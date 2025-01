Eureka stellt auf der CES 2025 den J15 Max Ultra mit innovativer Technologie zur Erkennung transparenter Flüssigkeiten vor

LAS VEGAS, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Eureka, ein Pionier auf dem Gebiet der Haushaltsreinigung mit mehr als einem Jahrhundert an Innovationen, stellt auf der CES 2025 stolz das neueste Mitglied seiner Roboterfamilie vor: den Eureka J15 Max Ultra. Der J15 Max Ultra baut auf der Leistung und Exzellenz der Roboterpalette auf und setzt einen neuen Standard in der robotergestützten Reinigung. Er kann Schmutz, Ablagerungen, verschiedene Bodentypen und nasse Verschmutzungen, einschließlich transparenter Flüssigkeiten[i], erkennen und sich ihnen anpassen. Außerdem bietet er eine innovative, ausziehbare Seitenbürste und einen Wischmopp für schwer zugängliche Ecken, eine verbesserte Hindernisüberwindung, um mühelos über Schwellen zu gleiten, und eine starke Saugleistung von 22.000 Pa für eine außergewöhnliche Reinigungsleistung.

eureka J15 Max Ultra IntelliView AI 2.0 ScrubExtend and SweepExtend

IntelliView TM AI 2.0 − Technologie zur Erkennung von transparenten Flüssigkeiten

Eurekas exklusive Technologie IntelliView™ AI, die erstmals mit dem J15 Pro Ultra eingeführt wurde, kann mehr als 150 Gegenstände[ii] erkennen und bietet eine intelligentere Möglichkeit, nasse Verschmutzungen[iii] zu bewältigen. Wenn der Roboter auf verschüttete Flüssigkeiten trifft, wird er angewiesen, seinen Körper automatisch zu drehen, die Reinigung mit dem Mopp zu priorisieren und die Bürstenrolle anzuheben, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in den Abfallbehälter gelangt. Allerdings könnten transparente Flüssigkeiten aufgrund des Einflusses des Umgebungslichts auf den RGB-Sichtsensor des Roboters immer noch übersehen werden.

Der Eureka J15 Max Ultra überwindet diese Einschränkung mit der bahnbrechenden IntelliView™ AI 2.0, einer fortschrittlichen Technologie, die ein Infrarot-Sichtsystem und einen FHD-Photodetektor integriert. Durch diese Kombination kann der Roboter zwei Arten von Ansichten in Echtzeit zu erstellen: hochauflösende Bilder der Gegenstände und ihrer Oberflächenstrukturen, die vom Umgebungslicht weitgehend unbeeinflusst sind. Diese Bilder werden von leistungsstarken KI-Algorithmen verarbeitet, die darauf trainiert sind, feine Unterschiede in Oberflächenreflexionen und -strukturen zu erkennen, sodass der Roboter Gegenstände und sogar transparente Flüssigkeiten klar erkennen kann.

Verbesserte Technologie zur Reinigung von Ecken und Kanten

Der Eureka J15 Max Ultra verfügt über ein fortschrittliches Doppelauszugssystem, mit dem selbst die engsten Ecken erreicht werden. Dieses System vereint die weithin anerkannte Mopp-Verlängerungstechnologie ScrubExtend des J15 Pro Ultra mit dem neu eingeführten SweepExtend. Dank dieser Innovationen fahren der Mopp und die Seitenbürste automatisch aus, wenn Ecken und Kanten erkannt werden, und sorgen so für eine gründlichere Reinigung.

Leistungsstarke Reinigungsleistung für das gesamte Heim

Mit einer verbesserten Saugleistung von 22.000 Pa - eine Steigerung von 35 %[iv] gegenüber dem Vorgängermodell - bietet der Eureka J15 Max Ultra eine außergewöhnliche Tiefenreinigungsleistung. Mit der fortschrittlichen ObstaCross-Technologie überwindet der Roboter mühelos Schwellen von bis zu 1,18 Zoll und bewältigt komplexe doppelschichtige Schwellen von bis zu 1,57 Zoll[v] und sorgt so für nahtlose Übergänge über verschiedene Bodenarten und Hindernisse hinweg.

Verfügbarkeit

Der Eureka J15 Max Ultra wird ab Juni 2025 zu einem Preis von 1.299 US-Dollar erhältlich sein. Die erste Verkaufswelle wird in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien[vi] anlaufen.

Darüber hinaus stellt Eureka den J15 Ultra vor, ein Einsteigermodell der Baureihe Eureka J15. Er verfügt über eine Saugleistung von 19.000 Pa, die FlexiRazor-Technologie, ScrubExtend und die All-in-One-Basisstation. Der J15 Ultra soll im März 2025 zu einem Preis von 799 US-Dollar[vii] auf den Markt kommen.

[i] Die tatsächliche Leistung kann je nach Einsatzbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren. [ii] Die Erkennung von mehr als 150 Gegenständen basiert auf internen Tests des Herstellers. [iii] KI-gesteuerte Erkennungs- und Reinigungsalgorithmen sind für normale Haushaltsbedingungen optimiert. Umgebungseinflüsse, wie extreme Lichtverhältnisse oder ungewöhnliche Oberflächen, können die Leistung beeinträchtigen. [iv] Der Eureka J15 Pro Ultra hat eine Saugleistung von 16.200 Pa. [v] Basierend auf den vom Hersteller intern durchgeführten Tests können die tatsächlichen Ergebnisse je nach Umgebungsfaktoren variieren. [vi] Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region abweichen. Der Zeitplan für die Einführung kann sich noch ändern. [vii] Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region abweichen. Der Zeitplan für die Einführung kann sich noch ändern.

Informationen zu Eureka

Eureka® wurde 1909 in Detroit, Michigan, USA, gegründet und bietet ein komplettes Sortiment an Staubsaugern an, darunter Bürstenstaubsauger, Bodenstaubsauger, Handstaubsauger, kabellose Staubsauger und Saugroboter. Seit über 100 Jahren bringt Eureka immer wieder innovative neue Produkte auf den Markt, für die das Unternehmen in Nordamerika und auf der ganzen Welt bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.eureka.com

