À l'occasion d'AACR 2026, Revolune et MindPeak présentent un flux de travail intégré d'immunofluorescence multiplexe

Le partenariat met en évidence des flux de travail rationalisés en biologie spatiale combinant des réactifs d'immunofluorescence (IF) multiplexes avancés et une analyse d'image activée par l'IA.

OBERKOCHEN, Allemagne, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Revolune GmbH, une société de sciences de la vie qui se consacre à la simplification de la biologie spatiale grâce à des réactifs d'immunofluorescence multiplexes (mIF) rationalisés, a annoncé aujourd'hui sa participation à la réunion annuelle 2026 de l'American Association for Cancer Research (AACR) aux côtés de MindPeak, un leader dans l'analyse pathologique activée par l'IA.

Au cours d'AACR 2026, les deux sociétés vont présenter une approche commune conçue pour simplifier les flux de travail complexes de biologie spatiale en associant les réactifs d'IF multiplexes de Revolune aux solutions d'analyse d'images avancées de MindPeak. Ensemble, ces technologies permettent aux chercheurs de générer des données tissulaires multiplexes de haute qualité et de produire rapidement des informations biologiques significatives.

L'immunofluorescence multiplexe est devenue un outil de plus en plus important pour la compréhension de la biologie des tumeurs, les interactions immunitaires et le contexte spatial des biomarqueurs. Toutefois, de nombreux flux de travail multiplexes restent techniquement complexes et difficiles à adapter. Revolune et MindPeak veulent résoudre ce problème en offrant un flux de travail plus intégré et plus accessible, de la coloration à l'analyse.

« La biologie spatiale nécessite à la fois des flux de travail expérimentaux robustes et une interprétation fiable des données », a déclaré Florian Leiss, PDG de Revolune. « En combinant la chimie IF multiplexe de Revolune avec les puissantes capacités d'analyse basées sur l'IA de MindPeak, nous pouvons aider les chercheurs à simplifier le chemin qui mène de l'échantillon de tissu à une connaissance spatiale exploitable. »

Le logiciel de pathologie piloté par l'IA de MindPeak analyse automatiquement les données d'imagerie multiplexe, favorisant l'évaluation quantitative des biomarqueurs et l'interprétation spatiale d'échantillons de tissus complexes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Revolune pour aider les chercheurs qui travaillent avec des données tissulaires multiplexes », a déclaré Felix Faber, PDG de MindPeak. « Notre objectif commun est de réduire les obstacles qui ralentissent souvent l'adoption des flux de travail en biologie spatiale. »

Les visiteurs d'AACR 2026 auront la possibilité de se renseigner sur le flux de travail combiné et de discuter de la façon dont les solutions intégrées de coloration et d'analyse peuvent soutenir la recherche translationnelle sur le cancer et la découverte de biomarqueurs. Les participants sont invités à rendre visite à Revolune et MindPeak au stand 1660 pour en savoir plus sur la simplification des flux de travail en biologie spatiale grâce à la coloration multiplexe intégrée et à l'analyse pilotée par l'IA.

À propos de Revolune

Revolune est une société de sciences de la vie qui se consacre à l'avancement de la biologie spatiale grâce à des solutions d'immunofluorescence multiplexe rationalisées qui facilitent l'IHC. En développant des technologies de réactifs conçues pour la clarté, la rapidité et la confiance, Revolune permet aux chercheurs de révéler des informations biologiques essentielles au sein de systèmes tissulaires complexes. L'entreprise se concentre sur la fourniture de flux de travail multiplexes fiables qui facilitent la recherche translationnelle et biopharmaceutique. Pour plus d'informations, consultez le site www.revolune.de

À propos de Mindpeak

Mindpeak est une entreprise leader dans le domaine de la pathologie numérique activée par l'IA, qui comble le fossé entre le développement de biomarqueurs et les diagnostics cliniques. Fondée en 2018, la technologie d'IA de Mindpeak permet aux laboratoires d'extraire des informations exploitables des images de tissus H&E, IHC et mIF, allant de la quantification des biomarqueurs subcellulaires à la stratification prédictive des patients. Les solutions soutiennent à la fois les diagnostics courants et la traduction de nouveaux biomarqueurs en applications cliniques réelles. Pour plus d'informations, consultez le site www.mindpeak.ai ou suivez Mindpeak sur LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2955846/Revolune_logo.jpg