À l'occasion de son événement phare, Symbiosis 4, Druid AI a présenté des agents d'IA d'entreprise auto-construits.

LONDRES, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Druid AI, l'innovateur d'IA basé aux États-Unis, a introduit aujourd'hui son évolution la plus audacieuse à ce jour lors de Symbiosis 4 à Londres : des équipes de création virtuelles - une nouvelle génération d'agents d'intelligence artificielle auto-construits qui peuvent concevoir, tester et déployer d'autres agents d'intelligence artificielle. Cette étape positionne Druid AI comme la couche d'orchestration centrée sur l'humain pour l'autonomie à l'échelle de l'entreprise.

Druid AI - The Druid Conductor

Druid AI reflète désormais les centres d'excellence du monde réel, agissant efficacement comme une « usine » pour l'automatisation pilotée par l'IA. Grâce à cette innovation, qui s'appuie sur le moteur d'orchestration Conductor de DRUID, l'automatisation de l'entreprise va au-delà des outils fragmentés et se traduit par des résultats commerciaux mesurables, avec un suivi du retour sur investissement intégré dans chaque flux de travail. Prouvant sa mission de rendre l'IA accessible à tous, le cadre de Druid AI permet aux utilisateurs professionnels de co-créer des agents intelligents par le biais d'une interaction naturelle jusqu'à 10× plus rapide, tandis que les équipes techniques adaptent la livraison à la vitesse de l'entreprise : plus de 25 agents par mois avec une orchestration complète et un contrôle de conformité.

« Avec Druid, l'IA fonctionne réellement. elle raisonne. Elle se teste elle-même. Elle permet d'obtenir des résultats fiables, avec une transparence, une précision et un contrôle intégrés », déclare Joe Kim, PDG de Druid AI. « Les entreprises peuvent enfin orchestrer la technologie, les données et l'expertise humaine en un système intelligent et responsable. Elles peuvent désormais obtenir un retour sur investissement immédiatement et innover pour l'avenir. »

La société a également lancé la place de marché Druid Agentic , un écosystème d'agents d'IA prêts à être déployés pour des secteurs tels que la banque, la santé, l'enseignement supérieur et l'assurance. Chaque solution permet d'accélérer la rentabilité de l'IA, en s'appuyant sur une gouvernance et une sécurité de niveau entreprise, offrant une voie directe vers l'IA agentique.

Dans le droit fil de ces innovations, Druid AI a dévoilé sa marque et son identité visuelle, qui mettent l'accent sur les preuves plutôt que sur les promesses. Les trois piliers sur lesquels la marque repose - Contrôle, Précision et Résultats - reflètent la mission centrée sur l'homme de DRUID : une IA transparente et explicable qui a un impact réel sur les entreprises et qui améliore la qualité de vie.

Avec plus de 65 nouvelles fonctionnalités annoncées et une intégration approfondie sur des plateformes telles que Genesys, Microsoft, Avaya, Oracle et Salesforce, Druid AI continue d'aider les entreprises à orchestrer l'IA, les systèmes et les données en un flux intelligent, où chaque interaction crée de la valeur. Des agences gouvernementales américaines et des systèmes de santé nationaux aux réseaux mondiaux de télécommunications et d'universités, la plateforme d'IA agentique de Druid alimente déjà plus de 100 millions d'interactions avec le monde réel chaque mois.

Relations avec la presse :

Raluca Rotaru

[email protected]

004 0740 312 666

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807430/Druid_Conductor.jpg