À l'occasion du sommet de Milan, Xiaohongshu et VOGUE Business présentent de nouveaux horizons en matière de santé et de bien-être

MILAN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 26 au 27 septembre, Xiaohongshu s'est associé à VOGUE Business pour accueillir le sommet « Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyle » à Milan, en Italie. En tant que partenaire stratégique exclusif, Xiaohongshu a réuni les leaders mondiaux de l'industrie sur la scène internationale pour explorer les stratégies de marque numérique et les écosystèmes de marketing innovants sur le marché chinois.

Rex Zhang, General Manager of the Commercial Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Industry Group Divison at Xiaohongshu Jayden Wu, Head of the Healthcare and Wellness Industry Division at Xiaohongshu

Animateur clé du sommet , Xiaohongshu a organisé une table ronde sur les nouvelles tendances de consommation en matière de soins de santé et de bien-être, présentant l'évolution de l'industrie de la santé en Chine et proposant des solutions marketing avant-gardistes aux marques désireuses de s'établir dans ce secteur.

Aujourd'hui, Xiaohongshu s'est imposé comme un centre de partage de modes de vie sains et une ressource complète pour les amateurs de bien-être. Avec une communauté dynamique de plus de 150 millions d'utilisateurs soucieux de leur santé , la plateforme de réseau social est devenue un catalyseur pour des sujets tendance tels que l'éclaircissement de la peau et l'anti-vieillissement, la perte de poids saine, les soins capillaires, l'équilibre nutritionnel, l'exploration thérapeutique et le soulagement du stress, soulignant l'évolution vers des modes de vie sains et la gestion de la santé, ainsi que les nouvelles opportunités commerciales générées par l'évolution des habitudes de santé .

Lors de la table ronde intitulée « Navigating the new tools for digital succes » (Utiliser les nouveaux outils pour la réussite numérique), Rex Zhang, directeur général de la division commerciale des biens de consommation à circulation rapide (FMCG) chez Xiaohongshu et Jayden Wu, chef de la division des soins de santé et du bien-être chez Xiaohongshu, ont analysé les tendances de l'industrie et les attentes du marché, en soulignant la logique commerciale sous-jacente de la plateforme : public cible x scénarios spécifiques x avantages du produit.

Au gré des différentes tranches d'âge, les consommateurs ont des besoins et des préférences variés, chacun ayant ses propres désirs physiques, expérientiels et expressifs. Lors du sommet, Xiaohongshu a identifié huit groupes démographiques clés comme « défenseurs des soins physiques » dans le domaine des soins de santé et du bien-être : les chargeurs de vitalité, les chercheurs d'efficacité sur le lieu de travail, les défenseurs de la vie lente, les chercheurs d'éclat, les enthousiastes du soin de soi, les fanatiques du fitness, les explorateurs de l'endurance et les précurseurs de tendance aux cheveux argentés.

Xiaohongshu dévoile de véritables scénarios de consommation, permettant aux marques de comprendre les points de douleur et les préférences de leurs publics cibles, ce qui les aide à affiner le positionnement et les avantages de leurs produits afin de s'aligner parfaitement sur les attentes des consommateurs.

Dans l'écosystème de contenu de plus en plus sophistiqué, les marques de soins de santé et de bien-être ont réorganisé avec succès leurs approches en marketing, renforçant ainsi leur valeur commerciale. Cette transition a ouvert la voie à une situation où le buzz généré autour d'un produit ou d'un service peut déboucher sur une vente. En intégrant les canaux en ligne et hors ligne, Xiaohongshu a collaboré avec des marques pour innover des stratégies de marketing qui trouvent un écho auprès des acheteurs modernes soucieux de leur santé. Cela permet aux marques d'introduire des offres et une esthétique nouvelles, de rationaliser le parcours du consommateur, de la découverte à l'engagement, pour finalement offrir une expérience d'achat révolutionnaire.

Jayden Wu a également présenté l'écosystème unique KOS (Key Opinion Sales) de Xiaohongshu. Cet outil puissant permet aux marques d'étendre leur portée, de stimuler les ventes, d'améliorer l'engagement des clients et d'accélérer la transformation numérique, en offrant un parcours sans faille de l'inspiration à l'achat.

Xiaohongshu aide les marques de soins de santé et de bien-être à réussir, et son portefeuille unique de propriété intellectuelle (PI) offre de nouvelles possibilités de croissance de la marque grâce à des stratégies de contenu en plusieurs étapes. Les PI sur le thème du bien-être, tels que « Mini Classroom » et « My Top Ten Healthy Habits », trouvent leur place dans les niches de la santé, amplifiant ainsi leur visibilité et gagnant de nouveaux publics. Les PI qui nourrissent l'esprit, comme le « Slow-Life Festival », élargissent l'engagement des utilisateurs, en ciblant de nouveaux publics et en augmentant les conversions de ventes. Les PI axées sur la culture, tels que « The Rhythm of Nature » et « Discover China » , visent à donner au public chinois un rôle dans l'établissement de normes internationales, tout en renforçant la fidélité à la marque et en approfondissant les liens avec elles.

Cette fois, Xiaohongshu a mis l'accent sur les questions de santé mondiale à Milan, en proposant aux marques une approche marketing novatrice qui allie l'esthétique extérieure à la nutrition intérieure. À l'avenir, Xiaohongshu vise à promouvoir un mode de vie plus sain et plus énergique, en adoptant les nouvelles tendances en matière de santé et en promouvant des concepts de santé modernes. En outre, la société collaborera avec les marques pour découvrir des opportunités inexploitées, afin de dynamiser la croissance de l'industrie et en écrire un nouveau chapitre dans le secteur de la santé et du bien-être .

