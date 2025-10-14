Clou präsentiert auf der Solar & Storage Live KSA eine für Wüstengebiete geeignete Energiespeicherlösung

RIAD Saudi-Arabien, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Solar & Storage Live KSA 2025, die vom 12. bis 14. Oktober 2025 in Riad stattfand, präsentierte Clou Energy Storage seine neuesten Innovationen für groß angelegte Energiespeicheranwendungen in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie. Mit dem Schwerpunkt auf dem flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystem Aqua C3.0 Pro und AC-seitigen Lösungen, die speziell für die anspruchsvollen Wüstenklimata im Nahen Osten und in Afrika entwickelt wurden, unterstreicht diese Demonstration die Fähigkeit des Unternehmens, modernste Technologien auf spezifische regionale Marktanforderungen abzustimmen und damit seine Führungsposition im Bereich der Energiespeicherung zu festigen.

CLOU Aqua-C3.0 Pro Liquid-Cooled Energy Storage System

Im Rahmen der Saudi Vision 2030 strebt das Land an, bis 2030 über 50 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Um diesen Übergang zu unterstützen, führt Saudi-Arabien aktiv fortschrittliche Energiespeichertechnologien ein, um die wichtigsten Herausforderungen in erneuerbaren Energiesystemen anzugehen – die Stabilität der Stromerzeugung zu verbessern, die Flexibilität des Netzes zu erhöhen und die Gesamtenergieeffizienz zu steigern. Clou präsentierte auf der Messe sein maßgeschneidertes flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem Aqua C3.0 Pro sowie AC-seitige Lösungen und bot damit leistungsstarke Energiespeicherlösungen für anspruchsvolle, raue Wüstenumgebungen an.

Das Aqua C3.0 Pro verfügt über eine Zelle mit einer extrem hohen Kapazität von 600 Ah+ und eine Kapazität von 6,88 MWh in einem einzigen Gehäuse. Es erzielt einen erheblichen Fortschritt in Bezug auf Systemeffizienz, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 10,63 %. Das System zeichnet sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an die rauen Bedingungen in den Wüstenregionen des Nahen Ostens und Afrikas aus, was auf drei Kerntechnologien zurückzuführen ist: fortschrittliches Wärmemanagement, Anpassung der Wechselstromseite und maßgeschneiderter Sand- und Staubschutz.

Im Bereich der Wärmemanagement-Technologie nutzt das System die Synergieeffekte zwischen einer fortschrittlichen isolierten Konstruktion und einer leistungsstarken flüssigkeitsgekühlten Einheit und wirkt so einer thermischen Leistungsminderung bei Umgebungstemperaturen von 55 °C wirksam entgegen, wodurch eine stabile Leistung unter maximaler thermischer Belastung gewährleistet wird.

Um die Anpassungsfähigkeit auf der Wechselstromseite zu verbessern und die Herausforderungen hinsichtlich der Leistungsminderung von Transformatoren/PCS bei extremer Hitze zu bewältigen, wird eine Lösung mit einem leistungsstarken MV-Skid eingesetzt, der eine kontinuierliche Vollausgangsleistung bei 55 °C ermöglicht und damit die Betriebsanforderungen von BESS effektiv erfüllt. Um regionalen Klimaschwankungen besser gerecht zu werden, verfügt das System über ein adaptives Design, das eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Betriebsumgebungen gewährleistet.

Als Reaktion auf das Eindringen von Sand und Staub verbessert der maßgeschneiderte Aqua C3.0 Pro die Betriebssicherheit des Systems in rauen Umgebungen erheblich durch eine versiegelte Konstruktion der Kernkomponenten und einen maßgeschneiderten Sand- und Staubschutz.

Neben der Vorstellung neuer Produkte präsentierte CLOU auch seine fortschrittliche Produktpalette, darunter das flüssigkeitsgekühlte System Aqua-C2.5, das C&I-Energiespeichersystem Aqua-E233 und CLOU EMS, die alle wichtigen Szenarien von der Netzseite bis zur C&I-Seite abdecken.

Clou verfügt über fast 30 Jahre fundierte Erfahrung im Bereich der Elektrizität. Für komplexe Anwendungsumgebungen hat Clou weltweit eine Reihe von Benchmark-Projekten umgesetzt, darunter das Großprojekt zur Energiespeicherung in der Atacama-Wüste in Chile, das sich mit den Herausforderungen hoher Temperaturen und Sandstürme befasst, sowie das Großprojekt zur Energiespeicherung an der Küste in der salzigen und feuchten Umgebung von Haifeng, Guangdong, China. Clou nutzt seine fundierten Kenntnisse über den weltweiten Energiebedarf und die regionalen Umweltbedingungen und treibt die Energiewende mit maßgeschneiderten Lösungen weiter voran – und sichert sich damit eine weltweit führende Position im Bereich der Energiespeicherung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794576/image.jpg