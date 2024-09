Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der IFA wurden die Gewinner der GPTIAwards 2024 bekannt gegeben, die den Kurs für zukünftige technologische Fortschritte vorgeben

BERLIN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2024, zeitgleich mit dem hundertjährigen Bestehen der Internationalen Funkausstellung Berlin (IFA), wurden am 6. September die Gewinner der Global Product Technology Innovation Awards (GPTIAwards) bekannt gegeben. Die GPTIAwards wurden 2014 von der International Data Group (IDG) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ins Leben gerufen und feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur den anhaltenden Einfluss und die Autorität des Unternehmens im globalen Technologiesektor, sondern auch seine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen in der Unterhaltungselektronik weltweit.

Seit ihrer Einführung haben sich die GPTIAwards zu einem wichtigen Indikator für die weltweite Unterhaltungselektronikbranche entwickelt. Sie feiern nicht nur die technologische Innovation, sondern fungieren auch als Chronist und Katalysator für die Entwicklung des Technologiesektors. In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche bahnbrechende Technologien entwickelt und eingeführt. Wir gehen davon aus, dass die nächsten zehn Jahre noch mehr bahnbrechende Innovationen und Produkte bringen werden, die die Branche zu neuen Höhenflügen anspornen.

Enthüllte Gewinner präsentieren Spitzentechnologie

Nach einem intensiven Wettbewerb und der Bewertung durch Experten haben die GPTIAwards 2024 über 20 Unternehmen ausgezeichnet. Der „Product Technology Gold Award" ging an Marken wie BOSCH, SIEMENS, MIDEA, AEG, TCL, MIELE, SONY, HISENSE, TECNO, SAMSUNG, CHANGHONG, ECOVACS, DYSON, TINECO, PHILIPS, BOE, JMGO, JURA, und FITBIT. Weitere namhafte Namen sind LIEBHERR, BMW, BEKO, LOEWE, TESLA, IMOU, BLUETTI und VESTEL. Diese preisgekrönten Produkte haben durch bedeutende technologische Fortschritte im Design oder in der Anwendung eine markengeführte Innovation dargestellt. Vertreter der European Digital Group, der IFA-Gastgeber und hochrangige Mitglieder des Preisverleihungskomitees waren anwesend, um die Veranstaltung zu verfolgen.

Auf dieser IFA traten mehrere chinesische Unternehmen mit ihren Produkten und Marken hervor, die eine Reihe von Kategorien abdeckten, wie z. B. Klimaanlagen, Kühlschränke, Fernsehgeräte, Staubsaugerroboter, tragbare Stromquellen, Projektoren, Spielkonsolen, Game-Controller und batteriebetriebene Kameras.

Chinesische Haushaltsgerätemarken beschleunigen ihre Globalisierung mit fortschrittlicher Technologie

In den letzten Jahren haben sich im Zuge der Globalisierung und der engeren wirtschaftlichen Verflechtung zwischen den Ländern Technologie und Innovation zu den wichtigsten Triebkräften für das Wachstum der Branche entwickelt. Als Reaktion auf die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen und die sich verändernden Verbrauchermärkte verfeinern führende Haushaltsgerätehersteller ihre Strategien und wagen den Schritt auf internationale Märkte.

MIDEA hat den „Innovative Heating Technology Gold Award", den „Integrated Fresh Air Technology Innovation Gold Award" und den „4WD Wind Control Technology Innovation Gold Award" für seine drei herausragenden Produkte erhalten, nämlich den CirQHP Indoor Hybrid für den Überseemarkt, den Fresh Air Explorer Residential Central AC und den Air Virtuoso T3. Diese Produkte stellen einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie einen innovativen neuen Ansatz für hybride Innenraumheizungen, Frischlufttechnologie und Windsteuerungssysteme darstellen.

Der A300 Series NXTFRAME TV von TCL hat den „Lifestyle TV Design Innovation Gold Award" für seine bemerkenswerten Eigenschaften erhalten, darunter ein vielseitiges Design, eine ultradünne Form und ein hervorragendes Soundsystem, das moderne Technologie und künstlerische Eleganz nahtlos miteinander verbindet. Darüber hinaus bietet der Free-Built-in-Kühlschrank von TCL mit seinem ultraflachen Profil von 580 mm, dem Einbaudesign und der Bodenbelüftungstechnologie ein ideales Gleichgewicht zwischen großer Kapazität und kompakten Abmessungen. Diese Innovation erfüllt die Anforderungen moderner Haushalte an Stil und Funktionalität und wurde mit dem „Free Built-In Design Innovation Gold Award" ausgezeichnet.

