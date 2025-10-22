À l'occasion du Black Friday, OMTech lance des lasers de qualité professionnelle à des prix réduits

ANAHEIM, Californie, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Juste à temps pour la saison des économies, OMTech apporte la joie des fêtes aux fabricants, éducateurs et entrepreneurs avec ses soldes Black Friday, qui se déroulent du 3 au 28 novembre. Connu pour fournir des machines laser de qualité professionnelle à des prix accessibles, OMTech offre jusqu'à 40 % de réduction sur une sélection de graveurs laser CO₂ comme la nouvelle gamme Pronto , qui bénéficie pour la première fois d'une réduction de 12 %.

Pleins feux sur la gamme Pronto - La vitesse au service de la précision

OMTech new Pronto Series CO₂ Laser Engravers

La gamme Pronto d'OMTech, qui a fait les gros titres pour ses caractéristiques de pointe et sa conception axée sur l'utilisateur, occupe le devant de la scène ce Black Friday. Conçus pour une précision à grande vitesse, les lasers Pronto CO₂ sont équipés d'options de puissance allant de 60 à 150 W et d'une zone de gravure allant jusqu'à 1600 × 1000 mm. Ces machines atteignent des vitesses de gravure allant jusqu'à 1 000 mm/s, ce qui change la donne pour les opérations à haut volume et les projets aux délais serrés.

Mais ce n'est pas qu'une question de vitesse : les machines Pronto sont conçues pour la sécurité et la fiabilité à long terme. Chaque unité comprend :

Une enceinte laser de classe 1 avec fenêtre de visualisation complète

avec fenêtre de visualisation complète Un ventilateur d'échappement haute performance , éliminant le besoin d'une mise à niveau sur le marché secondaire

, éliminant le besoin d'une mise à niveau sur le marché secondaire Un miroir et supports de tête en aluminium pour une meilleure précision

pour une meilleure précision Une assistance à l'air avec capteurs de pression pour arrêter automatiquement les opérations si le flux d'air est interrompu

pour arrêter automatiquement les opérations si le flux d'air est interrompu Un capteur de température pour éviter la surchauffe en cas d'utilisation prolongée

Pour une durée limitée, les acheteurs de la gamme Pronto recevront gratuitement un refroidisseur d'eau de qualité industrielle et bénéficieront de remises allant jusqu'à 12 %, ce qui en fait le moment idéal pour mettre à niveau ou commencer votre aventure dans la gravure laser.

Conçu pour les fabricants, fiable pour les professionnels

Que vous soyez un propriétaire d'atelier chevronné ou un amateur de laser débutant, la gamme complète de graveurs laser CO₂ d'OMTech offre une polyvalence et un soutien inégalés. Les machines laser CO₂ sont dotées d'une table de travail entièrement fermée avec des fenêtres de protection pour une utilisation sûre et intelligente du laser. Que vous personnalisiez du bois et du cuir ou que vous découpiez de l'acrylique et du caoutchouc, les graveurs laser d'OMTech bénéficient de mesures de sécurité complètes, d'un service clientèle basé en Europe, d'une large communauté d'utilisateurs et de garanties étendues.

Agissez rapidement - les soldes se terminent le 28 novembre !

Il s'agit de la plus grande vente de l'année chez OMTech et c'est la première fois que la gamme Pronto fait l'objet d'une remise. Qu'il s'agisse de moderniser votre atelier, d'équiper l'espace de création d'une école ou de lancer une activité indépendante, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans la technologie laser haute performance.

Le Black Friday commence maintenant - Faites vos achats sur votre site OMTech local

Disponible pour les clients en Allemagne (DE) , au Royaume-Uni (UK) , en Espagne (ES) , en Italie (IT) , en Australie (AU) et en France (FR) .

Faites passer vos projets laser à la vitesse supérieure grâce à des offres exclusives et à une assistance locale.

À propos d'OMTech

OMTech est une marque américaine leader dans le domaine de la gravure laser, qui s'engage à rendre les machines laser de qualité professionnelle accessibles aux créateurs de tous niveaux. Avec une communauté mondiale d'utilisateurs en pleine expansion, OMTech soutient l'innovation par le biais de programmes éducatifs, d'une assistance technique et d'une large gamme de machines adaptées aux amateurs, aux éducateurs et aux propriétaires d'entreprises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798853/OMTech_Pronto_Series_CO__Laser_Engravers.jpg