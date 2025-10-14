À l'occasion du salon Solar & Storage Live KSA, Clou présente une solution de stockage d'énergie adaptée au désert

RIYADH, Arabie Saoudite, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du salon Solar & Storage Live KSA 2025, qui s'est déroulé du 12 au 14 octobre 2025 à Riyad, Clou Energy Storage a présenté ses dernières innovations en matière de stockage d'énergie à grande échelle pour les services publics et les applications commerciales et industrielles. Mettant en avant le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide Aqua C3.0 Pro et les solutions côté CA conçues pour les climats désertiques difficiles du Moyen-Orient et de l'Afrique, cette démonstration souligne la capacité de l'entreprise à développer des technologies de pointe pour répondre aux demandes spécifiques des marchés régionaux, renforçant ainsi son leadership dans le secteur du stockage d'énergie.

CLOU Aqua-C3.0 Pro Liquid-Cooled Energy Storage System

Conformément au plan Saudi Vision 2030, le pays a pour objectif de tirer plus de 50 % de son énergie des énergies renouvelables d'ici à 2030. Pour soutenir cette transition, l'Arabie saoudite introduit activement des technologies avancées de stockage d'énergie afin de relever les principaux défis posés par les systèmes d'énergie renouvelable, à savoir renforcer la stabilité de la production d'électricité, améliorer la flexibilité du réseau et stimuler l'efficacité énergétique globale. Clou a présenté au cours du salon son système de stockage d'énergie à refroidissement liquide Aqua C3.0 Pro personnalisé et ses solutions côté CA, fournissant des solutions de stockage d'énergie à haute performance pour les environnements désertiques difficiles et exigeants.

L'Aqua C3.0 Pro est dotée d'une cellule à très grande capacité de 600Ah+ et d'une capacité de 6,88 MWh dans une seule armoire. Cette solution permet d'améliorer considérablement l'efficacité du système, la sécurité et la facilité d'exploitation et de maintenance, en réduisant de 10,63 % le coût total de possession. Le système offre également une grande adaptabilité aux conditions désertiques difficiles et à haute température au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à trois technologies de base : gestion thermique avancée, adaptation au côté CA et protection personnalisée contre le sable et la poussière.

En termes de technologie de gestion thermique, tirant parti d'une synergie entre une conception structurelle isolée avancée et une unité de refroidissement liquide haute puissance, le système gère efficacement le déclassement thermique à des températures ambiantes de 55°C, permettant un rendement stable en cas de stress thermique maximal.

Pour améliorer l'adaptabilité du côté CA et surmonter les défis de déclassement des transformateurs/systèmes de conversion de la puissance en cas de chaleur extrême, la solution utilise un MV Skid de grande capacité, permettant une sortie continue à pleine puissance à 55°C - répondant ainsi efficacement aux exigences opérationnelles des systèmes de stockage de l'énergie des batteries. En plus de tenir compte des variations climatiques régionales, le système est doté d'une conception adaptative garantissant des performances fiables dans divers environnements d'exploitation.

En réponse à l'invasion de sable et de poussière, l'Aqua C3.0 Pro personnalisé améliore considérablement la fiabilité opérationnelle du système dans les environnements difficiles grâce à une conception hermétique des composants principaux et à une protection personnalisée contre le sable et la poussière.

Outre le lancement de nouveaux produits, CLOU a également présenté sa matrice de produits avancés, notamment le système Aqua-C2.5 à refroidissement liquide, le système de stockage d'énergie C&I Aqua-E233 et le système CLOU EMS, prenant ainsi en charge les principaux scénarios du côté du réseau et du côté C&I.

Clou a près de 30 ans d'expérience approfondie dans le domaine de l'électricité. Pour les environnements complexes, Clou a effectué plusieurs projets de référence dans le monde entier, notamment le projet de stockage d'énergie à grande échelle dans le désert d'Atacama au Chili, qui répond aux défis posés par les températures élevées et les tempêtes de sable et le projet de stockage d'énergie côtier à grande échelle dans un environnement salin et à forte humidité à Haifeng, Guangdong, en Chine. Grâce à une connaissance approfondie des besoins mondiaux en énergie et des différences environnementales entre les régions, Clou continue de favoriser la transition énergétique grâce à des solutions sur mesure, ce qui lui permet d'occuper une position de leader mondial dans le secteur du stockage de l'énergie.

