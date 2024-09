À l'occasion du centenaire de l'IFA, les lauréats des GPTIAwards 2024 ont été dévoilés, traçant la voie des futurs progrès technologiques

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En 2024, coïncidant avec le centenaire de l'Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), les lauréats des Global Product Technology Innovation Awards (GPTIAwards) ont été dévoilés le 6 septembre. Créé en 2014 par l'International Data Group (IDG) et la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie allemandes (DIHK), les GPTIAwards fêtent cette année leur dixième anniversaire. Cette étape souligne non seulement leurs influence et autorité durables dans le secteur technologique mondial, mais aussi leur rôle essentiel dans la promotion de l'innovation dans le domaine de l'électronique grand public à l'échelle mondiale.

Depuis sa création, les GPTIAwards sont devenus un indicateur clé de l'industrie mondiale de l'électronique grand public. En plus de célébrer l'innovation technologique, ils jouent le rôle de chroniqueurs et de catalyseurs pour l'avancement du secteur technologique. Au cours de la dernière décennie, ils ont observé l'émergence et la mise en œuvre de nombreuses technologies révolutionnaires. Pour ce qui est de l'avenir, nous prévoyons que les dix prochaines années apporteront encore plus d'innovations et de produits pionniers, propulsant l'industrie vers de nouveaux sommets.

Les lauréats dévoilés présentent des technologies de pointe

À l'issue d'une compétition intense et d'une évaluation par des experts, les GPTIAwards 2024 ont récompensé plus de 20 entreprises. Le prix « Product Technology Gold Award » a été décerné à des marques telles que BOSCH, SIEMENS, MIDEA, AEG, TCL, MIELE, SONY, HISENSE, TECNO, SAMSUNG, CHANGHONG, ECOVACS, DYSON, TINECO, PHILIPS, BOE, JMGO, JURA et FITBIT. Parmi les autres mentions notables figurent LIEBHERR, BMW, BEKO, LOEWE, TESLA, IMOU, BLUETTI et VESTEL. Ces produits primés ont fait preuve d'une innovation de marque grâce à des avancées technologiques significatives en matière de conception ou d'application. Des représentants du European Digital Group, des hôtes de l'IFA et des membres du comité de remise des prix étaient présents pour assister à l'événement.

Lors de cet IFA, plusieurs produits et marques d'entreprises chinoises ont notamment été mis en évidence dans un éventail de catégories telles que les climatiseurs, les réfrigérateurs, les téléviseurs, les aspirateurs robots, les sources d'énergie portables, les projecteurs, les consoles et manettes de jeu et les appareils photo à batterie.

Les marques chinoises d'appareils ménagers accélèrent leur mondialisation grâce aux technologies de pointe

Ces dernières années, alors que la mondialisation s'intensifie et que les liens économiques entre les pays se resserrent, la technologie et l'innovation sont devenues des moteurs essentiels de la croissance de l'industrie. Face aux défis économiques mondiaux et à l'évolution des marchés de consommation, les grandes entreprises d'électroménager affinent leurs stratégies et s'aventurent sur les marchés internationaux.

MIDEA a obtenu les prix « Innovative Heating Technology Gold Award », « Integrated Fresh Air Technology Gold Award » et « 4WD Wind Control Technology Gold Award » pour ses trois produits phares, à savoir le CirQHP Indoor Hybrid pour les marchés étrangers, le Fresh Air Explorer Residential Central AC et l'Air Virtuoso T3. Ces produits présentent des avancées significatives dans le cadre d'une nouvelle approche innovante du chauffage hybride intérieur, de la technologie de l'air frais et des systèmes de contrôle du vent.

Le téléviseur de la série TCL A300 NXTFRAME a reçu le prix « Lifestyle TV Design Innovation Gold Award » pour ses caractéristiques remarquables, notamment son design polyvalent, sa forme ultra-mince et son système sonore supérieur, qui intègrent de manière transparente la technologie moderne et l'élégance artistique. En outre, le réfrigérateur TCL Free Built-In trouve un équilibre idéal entre grande capacité et dimensions compactes grâce à son profil ultra-mince de 580 mm, son design intégré et sa technologie de ventilation par le bas. Cette innovation répond aux besoins des maisons modernes en termes de style et de fonctionnalité, ce qui lui a valu de rafler le prix « Free Built-In Design Innovation Gold Award ».

