A LD Systems® lança a sua campanha "Your Sound. Our Mission."

NEU-ANSPACH, Alemanha, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LD Systems® , fabricante e distribuidora de produtos de áudio profissional com sede na Alemanha, anunciou hoje sua campanha de marketing digital "Your Sound. Our Mission." com o objetivo de alcançar um grupo crescente de usuários - DJs e músicos itinerantes de todos os tipos. Por meio da campanha, a LD Systems® reforçará sua posição como líder global em tecnologia de som, destacando os usuários da LD Systems® que celebram a marca por seus produtos exclusivos e centrados no usuário.

Desde sua fundação em 2002, a LD Systems® tem capacitado DJs e músicos de todos os perfis a transformar sua paixão pelo som com soluções de áudio focadas no usuário que permitem aos usuários experimentar momentos únicos de união com seu portfólio de mais de 300 produtos de design e engenharia alemães, distribuídos em todo o mundo. A campanha de marketing digital "Your Sound. Our Mission." consiste em um vídeo de apresentação de sessenta segundos "Your Sound. Our Mission. | Uma declaração de amor para DJs e músicos" e uma página de destino da campanha. Disponível em seis idiomas, o vídeo destaca o conteúdo gerado pelo usuário a partir de DJs e músicos itinerantes reais usando a variedade diversificada de soluções de som LD Systems® para se apresentarem em concertos, sets de DJ, casamentos e muito mais.

"A campanha tem como objetivo familiarizar DJs e músicos com todas as maneiras pelas quais a LD Systems® apoia seu trabalho, desde sistemas PA até monitores de ouvido e mais", disse Baptiste Languille, gerente sênior de marketing de marca global da LD Systems®. "A campanha mostra nossa dedicação em oferecer soluções que permitam que nossos usuários criem o som desejado com os recursos exatos que precisam."

Em rápida expansão na América do Norte, os produtos mais vendidos da LD Systems® estão se destacando na interseção de confiabilidade, desempenho e facilidade de uso. Alguns best-sellers na América do Norte são:

Série MAUI - os sistemas de coluna MAUI oferecem sistemas de PA compactos e completos que são fáceis de transportar, podem ser configurados em segundos e se misturam a qualquer ambiente com estilo.

MAUI 44 G2 - esta coluna PA é a mistura máxima de som poderoso e design intuitivo.

44 G2 - esta coluna PA é a mistura máxima de som poderoso e design intuitivo.

MAUI 5 GO 100 - quando a portabilidade é fundamental, o MAUI 5 GO 100 é o sistema definitivo para oferecer som cristalino em qualquer local com sua bateria de longa duração e estrutura leve.

Série ICOA - alto-falantes de DJs e músicos de verdade, o ICOA oferece um grave potente e intenso com a versatilidade de servir como alto-falantes de gama completa, satélites ou caixas de monitor

- alto-falantes de DJs e músicos de verdade, o ICOA oferece um grave potente e intenso com a versatilidade de servir como alto-falantes de gama completa, satélites ou caixas de monitor Série U500 - sistemas sem fio sofisticados e acessíveis que garantem que a última coisa que um usuário precisa se preocupar durante uma performance ao vivo seja a confiabilidade e a usabilidade de microfones, bodypacks e monitores intra-auriculares.

À medida que o retorno dos eventos ao vivo reúne DJs e músicos com o palco, o foco da LD Systems® é atender às diversas necessidades de artistas que possam estar em uma turnê mundial, apresentando-se em um café ou tocando no quintal, por meio de equipamentos bem alinhados que os ajudem a encontrar seu som.

"A LD Systems® colocou o usuário no foco desde o início", disse Kati Eismann, diretora de marketing global do Adam Hall Group. "À medida que a LD Systems® continuar a crescer e evoluir, continuaremos a incorporar mais feedback do usuário e testes em nosso processo de desenvolvimento. Existimos para oferecer aos nossos usuários o som perfeito, e fazemos isso melhor quando ouvimos. Nossa nova campanha tem como objetivo comunicar isso."

Assista ao vídeo "Your Sound. Our Mission." no YouTube e explore a página da campanha em LD-Systems.com/yoursoundourmission. Os produtos da LD Systems estão disponíveis em LD-Systems.com e em varejistas em toda a América do Norte, incluindo Musician's Friend e Guitar Center.

Sobre a LD Systems®

Desenvolvida na Alemanha, a LD Systems® é uma fabricante e distribuidora profissional de produtos de áudio com linhas de produtos que incluem sistemas PA de alto desempenho inovadores e fáceis de usar, alto-falantes e subwoofers avançados para eventos e instalações ao vivo e microfone sem fio e sistemas de monitoramento intra-auricular que oferecem total liberdade de movimento e confiabilidade para artistas e palestrantes. Desempenho, confiabilidade, facilidade de manuseio e estética de design limpo são as marcas registradas do ethos da marca. Vivendo seu lema, "Your Sound. Our Mission.", a LD Systems® permite que todos os músicos ou DJs, organizadores de eventos ou planejadores de instalações tenham a liberdade de criar e realizar suas ideias sonoras da maneira que desejarem. A LD Systems® é membro do premiado Adam Hall Group. Para mais informações, visite LD-Systems.com ou siga-nos no Facebook, Youtube e Instagram.

Contatos para a imprensa:

relações públicas em nome do Adam Hall Group/LD Systems®, América do Norte

Zach Barker

[email protected]

415-400-4214

Gerente de Mídia do Adam Hall Group, Global

Petra Mickalova

[email protected]

+4915290018591

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

FONTE Adam Hall Group

SOURCE Adam Hall Group