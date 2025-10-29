En Symbiosis 4, su evento principal, Druid AI presentó agentes de IA empresariales de autoconstrucción

LONDRES, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Druid AI, la innovadora empresa de IA con sede en EE.UU., presentó hoy en Symbiosis 4 en Londres su mayor avance hasta la fecha: los Equipos Virtuales de Autoría, una nueva generación de agentes de IA autoconstruidos capaces de diseñar, probar e implementar otros agentes de IA. Este hito posiciona a Druid AI como la capa de orquestacióncentrada en el usuario para la autonomía a escala empresarial.

Druid AI - The Druid Conductor

Druid AI ahora replica los Centros de Excelencia del mundo real, funcionando como una "fábrica" para la automatización impulsada por IA. Gracias a esta innovación, potenciada por el motor de orquestaciónConductor de DRUID, la automatización empresarial trasciende las herramientas fragmentadas y se traduce en resultados de negocio medibles, con seguimiento del ROI integrado en cada flujo de trabajo. Demostrando su misión de democratizar el acceso a la IA, el marco de Druid AI permite a los usuarios denegocio co-crear agentes inteligentes mediante interacción natural hasta 10 veces más rápido, mientras que los equipos técnicos escalan la entrega a la velocidad empresarial: más de 25 agentes al mes con orquestación completa y control de cumplimiento normativo.

"Con Druid, la IA funciona de verdad. Razona. Se autoevalúa. Ofrece resultados fiables, con transparencia, precisión y control integrados", afirmÓ Joe Kim, consejero delegado de Druid AI. "Las empresas por fin pueden integrar tecnología, datos y experiencia humana en un sistema inteligente y responsable. Ahora pueden obtener rentabilidad hoy e innovar para el futuro".

La compañía también presentó Druid Agentic Marketplace, un ecosistema selecto de agentes de IA listos para implementar en sectores como la banca, la sanidad, la educación superior y los seguros. Cada solución ofrece una rápida obtención de valor con IA, basada en seguridad y gobernanza de nivel empresarial, proporcionando una vía directa a la IA de agentes.

En consonancia con estas innovaciones, Druid AI presentó su nueva imagen de marca e identidad visual, priorizando los resultados sobre las promesas. Sus tres pilares fundamentales -Control, Precisión y Resultados- reflejan la misión de DRUID, centrada en el ser humano: una IA transparente y explicable que genera un impacto real en los negocios y mejora la calidad de vida.

Con más de 65 nuevas funciones anunciadas y una profunda integración con plataformas como Genesys, Microsoft, Avaya, Oracle y Salesforce, Druid AI sigue impulsando a las empresas para que puedan orquestar la IA, los sistemas y los datos en un flujo inteligente, donde cada interacción genera valor. Desde agencias gubernamentales estadounidenses y sistemas nacionales de salud hasta empresas de telecomunicaciones globales y redes universitarias, la plataforma Agentic AI de Druid ya gestiona más de 100 millones de interacciones reales al mes.

