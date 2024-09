Xiaohongshu x VOGUE Business enthüllt neue Horizonte im Bereich Gesundheit und Wellness auf dem Mailänder Gipfel

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 26. bis 27. September veranstaltete Xiaohongshu in Zusammenarbeit mit VOGUE Business den „ Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyle"-Gipfel in Mailand, Italien. Als exklusiver strategischer Partner versammelte Xiaohongshu globale Branchenführer auf der internationalen Bühne, um digitale Branding-Strategien und innovative Marketing-Ökosysteme auf dem chinesischen Markt zu erkunden.

Rex Zhang, General Manager of the Commercial Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Industry Group Divison at Xiaohongshu Jayden Wu, Head of the Healthcare and Wellness Industry Division at Xiaohongshu

Im Mittelpunkt des Gipfels stand eine von Xiaohongshu moderierte Podiumsdiskussion über aufkommende Verbrauchertrends im Bereich Gesundheit und Wellness, in der die Entwicklung der chinesischen Gesundheitsbranche vorgestellt und zukunftsorientierte Marketinglösungen für Marken präsentiert wurden, die sich in diesem Sektor zurechtfinden wollen.

Heute hat sich Xiaohongshu als Drehscheibe für den Austausch über gesunde Lebensweisen und als umfassende Ressource für Wellness-Enthusiasten etabliert. Mit einer lebendigen Gemeinschaft von über 150 Millionen gesundheitsbewussten Nutzern ist die Social-Media-Plattform zu einem Katalysator für Trendthemen wie Hautaufhellung und Anti-Aging, gesundes Abnehmen, Haarpflege, ausgewogene Ernährung, therapeutische Erkundung und Stressabbau geworden, was den Wandel hin zu einem gesunden Lebensstil und Gesundheitsmanagement sowie neue Geschäftsmöglichkeiten aufgrund veränderter Gesundheitsgewohnheiten unterstreicht.

Bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Navigating the new tools for digital success" analysierten Rex Zhang, Generaldirektor der Abteilung für schnelllebige Konsumgüter (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) bei Xiaohongshu, und Jayden Wu, Leiter der Abteilung für Gesundheitswesen und Wellness bei Xiaohongshu, Branchentrends und Markterwartungen und hoben die zugrunde liegende Geschäftslogik der Plattform hervor: Zielgruppe x spezifische Szenarien x Produktvorteile.

Die Verbraucher der verschiedenen Altersgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben, die sich in ihren körperlichen, erlebnisorientierten und expressiven Wünschen widerspiegeln. Auf dem Gipfel identifizierte Xiaohongshu acht wichtige demografische Gruppen als „Fürsprecher für Körperpflege" im Bereich Gesundheit und Wellness: Menschen, die Vitalität suchen, ihre Effizienz am Arbeitsplatz steigern wollen, sich für Entschleunigung einsetzen, nach dem perfekten Glow streben, sich für Selbstpflege begeistern, Fitnessfanatiker sind, Ausdauer erforschen und Trends setzen, obwohl sie bereits in den besten Jahren sind.

Xiaohongshu erschließt echte Verbraucherszenarien und versetzt Marken in die Lage, die Probleme und Vorlieben ihrer Zielgruppen zu verstehen und die Produktpositionierung und -vorteile so zu verfeinern, dass sie sich nahtlos an die Erwartungen der Verbraucher anpassen.

In dem immer anspruchsvolleren Content-Ökosystem haben Marken aus dem Gesundheits- und Wellnessbereich ihre Marketingansätze erfolgreich überarbeitet und ihren geschäftlichen Wert gestärkt. Dieser Übergang hat nahtlos einen Weg geschaffen, auf dem die Begeisterung für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu einem Verkauf führen kann. Durch die Integration von Online- und Offline-Kanälen hat Xiaohongshu mit Marken zusammengearbeitet, um innovative Marketingstrategien zu entwickeln, die bei modernen gesundheitsbewussten Käufern Anklang finden. So können Marken neue Angebote und eine neue Ästhetik einführen, die den Weg des Verbrauchers von der Entdeckung bis zum Engagement optimieren und letztlich ein revolutionäres Einkaufserlebnis bieten.

Jayden Wu hielt außerdem einen Vortrag über das einzigartige KOS (Key Opinion Sales)-Ökosystem von Xiaohongshu. Das leistungsstarke Tool hilft Marken, ihre Reichweite zu erhöhen, den Umsatz zu steigern, die Kundenbindung zu verbessern und die digitale Transformation zu beschleunigen, indem es eine nahtlose Reise von der Inspiration bis zum Kauf ermöglicht.

Xiaohongshu unterstützt Gesundheits- und Wellness-Marken bei ihrem Erfolg und bietet mit seinem einzigartigen Marketing-IP-Portfolio neue Wege für das Markenwachstum durch mehrstufige Inhaltsstrategien. Wellness-bezogene IPs wie „Mini-Klassenzimmer" und „Meine zehn besten gesunden Gewohnheiten" finden in Gesundheitsnischen ein Zuhause, wodurch sie bekannter werden und neue Zielgruppen erreichen. Geistig bereichernde IPs wie das „Slow-Life Festival" erweitern das Engagement der Nutzer, sprechen neue Zielgruppen an und steigern die Verkaufszahlen. Kulturorientierte IPs wie „The Rhythm of Nature" und „Discover China" zielen darauf ab, dem chinesischen Publikum eine Rolle bei der Festlegung internationaler Standards zu geben und gleichzeitig die Markentreue zu stärken und die Markenbindung zu vertiefen.

Diesmal hat Xiaohongshu in Mailand globale Gesundheitsthemen in den Mittelpunkt gerückt und den Marken einen neuartigen Marketingansatz geboten, der äußere Ästhetik mit innerer Nahrung verbindet. Mit Blick auf die Zukunft möchte sich Xiaohongshu für einen gesünderen und energetischeren Lebensstil einsetzen, aufkommende Gesundheitstrends aufgreifen und moderne Gesundheitskonzepte fördern. Darüber hinaus wird es mit Marken zusammenarbeiten, um ungenutzte Möglichkeiten aufzudecken, das Branchenwachstum anzukurbeln und ein neues Kapitel im Gesundheits- und Wellnesssektor aufzuschlagen.

