à main et les pointes en saphir exclusives avec compression à froid. Cette synergie réduit la douleur, les risques d'érythème et d'œdème, et améliore l'efficacité, la sécurité et le confort du traitement.

: Aide les prestataires des soins à traiter efficacement et en toute sécurité les zones sensibles autour des yeux et de la bouche. Le refroidissement par air intégré parcourt la pièce à main et les pointes en saphir exclusives avec compression à froid. Cette synergie réduit la douleur, les risques d'érythème et d'œdème, et améliore l'efficacité, la sécurité et le confort du traitement. Polyvalence : Crée un nouveau tissu sur la peau en stimulant la néocollagénèse et la néoélastinogénèse dans le derme moyen, afin de revitaliser la peau et d'en sublimer l'éclat*. Avec ses rouleaux métalliques améliorés et ses nouvelles pointes en saphir, MOSAIC 3D™ garantit un traitement complet en une seule plateforme laser. L'application aisée du rouleau refroidi par air assure une couverture efficace et une action exceptionnelle, soutenues par les points d'impact de la 3D Controlled Chaos Technology™ dans les zones difficiles.

Forte validation clinique par les principaux relais d'opinion internationaux

Mosaic 3D™ est actuellement utilisé dans la pratique clinique et dans le cadre d'études menées par des chercheurs qui sont des spécialistes de renommée internationale, notamment le docteur Guy Erlich (Israël), le professeur Merete Haedersdal (Danemark) et le docteur Tatiana Kuznechenkova (Émirats arabes unis).

Le docteur Guy Erlich a ainsi commenté cette avancée :

« Mosaic 3D™ fait passer le contrôle et l'adaptabilité du resurfaçage fractionné au niveau supérieur. Dans la pratique clinique et les études en cours, nous observons une excellente réponse tissulaire et un haut degré de flexibilité du traitement, qui font de Mosaic 3D™ une plateforme particulièrement performante pour les indications de resurfaçage avancé. »

Le professeur Merete Haedersdal a ajouté :

« Notre étude clinique sur la façon dont les analyses d'imagerie nous ont permis de mieux comprendre les interactions entre le laser et les tissus avec Mosaic™ 3D, afin d'optimiser les protocoles de traitement pour nos patients, a produit des résultats très prometteurs. Les données sont en cours de finalisation pour publication, et j'ai hâte de présenter nos conclusions à la communauté médicale internationale à l'occasion du congrès IMCAS 2026. »

Le docteur Tatiana Kuznechenkova a déclaré :

« Après plusieurs semaines d'utilisation clinique, Mosaic 3D™️a donné des résultats prometteurs et très encourageants. Sa précision et son adaptabilité favorisent des traitements hautement personnalisés qui satisfont les patients et aboutissent à d'excellents résultats cliniques. »

Première présentation européenne au colloque « Science et laser » de Cynosure Lutronic

Dévoilé au colloque 2025 « Science et laser » de Cynosure Lutronic à Faro dans le cadre d'un partage d'aperçus cliniques précoces avant le lancement officiel, Mosaic 3D™ a suscité la réaction enthousiaste d'un public composé d'experts du secteur.

Poursuite de l'expansion mondiale au congrès IMCAS 2026

S'appuyant sur son approbation selon le règlement MDR de l'UE et son lancement réussi dans d'autres régions, Mosaic 3D™ sera un point fort du congrès mondial IMCAS 2026, qui accueillera un colloque scientifique de Cynosure Lutronic consacré à ce produit, dirigé par le docteur Guy Erlich et le professeur Merete Haedersdal et intitulé : Introducing Mosaic 3D™, Symposium – Redefining non-ablative fractional lasers (NAFL) (Présentation de Mosaic 3D™, colloque – la réinvention des lasers fractionnés non ablatifs). Le colloque se tiendra le vendredi 30 janvier à 15 h 45, dans la salle 351 (niveau 3). Il se concentrera sur les données cliniques, les protocoles de traitement et l'expérience concrète des praticiens avec Mosaic 3D™, et sera accompagné d'autres activités éducatives et scientifiques tout au long du congrès.

Cynosure Lutronic s'attache à faire progresser l'innovation fondée sur des données probantes et à fournir des technologies de nouvelle génération qui donnent aux professionnels de santé les moyens d'agir et d'améliorer les résultats des soins, au bénéfice des patients du monde entier.

À propos de Cynosure Lutronic

Riche de plus de 30 ans d'expérience de l'innovation de pointe dans le domaine des dispositifs à base d'énergie, Cynosure Lutronic aide les dermatologues, les chirurgiens plasticiens et les médecins esthétiques de toute la planète à réaliser des traitements non invasifs ou très peu invasifs. L'entreprise propose l'une des gammes les plus complètes du secteur en matière de resurfaçage et de revitalisation cutanés, d'épilation, de traitements vasculaires, de tonification de la peau et de remodelage corporel. Cynosure Lutronic vend ses produits directement aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, au Japon et en Corée, et par l'intermédiaire de distributeurs dans environ 130 pays.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec :

Cynosure Lutronic

Fleur Requena

Directrice commerciale chargée des régions EMEA et LATAM

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2872607/Cynosure_Lutronic_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872608/Cynosure_Lutronic_Mosaic.jpg