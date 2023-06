A Lo.Li. Pharma International e seus parceiros internacionais estabelecem um novo recorde mundial para conscientizar sobre opções inovadoras no tratamento da SOP (síndrome do ovário policístico) e infertilidade

COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A reunião anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) testemunhou um evento histórico, com pessoas de todo o mundo reunindo-se online e presencialmente para estabelecer um novo recorde mundial de maior número de pessoas consumindo simultaneamente uma dose de inositol. O evento que quebrou recordes teve como objetivo conscientizar sobre as opções não farmacológicas para o tratamento da síndrome do ovário policístico (SOP) e infertilidade. A iniciativa, liderada por Meg Sweeney, gerente global de marketing da Lo.Li. Pharma International, cativou com sucesso indivíduos de diversas regiões, incluindo China, Filipinas, de toda a Europa e Canadá, destacando o significado global da causa.

O inositol, um composto natural que desempenha um papel vital na sinalização celular, tem mostrado promessa no tratamento da SOP e infertilidade. Ao quebrar esse novo recorde mundial, a iniciativa contribuiu para aumentar a conscientização sobre a falta de educação suficiente em relação ao manejo da SOP, especialmente após o diagnóstico. O evento reuniu pacientes, profissionais de saúde e parceiros do setor, promovendo uma abordagem colaborativa para abordar essas questões complexas.

De acordo com a Sra. Sweeney, "tanto a SOP quanto a infertilidade são questões altamente complexas e muitos estudos mostraram, especialmente no caso da SOP, que há falta de educação satisfatória sobre como manejar a doença uma vez que é dado o diagnóstico. Ao atingir esse novo recorde mundial, que incluiu a participação de pacientes, profissionais de saúde e parceiros do setor, conseguimos destacar essa questão de uma maneira divertida e envolvente".

Essa conquista monumental marca um passo significativo para aumentar a conscientização sobre a importância das opções não farmacológicas para o controle da SOP e da infertilidade. O objetivo de longo prazo é continuar apoiando iniciativas que educam e capacitam indivíduos sobre essas questões vitais, dado seu profundo impacto na saúde da mulher em todo o mundo.

A Lo.Li. Pharma International continua comprometida em promover iniciativas que enfatizem a importância do manejo da SOP e da infertilidade. Ao promover a conscientização, colaboração e soluções inovadoras, a empresa visa causar um impacto duradouro na saúde reprodutiva e no bem-estar das mulheres.

Sobre a Lo.Li. Pharma International:

A Lo.Li. Pharma International é uma filial da Lo.Li. Pharma Srl, uma empresa de assistência à saúde em crescimento com sede em Roma, dedicada à pesquisa, desenvolvimento e distribuição de dispositivos médicos e suplementos dietéticos funcionais inovadores, clinicamente testados e comprovados. Como especialistas de renome internacional em inositol e ciência e pesquisa básica nutracêutica, a Lo.Li. Pharma International está empenhada em apoiar nossos parceiros por meio de acordos de distribuição equitativos e exclusivos, ao mesmo tempo em que compartilha os conhecimentos científicos e as estratégias de marketing necessários para a obtenção de êxito. Para saber mais, acesse: www.lolipharmainternational.com