Le téléviseur Hisense Laser TV se distingue au niveau mondial par une solution d'entrée dans la maison avec cadre pliable, une technologie agréable pour les yeux et une qualité d'affichage cinématographique, ce qui lui a valu le prix « Large Screen Display Technology Gold Award ». En 2023, les téléviseurs Hisense Laser TV ont connu une croissance significative à l'étranger, un téléviseur laser sur deux expédié dans le monde étant un Hisense, ce qui a permis d'établir une norme élevée pour la fabrication chinoise haut de gamme à l'étranger.

La série CHiQ Xingbo de CHANGHONG a été saluée par le prix « Extraordinary Audiovisual Experiences Gold Award » pour ses performances techniques exceptionnelles. Depuis son lancement en août 2023, ce modèle phare haut de gamme est rapidement devenu un leader sur le marché des téléviseurs à taux de rafraîchissement élevé de 288 Hz. En outre, CHiQ a reçu le prix « Smart Home Appliance Brand Award », renforçant ainsi son importance dans le secteur des appareils électroménagers intelligents.

L'écran coulissant BOE de 31,6 pouces a quant à lui remporté le prix « Flexible Slidable Display Technology Gold Award » pour son design coulissant unique et sa technologie OLED flexible, devenant ainsi un chef-d'œuvre de la technologie d'affichage du futur. Le produit peut non seulement passer librement d'une taille à l'autre, mais réalise également une distance de glissement totale de plus de 260 mm, alors que la profondeur du pli peut être limitée à moins de 0,3 mm.

Le DEEBOT X8 PRO OMNI d'ECOVACS a été distingué par le prestigieux prix « Indoor Cleaning Solutions Gold Award », qui reconnaît son intégration révolutionnaire de la technologie intelligente de pointe avec le système pionnier de nettoyage à eau renouvelée OZMO ROLLER. En outre, ECOVACS a reçu le réputé prix « Home Cleaning Robot Brand Award », soulignant ainsi son influence notable et sa remarquable réussite sur le marché mondial.Le FLOOR ONE STRETCH S6 de TINECO se distingue par son design plat unique à 180°, qui transforme les pratiques traditionnelles de nettoyage à domicile et a été récompensé par le prix « Floor Cleaning Solutions Gold Award ».

La modernisation des équipements de jeux répond à la demande des consommateurs haut de gamme

Le succès continu du marché mondial des consoles de jeux et l'expansion rapide du secteur des jeux sur PC ont créé de nouvelles opportunités pour les entreprises d'équipements de jeux. Lors de l'IFA 2024, le MEGA MINI Gaming G1 de TECNO a remporté le prix « Design and Technology Integration Innovation Gold Award ». En outre, le Pocket Go de Techno a été salué par le prix « AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award », annonçant une nouvelle ère pour les appareils de jeu à réalité augmentée sous Windows.

La technologie intelligente et l'efficacité énergétique : la quête ultime des entreprises

À une époque caractérisée par l'innovation scientifique et technologique et un engagement en faveur du développement durable, la technologie intelligente et l'efficacité énergétique deviennent les objectifs ultimes des entreprises de l'électronique grand public et de la technologie. Le N1S Ultimate 4K de JMGO, le premier projecteur 4K triple laser à cardan au monde doté de Google TV, a été récompensé par le prix « Laser Projection Technology Gold Award » pour sa technologie MALC™ Triple laser et sa conception innovante de cardan intégré.L'AOV PT IMOU a reçu le prix « Energy-Saving Technology Innovation Award » pour ses performances exceptionnelles en mode vidéo toujours actif et est équipé d'une technologie à faible consommation d'énergie qui permet de continuer à enregistrer pendant 15 jours avec seulement une batterie de 10 000 mAh. Le chargeur à panneau solaire fonctionne même très bien à une température de -10 ℃. L'AC240P de BLUETTI, le premier dispositif de stockage d'énergie portable de grande capacité avec une résistance à la poussière et à l'eau IP65, a remporté le prix « Intelligent Portable Energy Storage Innovation Award ».

L'histoire des GPTIAwards, qui s'étend sur une décennie, met en lumière les avancées technologiques de l'industrie mondiale des technologies et retrace son évolution dynamique. À l'avenir, ils continueront à incarner le professionnalisme, l'autorité et l'innovation de pointe. En mettant l'accent sur les tendances technologiques émergentes, les GPTIAwards favoriseront les avancées et les applications innovantes dans le secteur mondial de l'électronique grand public et insuffleront une nouvelle vitalité à l'industrie, façonnant collectivement un avenir plus intelligent et plus connecté.