A LexisNexis® Risk Solutions revela solução de compliance contra crimes financeiros, que usa informações de transações digitais para criar novas avaliações de eficácia das sanções

BRASIL, São Paulo, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions revelou a mais nova aplicação de seus recursos de inteligência de identidade digital. A LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence é uma nova solução que usa os dados de identidade digital, para transformar os fluxos de trabalho de compliance contra crimes financeiros.

Avaliar o risco das sanções associado às transações é um requisito fundamental para todas as organizações. As transações têm migrado rapidamente para os canais digitais nos últimos anos e a pandemia de COVID-19 acelerou essa linha do tempo. A natureza das transações digitais "sem rosto" apresenta uma nova oportunidade para os criminosos escaparem da detecção. Como resultado, as transações digitais representam um risco crescente de sanções para muitas organizações e os reguladores estão percebendo isso. Várias aplicações recentes do Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos Estados Unidos envolveram empresas que facilitaram transações originadas por pessoas em países sancionados. Isso ocorreu mesmo que os sites das empresas estivessem coletando sinais, como endereço IP e inteligência de geolocalização, os quais deveriam ter identificado o risco.

Financial Crime Digital Intelligence combina o poder do LexisNexis® ThreatMetrix®, LexisNexis® Dynamic Decision Platform e os dados do LexisNexis® WorldCompliance™. A solução oferece às equipes de compliance contra crimes financeiros a capacidade de acompanhar e mitigar os crescentes riscos de sanções, que estão associados à adoção acelerada das transações digitais.



A solução LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence provê um espaço de trabalho dedicado e personalizado, incluindo recursos de compliance contra crimes financeiros especialmente desenvolvidos, como acesso a recursos adicionais de risco das sanções, capacidade de armazenamento e configuração das funções do usuário.

Chuck Subrt, Analista Sênior de Fraude e AML na empresa global de pesquisa e consultoria Aite Group, comenta: "Os dados e seu aproveitamento efetivo foram considerados chave para o combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas. À medida que o cenário de negócios evolui, as ameaças de crimes financeiros estão se expandindo em alta velocidade. Mais do que nunca, interromper com sucesso essas ameaças exige defesas mais inteligentes, por meio de maior integração de identidade digital e inteligência de localização".

Recursos Adicionais de Sanções

Dois recursos principais da solução Financial Crime Digital Intelligence são: Risco de Localização das Sanções e Combinação de Lista das Sanções. O Risco de Localização das Sanções usa o poder de até 10 sinais diferentes de localizações para detectar o risco das sanções, com base na localização associada a uma identidade digital em tempo real e, em seguida, fornece uma avaliação desse risco para os usuários. A Combinação de Lista das Sanções permite que os clientes automatizem uma chamada da Dynamic Decision Platform para os dados do WorldCompliance e recebam uma resposta imediata "sim / não", quando houver uma combinação para uma lista das sanções. Isso permite que as equipes de compliance tomem a decisão de encerrar a transação ou encaminhá-la para uma revisão manual, de acordo com sua necessidade e tolerância de risco específicos.

"Muitas organizações lutam para mitigar o risco de crimes financeiros, usando metodologias legadas, quando praticamente tudo sobre a forma como os consumidores negociam com elas atualmente mudou. Esses fluxos legados de trabalho não acompanharam a evolução radical da tecnologia", destaca Grayson Clarke, Vice-Presidente Sênior de Planejamento de Mercado da LexisNexis® Risk Solutions

Clarke continua: "A Inteligência Digital contra Crimes Financeiros está desencadeando uma mudança real, trazendo o poder revolucionário da identidade digital para a avaliação de risco de crime financeiro - primeiro para o risco das sanções e logo para os casos de uso de crime financeiro adicional. Agora, as organizações podem reduzir o risco em seus canais online e alinhar os seus processos com a era digital".

A LexisNexis® Risk Solutions lançará recursos adicionais de integração de compliance para crimes financeiros, acessíveis por meio da sua solução Financial Crime Digital Intelligence, para tratar de outros casos de uso.