Der Laser TV von Hisense hebt sich weltweit mit seiner branchenweit ersten Lösung für einen faltbaren Rahmen für den Hauseinbau, seiner augenschonenden Technologie und seiner Kinoqualität ab und wurde mit dem „Large Screen Display Technology Gold Award" ausgezeichnet. Im Jahr 2023 verzeichneten die Laser-Fernseher von Hisense ein beträchtliches Wachstum in Übersee. Jeder zweite weltweit ausgelieferte Laser-Fernseher war ein Hisense-Gerät und setzte damit einen hohen Standard für chinesische Premium-Hersteller im Ausland.

Die CHiQ Xingbo-Serie von CHANGHONG wurde mit dem „Extraordinary Audiovisual Experiences Gold Award" für ihre außergewöhnliche technische Leistung ausgezeichnet. Seit seiner Markteinführung im August 2023 hat sich dieses High-End-Flaggschiff schnell zum Marktführer bei Fernsehern mit hoher Bildwiederholfrequenz von 288 Hz entwickelt. Darüber hinaus wurde CHiQ mit dem „Smart Home Appliance Brand Award" ausgezeichnet, was seine herausragende Stellung im Bereich der intelligenten Haushaltsgeräte unterstreicht.

Der 31,6"-Schiebedisplay von BOE gewann den „Flexible Slidable Display Technology Gold Award" für sein einzigartiges Schiebedesign und die flexible OLED-Technologie und ist damit ein Meisterwerk der zukünftigen Display-Technologie. Das Produkt kann nicht nur frei zwischen verschiedenen Größen wechseln, sondern auch einen Gesamtgleitweg von mehr als 260 mm realisieren, wobei die Faltentiefe auf weniger als 0,3 mm begrenzt werden kann.

Der DEEBOT X8 PRO OMNI von ECOVACS wurde mit dem prestigeträchtigen „Indoor Cleaning Solutions Gold Award" ausgezeichnet. Damit wird die bahnbrechende Integration modernster intelligenter Technologie mit dem bahnbrechenden OZMO ROLLER Water Renewal Mopping System gewürdigt. Darüber hinaus hat ECOVACS den angesehenen „Home Cleaning Robot Brand Award" erhalten, was seinen bemerkenswerten Einfluss und bemerkenswerte Leistung auf dem globalen Markt unterstreicht.Der FLOOR ONE STRETCH S6 von TINECO zeichnet sich durch sein einzigartiges, 180° flaches Design aus, das die traditionellen Reinigungsverfahren im Haushalt verändert und mit dem „Floor Cleaning Solutions Gold Award" ausgezeichnet wurde.

Upgrades für Gaming-Ausrüstung erfüllen High-End-Verbraucherwünsche

Der anhaltende Erfolg des weltweiten Konsolenspielemarktes und die rasante Expansion des PC-Spielesektors haben neue Möglichkeiten für die Hersteller von Spielgeräten geschaffen. Während der IFA 2024 wurde TECNO MEGA MINI Gaming G1 mit dem „Design and Technology Integration Innovation Gold Award" ausgezeichnet. Darüber hinaus sicherte sich TECNO Pocket Go den „AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award" und läutete damit eine neue Ära für Windows AR-Gaming-Geräte ein.

Intelligente Technologie und Energieeffizienz als ultimatives Streben der Unternehmen

In einer Zeit, die von wissenschaftlicher und technologischer Innovation und dem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit geprägt ist, werden intelligente Technologie und Energieeffizienz zu den ultimativen Zielen für Unterhaltungselektronik- und Technologieunternehmen. Der N1S Ultimate 4K von JMGO, der weltweit erste 4K-Triple-Laser-Gimbal-Projektor mit Google TV, wurde mit dem „Laser Projection Technology Gold Award" für seine MALC™ Triple-Laser-Technologie und das innovative integrierte Gimbal-Design ausgezeichnet. IMOU AOV PT erhielt den „Energy-Saving Technology Innovation Award" für seine außergewöhnliche Leistung im „Always-on"-Videomodus und ist mit einer stromsparenden Technologie ausgestattet, die die Aufzeichnung 15 Tage lang mit einem 10000mAh-Akku aufrechterhält, und das Solarpanel-Ladegerät funktioniert sogar bei Temperaturen von -10 ℃ sehr gut. Der AC240P von BLUETTI, der erste tragbare Energiespeicher mit hoher Kapazität, der staub- und wasserdicht nach IP65 ist, wurde mit dem „Intelligent Portable Energy Storage Innovation Award" ausgezeichnet.

Die jahrzehntelange Geschichte der GPTIAwards beleuchtet die technologischen Fortschritte der globalen Tech-Industrie und zeigt ihre dynamische Entwicklung auf. Sie wird auch in Zukunft für Professionalität, Autorität und Spitzeninnovation stehen. Mit dem Fokus auf aufkommende Techniktrends werden die GPTIAwards Fortschritte und innovative Anwendungen im globalen Unterhaltungselektroniksektor vorantreiben und der Branche neue Impulse geben, um gemeinsam eine intelligentere und besser vernetzte Zukunft zu gestalten.