À l'occasion du Mobile World Congress, le ministre indien des communications lance la plateforme d'interconnexion de centres de données (DCI) hyper évolutive de Tejas Networks

BENGALORE Inde et BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE : 540595) (NSE : TEJASNET) a annoncé aujourd'hui le lancement du TJ1600-D3, son produit de transport optique MRL (multiplexage en longueur d'onde) polyvalent de nouvelle génération, spécialement conçu pour répondre à la demande croissante d'interconnexions de centres de données à l'échelle du térabit dans le monde entier.

Le produit a été dévoilé par Shri. Jyotiraditya Scindia, ministre indien des télécommunications et ministre du développement de la région du Nord-est (Development of the North Eastern Region - DoNER) à l'occasion du Mobile World Congress (MWC) 2026, à Barcelone, en Espagne, plus tôt aujourd'hui.

Shri Jyotiraditya Scindia a déclaré à cette occasion : « Je félicite Tejas Networks pour avoir franchi une nouvelle étape dans la conception et la fabrication de produits de télécommunications de pointe pour un monde activé par l'intelligence artificielle. Cette annonce souligne ses capacités de recherche et développement de classe mondiale et place l'Inde à la pointe de l'innovation technologique mondiale. »

Arnob Roy, directeur de l'exploitation et directeur exécutif de Tejas Networks, a ajouté : « Les schémas de trafic ont évolué de manière spectaculaire ces dernières années, car les webcalers, les opérateurs et les fournisseurs de cloud construisent des centres de données, des clusters de calcul d'IA et des nœuds d'IA en périphérie de plus en plus grands. Cela a provoqué une refonte fondamentale des architectures de réseaux modernes, car nos clients ont besoin de produits compacts, économes en énergie et hyper évolutifs pour déplacer de manière fiable des volumes massifs de données à travers ces installations distribuées. Le TJ1600-D3 est une solution idéale et évolutive pour répondre à ce besoin de connectivité en constante évolution. »

Doté des derniers DSP (processeurs de signaux numériques) et jeux de puces, le TJ1600-D3 est conçu pour les opérateurs et les entreprises qui exigent une capacité extrême, une fiabilité de niveau opérateur et une efficacité énergétique de premier ordre. La solution prend en charge une gamme de trafics optimisés en termes de performance et de puissance, avec des débits flexibles allant de 400G à 1,2T par longueur d'onde et une capacité d'étagère allant jusqu'à 51,2 Tbps. La redondance des contrôleurs, des ventilateurs et des modules d'alimentation, combinée à la compatibilité universelle de l'alimentation CA/CC, garantit que le TJ1600-D3 fournit des services hautement résilients dans un facteur de forme 3-RU optimisé.

Tejas Networks Ltd. conçoit et fabrique des produits pour le réseau terrestre et sans fil de haute performance pour des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, des services publics, et des organismes de défense et gouvernementaux dans plus de 75 pays. Tejas Networks Ltd. fait partie du groupe Tata (Panatone Finvest Ltd., une filiale de Tata Sons Pvt. Ltd. étant l'actionnaire majoritaire).

