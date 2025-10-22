OMTech bietet am Black Friday Laser der Profiklasse zu Hobby-Preisen an

ANAHEIM, Kalifornien, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Rechtzeitig zur Sparsaison bringt OMTech mit seinem Black-Friday-Sale, der vom 3. bis 28. November läuft, Weihnachtsstimmung in die Macher, Pädagogen und Unternehmer. OMTech ist dafür bekannt, professionelle Lasermaschinen zu erschwinglichen Preisen anzubieten, und bietet bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte CO₂-Lasergravierer wie die neue Pronto-Serie , die zum ersten Mal überhaupt um 12 % reduziert ist.

Fokus auf die Pronto-Serie – Geschwindigkeit trifft auf Präzision

OMTech new Pronto Series CO₂ Laser Engravers

Die OMTech-Pronto-Serie, die durch ihre innovativen Funktionen sowie ihr benutzerfreundliches Design Schlagzeilen machte, steht an diesem Black Friday im Mittelpunkt. Die für Hochgeschwindigkeits-Präzision konstruierten Pronto-CO₂-Laser sind mit Leistungsoptionen von 60 W bis 150 W und einem Gravurbereich von bis zu 1600 × 1000 mm ausgestattet. Diese Maschinen erreichen Graviergeschwindigkeiten von bis zu 1000 mm/s, was bei hohen Stückzahlen sowie zeitkritischen Projekten einen entscheidenden Unterschied macht.

Aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit – die Pronto-Maschinen sind auf Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt. Jede Einheit enthält:

ein Lasergehäuse der Klasse 1 mit Vollsichtfenster

mit Vollsichtfenster einen leistungsstarken Abluftventilator , der eine Nachrüstung auf dem Markt überflüssig macht

, der eine Nachrüstung auf dem Markt überflüssig macht einen Aluminiumspiegel und Kopfhalterungen für verbesserte Präzision

für verbesserte Präzision eine Luftunterstützung mit Drucksensoren zum automatischen Anhalten des Betriebs bei Unterbrechung des Luftstroms

zum automatischen Anhalten des Betriebs bei Unterbrechung des Luftstroms einen Temperatursensor zur Vermeidung von Überhitzung bei längerem Gebrauch

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Käufer der Pronto-Serie einen kostenlosen Industrie-Wasserkühler und profitieren von Preisnachlässen von bis zu 12 % – der perfekte Zeitpunkt also, um aufzurüsten oder mit der Lasergravur zu beginnen.

Für Macher gebaut, von Fachleuten vertraut

Egal, ob Sie ein erfahrener Geschäftsinhaber sind oder zum ersten Mal mit einem Laser arbeiten, die komplette Produktreihe der CO₂-Lasergravierer von OMTech bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Unterstützung. Ihre CO₂-Lasermaschinen verfügen über vollständig geschlossene Arbeitstische mit schützenden Sichtfenstern für einen sicheren und intelligenten Laserbetrieb. Ob Sie Holz und Leder personalisieren oder Acryl und Gummi schneiden, OMTech Lasergravierer werden durch umfassende Sicherheitsmaßnahmen, einen in Europa ansässigen Kundendienst, eine große Anwendergemeinschaft sowie umfassende Garantien unterstützt.

Handeln Sie schnell – der Verkauf endet am 28. November!

Dies ist die größte Aktion von OMTech in diesem Jahr – und es ist das erste Mal, dass die Pronto-Serie mit einem Rabatt angeboten wird. Egal, ob Sie Ihre Werkstatt aufrüsten, einen Werkplatz in der Schule einrichten oder einen Nebenerwerb starten wollen – der Zeitpunkt für eine Investition in leistungsstarke Lasertechnologie war noch nie so günstig.

Der Black Friday beginnt jetzt – kaufen Sie auf Ihrer lokalen OMTech-Website ein

Verfügbar für Kunden in Deutschland (DE) , dem Vereinigten Königreich (UK) , Spanien (ES) , Italien (IT) , Australien (AU) und Frankreich (FR) .

Bringen Sie Ihre Laserprojekte mit exklusiven Angeboten und lokalem Support auf die nächste Stufe.

Informationen zu OMTech

OMTech ist eine führende Marke für Lasergravierer mit Sitz in den USA, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, professionelle Lasermaschinen für Kreative auf jedem Niveau zugänglich zu machen. Mit einer wachsenden weltweiten Anwendergemeinschaft unterstützt OMTech Innovationen durch Schulungsprogramme, technischen Support sowie eine breite Palette Maschinen, die auf Hobbyisten, Ausbilder und Geschäftsinhaber gleichermaßen zugeschnitten sind.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2798853/OMTech_Pronto_Series_CO__Laser_Engravers.jpg