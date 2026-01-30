Cynosure Lutronic gibt die EU-MDR-Zulassung für Mosaic 3DTM bekannt und beleuchtet die weltweite Dynamik im Vorfeld der IMCAS 2026

SEOUL, Südkorea, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic, ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinisch-ästhetischen Technologien, gibt bekannt, dass Mosaic 3D™ die CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) erhalten hat. Dies stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion dieser fortschrittlichen Plattform für fraktionierte Hauterneuerung dar.

Nach seiner erfolgreichen Einführung in ausgewählten internationalen Märkten gewinnt Mosaic 3D™ dank der positiven klinischen Akzeptanz und des wachsenden Interesses führender Experten weltweit weiter an Dynamik.

Mosaic 3D™ repräsentiert die nächste Generation nicht-ablativer fraktionierter Laser, die höhere Energiemengen abgeben und größere Behandlungsareale abdecken können, während sie gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten und dank folgender Merkmale die Beschwerden und Ausfallzeiten für Patienten minimieren:

3D Controlled Chaos Technology™ : 3D CCT optimiert die Verteilung und Eindringtiefe der Mikrostrahlen in mehreren Hautschichten und trägt dazu bei, das Risiko einer thermischen Überhitzung zu verringern, wodurch das Koagulationsvolumen pro Auslösen erhöht werden kann, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

: 3D CCT optimiert die Verteilung und Eindringtiefe der Mikrostrahlen in mehreren Hautschichten und trägt dazu bei, das Risiko einer thermischen Überhitzung zu verringern, wodurch das Koagulationsvolumen pro Auslösen erhöht werden kann, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Integriertes Kühlsystem : ermöglicht es Anbietern, empfindliche Behandlungsbereiche um die Augen und den Mund sicher und effektiv zu behandeln. Die integrierte Luftkühlung strömt durch das Handstück und auf die einzigartigen Saphir-Tips mit Kaltkompression. Diese Synergie reduziert Schmerzen, Rötungen und Schwellungen und dient dazu, die Wirksamkeit, Sicherheit und den Komfort der Behandlung zu verbessern.

: ermöglicht es Anbietern, empfindliche Behandlungsbereiche um die Augen und den Mund sicher und effektiv zu behandeln. Die integrierte Luftkühlung strömt durch das Handstück und auf die einzigartigen Saphir-Tips mit Kaltkompression. Diese Synergie reduziert Schmerzen, Rötungen und Schwellungen und dient dazu, die Wirksamkeit, Sicherheit und den Komfort der Behandlung zu verbessern. Vielseitigkeit: schafft eine neue Grundlage für die Haut, indem es die Neokollagenese und Neoelastinogenese in der mittleren Hautschicht fördert, was zu einer revitalisierten und strahlenden Haut führt. Mit seinem Rollenhandstück und neuen Saphir-Tips vereint MOSAIC 3D™ Rollen- und Stempelanwendungen in einer Laserplattform. Einfaches, luftgekühltes Behandeln ermöglicht eine effiziente Abdeckung und außergewöhnliche Wirksamkeit.

Starke klinische Validierung von internationalen Meinungsführern

Mosaic 3D™ wird derzeit in der klinischen Praxis und in von Forschern durchgeführten Studien von international anerkannten Experten eingesetzt, darunter Dr. Guy Erlich (Israel), Professor Merete Haedersdal (Dänemark) und Dr. Tatiana Kuznechenkova (VAE).

Dr. Guy Erlich kommentierte:

„Mosaic 3D™ bietet ein neues Maß an Kontrolle und Anpassungsfähigkeit bei der fraktionierten Hauterneuerung. Sowohl in der klinischen Praxis als auch in laufenden Studien beobachten wir eine hervorragende Gewebereaktion und ein hohes Maß an Behandlungsflexibilität, was diese Methode zu einer leistungsstarken Plattform für fortgeschrittene Hauterneuerungsindikationen macht."

Professor Merete Haedersdal fügte hinzu:

„In unserer klinischen Studie mit Mosaic™ 3D konnten wir mithilfe von Bildgebungsanalysen ein besseres Verständnis der Laser-Gewebe-Interaktion gewinnen und auf dieser Basis die Behandlungsprotokolle für unsere Patientinnen und Patienten mit vielversprechenden Ergebnissen optimieren. Die Daten werden derzeit für die Veröffentlichung fertiggestellt, und ich freue mich darauf, unsere Ergebnisse der internationalen medizinischen Fachwelt auf der IMCAS 2026 vorzustellen."

Dr. Tatiana Kuznechenkova erklärte:

„Nach mehreren Wochen klinischer Anwendung hat Mosaic 3D™ vielversprechende und äußerst ermutigende Ergebnisse erzielt. Seine Präzision und Anpassungsfähigkeit ermöglichen hochgradig individualisierte Behandlungen, was sich sowohl in der Patientenzufriedenheit als auch in den klinischen Ergebnissen widerspiegelt."

Europäische Erstvorstellung auf dem Cynosure Lutronic Science & Laser Symposium

Mosaic 3D™ wurde auf dem Cynosure Lutronic Science and Laser Symposium 2025 in Faro vorgestellt, um bereits vor der offiziellen Markteinführung erste klinische Erkenntnisse zu teilen, und stieß bei den Zuhörern, darunter Branchenexperten, auf begeisterte Resonanz.

Fortsetzung der globalen Expansion auf der IMCAS 2026

Aufbauend auf der EU-MDR-Zulassung und den erfolgreichen Markteinführungen in anderen Regionen wird Mosaic 3D™ ein wichtiger Höhepunkt auf dem IMCAS World Congress 2026 sein, wo Cynosure Lutronic ein spezielles wissenschaftliches Symposium unter der Leitung von Dr. Guy Erlich und Professor Merete Haedersdal veranstalten wird: Introducing Mosaic 3D Symposium – Redefining non-ablative fractional lasers (NAFL). Das Symposium findet am Freitag, den 30. Januar um 15:45 Uhr, Raum 351 auf Ebene 3 statt. Der Schwerpunkt liegt auf klinischen Daten, Behandlungsprotokollen und praktischen Erfahrungen mit Mosaic 3D™, ergänzt durch zusätzliche Fortbildungs- und wissenschaftliche Aktivitäten während des gesamten Kongresses.

Cynosure Lutronic engagiert sich weiterhin für die Förderung evidenzbasierter Innovationen und die Bereitstellung von Technologien der nächsten Generation, die medizinisches Fachpersonal unterstützen und die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten weltweit verbessern.

Informationen zu Cynosure Lutronic

Mit gemeinsam über 55 Jahren Erfahrung in Innovation und Marktführerschaft im Bereich energiebasierter Geräte ermöglicht Cynosure Lutronic Dermatologen, plastischen Chirurgen und Ästhetikspezialisten weltweit die Durchführung nicht-invasiver und minimal-invasiver Behandlungen. Das Unternehmen bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios in den Bereichen Hauterneuerung, Revitalisierung, Haarentfernung, Gefäßbehandlungen, Hautstraffung und Pigmentreduktion. Cynosure Lutronic vertreibt seine Produkte über den Direktvertrieb sowie über Vertriebspartner in rund 130 Ländern weltweit.

