Lo.Li. Pharma International et ses partenaires internationaux établissent un nouveau record mondial pour sensibiliser le public aux options novatrices de prise en charge du SOPK et de l'infertilité

COPENHAGUE, Danemark, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- La réunion annuelle de la Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) a été le théâtre d'un événement historique : des personnes du monde entier se sont réunies en réel et en virtuel afin d'établir un nouveau record du monde pour le plus grand nombre de personnes consommant une dose d'inositol en simultané. Cet événement avait pour but de sensibiliser le public aux options non pharmacologiques pour la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et de l'infertilité. L'initiative, menée par Meg Sweeney, responsable du marketing mondial chez Lo.Li. Pharma International, a réussi à captiver des personnes de diverses régions, notamment de Chine, des Philippines, de toute l'Europe et du Canada, soulignant ainsi l'importance mondiale de la cause.

New World Record Lo.Li Pharma International

L'inositol, un composé naturel qui joue un rôle essentiel dans la signalisation cellulaire, s'est révélé prometteur dans la gestion du SOPK et de l'infertilité. En battant ce nouveau record du monde, l'initiative a contribué à une meilleure prise de conscience du manque d'information sur la prise en charge du SOPK, en particulier une fois que le diagnostic est établi. L'événement a rassemblé des patients, des prestataires de soins de santé et des partenaires industriels, favorisant une approche collaborative pour aborder ces questions complexes.

Selon Mme Sweeney, « le SOPK et l'infertilité sont des problèmes très complexes et de nombreuses études ont montré, en particulier dans le cas du SOPK, qu'il n'existe pas d'éducation satisfaisante sur la manière de gérer la maladie une fois le diagnostic posé. En atteignant ce nouveau record mondial, avec la participation de patients, de prestataires de soins de santé et de partenaires industriels, nous avons pu mettre l'accent sur ce problème d'une manière amusante et engageante ».

Cet immense accomplissement marque une étape importante dans la sensibilisation à l'importance des options non pharmacologiques pour la gestion du SOPK et de l'infertilité. L'objectif à long terme est de continuer à soutenir les initiatives qui éduquent et responsabilisent les individus sur ces questions vitales, compte tenu de leur impact profond sur les soins de santé des femmes dans le monde.

Lo.Li. Pharma International s'engage à promouvoir des initiatives qui soulignent l'importance de la gestion du SOPK et de l'infertilité. En encourageant la prise de conscience, la collaboration et les solutions innovantes, l'entreprise vise à avoir un impact durable sur la santé reproductive et le bien-être des femmes.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Meg Sweeney

Responsable marketing et communication à l'international

Lo.Li. Pharma International

+39 320 8989 845

[email protected]com

À propos de Lo.Li. Pharma International :

Lo.Li. Pharma International est une branche de Lo.Li. Pharma Srl, une société de santé en pleine expansion basée à Rome, qui se consacre à la recherche, au développement et à la distribution de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires fonctionnels innovants, testés cliniquement et éprouvés. En tant qu'experts de renommée mondiale dans le domaine de l'inositol et de la science fondamentale et de la recherche nutraceutique, Lo.Li. Pharma International s'engage à soutenir ses partenaires par le biais d'accords de distribution équitables et exclusifs, tout en partageant le savoir-faire scientifique et les stratégies de marketing nécessaires pour prospérer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.lolipharmainternational.com

