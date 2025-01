À l'occasion de CES 2025, Eureka dévoile le J15 Max Ultra avec une technologie innovante de détection des liquides transparents

LAS VEGAS, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de CES 2025, Eureka, pionnier du nettoyage ménager avec plus d'un siècle d'innovation, est fier de dévoiler le dernier modèle de sa gamme de robots : l'Eureka J15 Max Ultra. S'appuyant sur les performances et l'excellence de la gamme de robots, le J15 Max Ultra établit une nouvelle norme en matière de nettoyage robotisé. Il peut détecter et s'adapter à la saleté, aux débris, à différents types de sols et aux salissures humides, y compris les liquides transparents[i]. Il possède également une brosse latérale et une serpillière extensibles innovantes pour les coins difficiles à atteindre, un système de franchissement d'obstacles amélioré pour glisser sur les seuils sans effort et une aspiration puissante de 22 000 Pa pour des performances de nettoyage exceptionnelles.

eureka J15 Max Ultra IntelliView AI 2.0 ScrubExtend and SweepExtend

IntelliView TM AI 2.0 - Technologie de détection des liquides transparents

La technologie exclusive IntelliView™ AI d'Eureka, introduite pour la première fois avec le J15 Pro Ultra, peut identifier plus de 150 objets[ii] et offrir une méthode plus intelligente de gérer les dégâts humides[iii]. En cas de déversement de liquide, il commande au robot de faire pivoter automatiquement son corps, de donner la priorité au nettoyage à la serpillière et de soulever le rouleau-brosse pour empêcher le liquide de pénétrer dans la poubelle. Cependant, les liquides transparents peuvent encore être manqués en raison de l'impact de la lumière ambiante sur le capteur de vision RVB du robot.

L'Eureka J15 Max Ultra surmonte cette limitation grâce à la technologie révolutionnaire IntelliView™ AI 2.0, une technologie avancée qui intègre un système de vision infrarouge et un capteur de vision FHD (haute définition complète). Cette combinaison permet au robot de générer deux types de vues en temps réel : des images haute définition des objets et de leurs structures de surface, qui ne sont pas affectées par la lumière ambiante. Ces images sont traitées par de puissants algorithmes d'IA entraînés à identifier les différences subtiles dans les reflets et la texture des surfaces, ce qui permet au robot de détecter clairement les objets, même les liquides transparents.

Technologie améliorée de nettoyage des coins et des bords

L'Eureka J15 Max Ultra est doté d'un système d'extension double avancé qui lui permet de s'attaquer aux coins les plus étroits. Ce système associe la technologie d'extension de serpillière largement plébiscitée ScrubExtend du J15 Pro Ultra à la nouvelle technologie SweepExtend. Ces innovations permettent à la serpillière et à la brosse latérale de se déployer automatiquement lorsqu'elles détectent des coins et des arêtes, pour un nettoyage plus complet.

Un nettoyage puissant pour toute la maison

Avec une puissance d'aspiration de 22 000 Pa, soit 35 %[iv] de plus que son prédécesseur, l'Eureka J15 Max Ultra offre des performances exceptionnelles en matière de nettoyage en profondeur. Grâce à la technologie avancée ObstaCross, le robot franchit facilement les seuils jusqu'à 1,18 pouces et s'attaque aux seuils complexes à double couche jusqu'à 1,57 pouces[v], assurant ainsi des transitions transparentes à travers différents types de sols et d'obstacles.

Disponibilité

L'Eureka J15 Max Ultra sera disponible en juin 2025, au prix de 1 299 dollars. La première vague de ventes démarrera aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne[vi].

Eureka lance également le J15 Ultra, un modèle d'entrée de gamme de la gamme Eureka J15. Il est doté d'une puissance d'aspiration de 19 000 Pa, de la technologie FlexiRazor, de la fonction ScrubExtend et de la station de base tout-en-un. Le J15 Ultra devrait être lancé en mars 2025 au prix de 799 $[vii].

[i] Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux. [ii] 150+ La reconnaissance des objets est basée sur des tests internes effectués par le fabricant. [iii] Les algorithmes de détection et de nettoyage pilotés par l'IA sont optimisés pour les conditions domestiques standard. Des facteurs environnementaux, tels qu'un éclairage extrême ou des surfaces inhabituelles, peuvent affecter les performances. [iv] L'Eureka J15 Pro Ultra a une puissance d'aspiration de 16 200 Pa. [v] Basé sur des tests internes effectués par le fabricant, les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux. [vi] La disponibilité des produits peut varier selon les régions. Les délais de lancement sont susceptibles d'être modifiés. [vii] La disponibilité des produits peut varier selon les régions. Les délais de lancement sont susceptibles d'être modifiés.

À propos d'Eureka

Fondée en 1909 à Detroit, Michigan, USA, Eureka® propose une gamme complète d'aspirateurs, y compris des aspirateurs droits, des aspirateurs traîneaux, des aspirateurs à manche, des aspirateurs portatifs, des aspirateurs sans fil et des aspirateurs robots. Depuis plus de 100 ans, Eureka continue d'innover et de commercialiser des produits nouveaux et passionnants, ce qui lui vaut d'être connue en Amérique du Nord et dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.eureka.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589058/eureka_J15_Max_Ultra.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589059/IntelliView_AI_2_0.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589060/ScrubExtend_SweepExtend.jpg